Куда уйдут «сахарные» миллионы

№41 (489) от 29 ноября 2017 г.

Единственный переработчик сахарной свеклы в Ливенском районе ООО «ЛИВНЫ САХАР» уходит из Орловского региона. Свое решение руководство завода объясняет странным отношением к ним со стороны местного налогового органа: выездная налоговая проверка, которая проходила на заводе в течение восьми месяцев, неоднократно приостанавливаясь и возобновляясь, завершилась начислением дополнительных сумм налогов. Значительная часть из них уже оспорена заводом в досудебном порядке.

Кроме того, переработчики не намерены оставлять без внимания тот факт, что в их адрес прозвучали формулировки, ставящие под сомнение деловую репутацию предприятия: « согласованность действий участников фиктивного документооборота», «достижение единственной цели – получение необоснованной налоговой выгоды путем искусственного завышения сумм налогового вычета», «путем использования ООО «ЛИВНЫ САХАР» для увеличения налогового вычета по НДС с целью незаконного возмещения НДС из бюджета», «создание искусственного документооборота с целью завышения расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации»…

Как сообщили «ОС» в ООО «ЛИВНЫ САХАР», в результате перерегистрации завода в другом регионе из 64,5 миллиона, которые переработчик в среднем ежегодно платил в виде налогов, в Орловской области будет оставаться только половина суммы.

«Это объективный подход?»

– ООО «ЛИВНЫ САХАР» – законопослушный налогоплательщик, за годы работы после смены собственника в 2011 году налоговые органы неоднократно проводили у нас проверки, нарушений законодательства выявлено не было. С приходом нового руководителя областной налоговой службы все изменилось. Судя по актам проверки, на нашем перерабатывающем предприятии создана некая группировка, которая пытается обогатиться за счет бюджета, – рассказал директор предприятия Дмитрий Ситников. – На протяжении восьми месяцев, пока проводилась проверка, коллектив предприятия держали в постоянном напряжении.

Судите сами, можно ли нормально осуществлять производственную деятельность, если есть подозрения, к примеру, что перевозчик не возил на завод технологический известняк? Как такое может быть? Известняк был куплен и потреблен, есть все подтверждающие документы: договоры на перевозку, акты выполненных работ, товарно-транспортные накладные по перевозке товара. Но налоговики выезжают в Липецкую область и пытаются доказать, что известняк не перевозили. Перевозчик в шоке: «Это нормально, что у вас такие мероприятия проводятся?». Есть технологическая карта, есть карьер, есть документы. Карьер подтверждает, что мы ему платили деньги. Перевозчик подтверждает, что возил. Тысячи тонн известняка, необходимые для производственной деятельности, не могли по воздуху пролететь! Если на одну тонну свеклы требуется определенное его количество, и мы объемы завысили, тогда другое дело. Но мы же не увеличили нормы. Мы наоборот стараемся экономить. Все это можно сопоставить с другими заводами. Еще пример: завод приобрел оборудование. Заявили на возмещение НДС. Поставщики подтверждают: да, нам за оборудование заплатили. И доставка была за счет продавца. Тем не менее в возмещении НДС нам отказали, якобы доставка не подтверждена. Судимся. Такое впечатление, что от нас только того и ждут, что нам надоест отстаивать свою правоту. На это расчет? А кто посчитает, сколько государственных денег на один только бензин израсходовали инспекторы, исколесившие несколько регионов, пытаясь доказать, что мы недобросовестные налогоплательщики?

– После окончания налоговой проверки в конце июля мы получили акт с доначислениями налогов на общую сумму 4 млн 410 тысяч рублей. В рамках возражений «отбиваем» 2 миллиона 453 тысячи рублей. Остальную сумму налоговики фиксируют и выносят решение – мы должны выплатить 1 млн 957 тысяч рублей. С этой суммой мы не соглашаемся и требуем уменьшить ее в рамках апелляции в вышестоящем налоговом органе, – пояснила главный бухгалтер «ЛИВНЫ САХАР» Галина Адаменко. – Как проводилась проверка, если в рамках возражений мы сразу «отбили» такие суммы? Это объективный подход? Еще один момент: у инспекции, конечно, есть право приостанавливать и возобновлять проверку, которым она активно пользуется. Но у нас сложилось впечатление, что проверка затягивалась намеренно, тем более потом в рамках возражений налоговики признали, что были неправы.

