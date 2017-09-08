«Куклы так похожи на людей»

№32 (480) от 27 сентября 2017 г.

20 сентября в областном выставочном центре открылась персональная выставка Заслуженного работника культуры РФ, художника, члена Союза художников РФ, члена Союза театральных деятелей РФ, главного художника Орловского театра кукол Любови Жмакиной.

Выставка, на которой представлены куклы и костюмы, выполненные по эскизам художницы, а также пейзажи и натюрморты, иллюстрации к детским книгам и эскизы к спектаклям, подготовлена к 65-летию Любови Жмакиной.

Произведения Любови Жмакиной находятся в Московском государственном театральном музее имени А.А. Бахрушина, Кустанайском музее театре кукол, Орловском областном краеведческом музее, Орловском государственном литературном музее И.С. Тургенева, Орловском музее изобразительных искусств, а также в частных коллекциях России, Германии, Голландии, Греции, Испании, Финляндии, Франции.

 

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Опубликовано 27 Сен 2017 в 14:15. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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