Куда крестьянину податься?





№9 (457) от 22 марта 2017 г.

Представители областной власти вновь проявляют нездоровый интерес к ярмаркам выходного дня: как заметил главный редактор ИА «Орловский хронограф» Георгий Саркисян, если чиновники решили что-то улучшить для народа, жди какой-нибудь пакости.

«Все они могли быть в супермаркетах»

Чиновники чиновникам рознь, но наши – особенные: они, в частности, запланировали сделать ярмарочную торговлю более цивилизованной путем обустройства павильонов «рядом с ярмарочными площадками» – за счет орловских производителей. Более того, крестьяне, которые сейчас торгуют бесплатно – а именно ради этого, в первую очередь, и создавались ярмарки выходного дня, должны будут платить аренду. Но и это еще не всё: как рассказал «Орловскому хронографу» руководитель Департамента промышленности, связи и торговли Геннадий Парахин, оказывается, орловские производители сами предложили создать свои площадки, поскольку их якобы «замучили перекупщики», приезжающие в Орел из других регионов.

В минувшую субботу ни один из производителей, с которым корреспонденту «Орловской среды» удалось пообщаться на ярмарке выходного дня в районе ОГУ, эту информацию не подтвердил. Почти все они имеют торговые палатки, и им не совсем понятно, чем эти палатки орловских чиновников не устраивают. Об инициативах таких же, как они, производителей, внезапно озаботившихся проблемой цивилизованной торговли, подразумевающей арендную плату, никто из них не слышал. Зато они слышали о том, что эта инициатива – чиновников, которым нужно брать с крестьян деньги, а еще путем ликвидации популярных ярмарок обеспечивать многочисленным супермаркетам стабильный потребительский спрос.

– Обратите внимание, сколько на ярмарке покупателей, а ведь все они могли быть в супермаркетах, – объяснили продавцы молочной продукции. – Но люди идут к нам: за творогом, козьим молоком для детей, за сметаной, домашним сыром. Мы живем так далеко, что перекупщики до нас не добираются. Кооперативов нет. И продать свою продукцию мы можем только здесь, на ярмарке выходного дня, за счет этого и живем. Торговать в павильонах – это значит платить за них деньги, павильоны должны окупиться, принести прибыль, мы понимаем, что аренда будет стоить не сто рублей. В других городах производителям предоставляют уже готовые, оборудованные всем необходимым, площадки бесплатно – только торгуй. У нас же для производителей даже асфальта жалко – надо и тут придумать, как ободрать их до нитки. Ярмарку на Приборке – самую посещаемую – закрыли. На очереди – ярмарка на Металлургов, а потом, наверное, и на «Чайке»?

Не хлебом единым

Руководство области периодически с помпой объявляет, что в Орле появился очередной супер- или гипермаркет. Сколько товаров местных производителей в них присутствует? Хлеб? Молоко и мясо представлено двумя-тремя сельхозорганизациями, о фермерских продуктах речи вообще не идет. На прилавках орловских магазинов – сплошь иногородние товары, и это неудивительно: требования, предъявляемые в том числе к скоропортящимся продуктам, для орловских производителей невыполнимы. Как быть крестьянам, многие из которых лишены даже сезонной работы и могут рассчитывать только на себя?

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, прошедшей с 1 июля по 15 августа 2016 года (той самой, за организацию которой наградили Потомского и его незаменимых помощников Бутусова и Сидыганова), в Орловской области насчитывается 141 145 личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ), в том числе в сельских поселениях – 130 080 ЛПХ. В области зарегистрировано также 833 крестьянских (фермерское) хозяйства (К(Ф)Х) и 68 индивидуальных предпринимателей (ИП).

Являясь некоммерческим предприятием, ЛПХ стимулирует самозанятость населения, обеспечивает трудоустройство всех членов семьи. По закону ЛПХ разрешается разводить и выращивать любую домашнюю птицу, скот, пчел, а также выращивать ягоды, фрукты и овощи.

За 2016 год в ЛПХ Орловской области произведено 329,9 тыс. тонн картофеля (79,7% от всего произведенного объема картофеля в регионе), 69,7 тыс. тонн овощей (83,3% от общего объема), 15,3 тыс. тонн плодов и ягод (89,6%) 49,6 тыс. тонн молока (28% от общего объема молока, произведенного в области), 105370,0 тыс. штук яиц (83,5% от общего объема), 1,96 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (15,3% от общего производства данной продукции в области).

Крестьянские (фермерские) хозяйства, имея значительно большие массивы земли, чем ЛПХ, производят 17,5% зерна, 8,4% картофеля, 2,1% плодов и ягод, почти 8% молока, 14,1% скота и птицы на убой в живом весе.

Однако в Орловской области проблемы со сбытом продукции испытывают как владельцы личных подворий, так и фермеры. Того же картофеля ЛПХ производят в пять раз больше, чем необходимо для собственного потребления, есть проблемы со сбытом меда, овощей, фруктов, ягод, и особенно – молока и мяса.

Чиновники, которые хотят обременить бесправных крестьян арендой ярмарочных площадок, игнорируют тот факт, что с введением новых ветеринарных правил по убою скота процедура реализации продукции животноводства усложнилась и подорожала. И вместо обещанной бесплатной ветеринарной помощи по причине недофинансирования службы и малочисленности штата орловские производители получили африканскую чуму свиней, из-за которой вырезаются свиньи на личных подворьях, птичий грипп, которым пугают крестьян, и конечно лейкоз КРС. Да любой крестьянин десять раз подумает, прежде чем заводить какую-либо живность.