Помогать – значит не мешать

Стоит ли говорить, что старейшее перерабатывающее предприятие области, которое семь лет назад едва не пошло «под нож», все эти годы обходилось без поддержки чиновников? Тем не менее завод, где трудится около 300 человек, значительная часть которых – местная молодежь, остается социально ориентированным предприятием. Средняя зарплата здесь – 38 тысяч рублей. Благодаря стабильному и высокому для Орловского региона заработку молодые люди не уезжают из села, а, напротив, строят здесь дома и рожают детей. В поселке Сахзаводском, где ООО «ЛИВНЫ САХАР» – ключевой работодатель, за счет завода строится храм, предприятие помогает местной школе. Только в прошлом и нынешнем годах на нужды учебного заведения было направлено около полумиллиона рублей.

Что касается производственной деятельности предприятия, то тут главное для переработчиков – чтобы им не мешали.

Это ведь только на словах чиновники ратуют за увеличение производства и переработки сахарной свеклы в объемах, обеспечивающих необходимый уровень продовольственной безопасности страны по сахару. По факту же проблемы свеклосахарной отрасли остаются исключительно заботой производителей и переработчиков.

И таких проблем немало: необходимы капитальные вложения в модернизацию и замену технологически устаревшей техники и оборудования при длительных сроках окупаемости этих вложений; сезонный характер производства, что повышает издержки при производстве продукции; высокие экологические требования.

Солидный возраст предприятия не мешает ему успешно конкурировать на рынке сахара, добиваться высоких производственных показателей, наращивая объемы производства за счет модернизации и технического перевооружения производства. Если десять лет назад завод перерабатывал 1200 тонн сахарной свеклы в сутки, то к 2017 году производственные мощности увеличены до 3000 тонн в сутки.

В предыдущие три года ливенский сахарный завод активно проводил модернизацию производства, позволяющую снизить затраты на энергопотребление почти в два раза за счет 100% обеспечения паром от собственной котельной. Общие затраты, вложенные в строительство котельной, составили около 430 миллионов рублей, благодаря новой ТЭЦ рабочие места получили еще 25 человек. Ранее предполагалось, что срок окупаемости этих затрат составит около пяти лет. В связи с падением рентабельности отрасли, вызванной перепроизводством сахара в стране и резким снижением цен на сахар, срок окупаемости проекта по строительству собственной котельной ТЭЦ может увеличиться.

Несмотря на это, руководство

ООО «ЛИВНЫ САХАР» планирует реализацию ряда технологических проектов, требующих серьезных инвестиций. Назрела необходимость строительства жомосушильного отделения, общий объем инвестиций оценивается почти в 400 миллионов рублей, срок окупаемости проекта достаточно длительный – около десяти лет, однако подобный объект предприятию необходим. Вслед за этим, скорее всего, потребуется строительство дополнительного склада гранулированного жома и увеличение складских мощностей для тарного хранения сахара.

Измотанный налоговой проверкой сахарный завод совсем скоро постарается забыть о том, что юридически имел отношение к региону, которым три с половиной года «эффективно» управлял Потомский, а также о том, как в части пополнения бюджета ему активно помогал приехавший в Орел из Санкт-Петербурга главный налоговик Маркевич. Руководство завода теперь будет думать исключительно о производственной деятельности, от которой, собственно, и зависят суммы налогов, и о том, как в нынешних обстоятельствах повысить ее эффективность.

Орловчане тоже могут забыть о «сахарных» миллионах, которые благодаря ООО «ЛИВНЫ САХАР» ежегодно поступали в областную казну. Средства этого налогоплательщика будут израсходованы на социальные нужды в другом регионе.

Наталья Зарубина

Врезка

«Потомский доволен работой налоговой службы»

«Налогов собрано на 2 миллиарда больше, чем в 2015 году.

На аппаратном совещании 30 января губернатор Орловской области Вадим Потомский отметил хорошую работу орловского управления Федеральной налоговой службы и его руководителя Сергея Маркевича. Глава региона поблагодарил налоговиков за выполнение поставленной задачи.

– Отдельные слова благодарности вам и вашей службе, – обратился Потомский к Маркевичу. – То, о чем мы говорили, когда вы сюда приходили, та задача абсолютно выполнена.

Напомним, за 11 месяцев 2016 года в бюджеты всех уровней поступило более 20,4 млрд рублей налогов и других обязательных платежей. Поступления от НДФЛ превысили 7,3 млрд рублей. Основным источником дохода стал НДС – поступления составили около 4,3 млрд рублей».

«Орелград» 30.01.2017