Понимают ли чиновники, что подсобное хозяйство – единственный гарантированный источник обеспечения семей продовольствием, а каждый выращенный на продажу бычок или поросенок – верная гарантия, что твой ребенок будет сыт, одет и обеспечен всем необходимым к 1 сентября? Думаем, понимают. Только им на это плевать.

Всё сложно

Далеко не каждый селянин имеет возможность торговать на ярмарках в Москве. Особенно беззащитны деревенские жители, занимающиеся производством молока и мяса. За хозяйством нужно смотреть каждый день. Тут не до разъездов. Ярмарки в столице могут себе позволить только те, кто выращивает овощи, фрукты, картофель.

В прошлом, 2016, году на ярмарках выходного дня в Москве было реализовано 25 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции из 50 регионов России, а общее количество покупателей составило 8 миллионов человек.

Орловские сельхозтоваропроизводители также смогли принять в них участие и остались довольны. Как отметил один из орловцев, торгующих яблоками, выращенными в собственном саду, москвичи предоставляют гораздо лучшие условия для торговли, чем власти Орла. И даже дальняя дорога оправдывает себя, поскольку москвичи охотно покупают орловские яблоки, возделываемые с минимальной пестицидной нагрузкой, устраивает их и цена. Участники московских ярмарок отмечают, что порядка там стало больше. Чтобы дать возможность участвовать в ярмарках производителям, а не перекупщикам, в сельских поселениях, откуда прибыли продавцы, запрашивают информацию, соответствует ли информация о них записям в похозяйственных книгах. Таким образом, составляется реестр добросовестных сельхозтоваропроизводителей, и каждый из них получает возможность развить собственный бренд, на каждом торговом месте обозначены все данные о продавце, месте происхождения продукции.

Когда же орловские власти, которые очень любят рассуждать об импортозамещении, научатся, наконец, уважать людей и заботиться о своих гражданах? Разве так сложно в малочисленной области навести порядок на ярмарках, как это сделали московские власти, привлекающие к торговле на своих ярмарочных площадях крестьян из всех регионов страны и даже из стран таможенного союза?

С 2016 года полномочия по организации ярмарок выходного дня в Москве осуществляет ГБУ «Московские ярмарки», образованное распоряжением Правительства Москвы от 23.12.2015 № 758-РП. Торговые места на ярмарках выходного дня предоставляются бесплатно.

Юридические лица, ИП, физлица, ведущие крестьянское хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, подают заявки на участие в ярмарках выходного дня исключительно в электронном виде через раздел «Услуги и сервисы» на официальном сайте мэра Москвы (https://www.mos.ru). Желающим принять участие в ярмарках выходного дня в городе Москве через «Каталог услуг и сервисов» на указанном сайте предлагается перейти в раздел «Бизнес», где выбрать подраздел «Розничная торговля и общепит», в котором находится вкладка: сервис «Получить место на ярмарке выходного дня в Москве».​ Торговые места на каждой ярмарке имеют свой номер и распределяются автоматически в соответствии с очередностью поданных заявок.

В случае отсутствия у заявителя доступа к сети Интернет, заявку можно подать самостоятельно в любом из центров государственных услуг «Мои Документы» города Москвы. В каждом из них есть зона электронных услуг, где установлены компьютеры с бесплатным доступом в сеть Интернет.

Дополнительную информацию предлагается получить в ГБУ «Московские ярмарки» по тел. 8(499) 128-76-37, сайте ГБУ «Московские Ярмарки»: http://fair.mos.ru, а также в Департаменте торговли и услуг города Москвы по тел. 8(495) 624-03-35.

Для наших чиновников организовать по-настоящему цивилизованную торговлю орловской продукцией слишком тяжело, эта задача для них невыполнима. Ведь нужно оперативно, без бюрократических проволочек, обеспечивать производителей ветеринарными справками и свидетельствами, выписками-справками из похозяйственной книги для ЛПХ, создать инфраструктуру ярмарок за счет муниципалитета.

Следует поддержать инициативу создания местных кооперативов, конечно, они должны иметь преимущественное право перед перекупщиками из других регионов. При этом важно сохранить основные паритетные принципы конкуренции, обеспечивающие для конечного покупателя-горожанина широкий ассортимент продукции, гарантию высокого качества и цены, которая была бы на 10-15% ниже, чем в гипермаркетах. Подобное возможно только при минимизации времени и затрат от хозяйства до прилавка для сельхозтоваропроизводителей и обеспечении понятных правил торговли со стороны муниципальных властей и контролирующих органов.

Словом, чтобы решать самую острую на сегодняшний день проблему – реализации местной сельхозпродукции – нужно работать.

Гораздо проще навязать крестьянам невыполнимые условия или вовсе прогнать их всех, чтоб на глаза не попадались, и дальше думать, что «булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают».

Наталья Зарубина

P.S.

Только за последние три года правления Потомского, с 2014 по 2016 год, численность жителей аграрного региона сократилась на 15 164 человек, причем сельское население, и так немногочисленное, снизилось на 11 221 человек.

Получив первыми в регионе ведомственный знак отличия Росстата, – медаль «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи», губернатор Вадим Потомский, заместитель председателя правительства области по АПК – Дмитрий Бутусов, а также руководитель департамента сельского хозяйства – Юрий Сидыганов пусть присовокупят

к своим прочим «достижениям» снижение на 1% сельского населения Орловской области за годы своего «успешного менеджмента».