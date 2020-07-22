Культурный аттрактор в действии

№26 (605) от 22 июля 2020 г.

Как-то во время своей обычной ежедневной прогулки, проходя мимо памятника Грозному, я стала свидетелем очень странного действа. Несколько девочек разного возраста, стоя на коленях, истово били поклоны этой, весьма сомнительного качества, скульптуре, потом непонятно зачем маршировали вокруг неё по команде мужчины средних лет в полувоенной форме, очень напоминающую казачью, в брюках с лампасами, а закончилась эта процедура не менее иступлённым целованием грязного плиточного постамента. И это при том, что ограничения из-за пандемии ещё полностью не отменены. Я не удержалась от вопроса что всё это значит. Мужчина бодро и уверенно ответил, что это царь, а царю надо поклоняться, как иконе, ползать перед ним на коленях и целовать, как святыню. Именно так он видит воспитание патриотизма. Я была в шоке, с горечью подумав о том, что же он умудрится ещё вбить в головы этим несчастным, а потом, на этом фоне, меня осчастливила мысль, что пора подсказать нашим заморенным работой чиновникам от образования закрыть к чёртовой матери все школы и отдать детей вот таким «казакам» на принудительное воспитание поклонения власти, выдавая его за воспитание патриотизма. Сколько проблем сразу исчезнет! То, что это – средневековье и мракобесие и к любви к Отечеству никакого отношения не имеет, никого интересовать не будет. Ведь главное, все поголовно будут считаться патриотами! Хорошо, что пока это кажется бредом, но я не уверена, что при нашем жутком отношении к образованию кому-то не захочется воплотить это в жизнь!

Меня всегда интересовало, почему христиане во всём мире называют Христа Учителем, а не топ-менеджером, например, или президентом? Ответ я, наконец, нашла. Потому, что в человеческом обществе самая необходимая и постоянно востребованная профессия – именно Учитель! Никакой технический прогресс, никакое обучение онлайн, которое больше всего напоминает секс по телефону, не отменит учителя. Более того, его значение будет только усиливаться. Без него человеческое общество не может быть сформировано. Ведь с развитием техники многие профессии исчезнут, а у людей будет больше свободного времени, и чтобы человечество не стало заниматься саморазрушением, необходимо будет усовершенствование всеобщего фундаментального однородного образования, позволяющее найти интересное творческое занятие, не вылетев из социума. Кроме того, от качества образования, воспитания и культуры во всех их проявлениях напрямую зависит здоровье людей, населяющих планету. Не банкир, не глава госкорпорации, не президент, а Учитель должен быть самой высокооплачиваемой профессией в мире! Если человечество к этому не придёт, оно очень быстро окажется у костра в невыделанных шкурах. И это, если повезёт, а то и вообще в неприкрытой наготе! Но, конечно, Учитель сам должен быть высокообразованным, культурным и воспитанным, так как воспитывать может только тот, кто сам воспитан!

Когда я захожу в трилистник, то всегда с удовольствием рассматриваю знакомую до дыр роспись наших уже, к сожалению, умерших художников В. Анисимова и Н. Силаева, хотя, иногда, с горечью замечаю прямо по росписи грубо приклеенные какие-то объявления, рекламу и т.д., и становится за них обидно. Такая явная демонстрация неуважения к чужому уникальному труду просто оскорбительна. А роспись симпатичная, профессиональная, прекрасно организующая пространство лестницы. Она не устарела, не стала старомодной и по-прежнему может служить украшением интерьера этого здания. Художникам за неё не стыдно!

Я специально коснулась темы стыда. Иду я как-то по улице Пионерской и застываю от неожиданности и ужаса, увидев на кое-как покрашенном тухло-розовой краской заборе совершенно безобразную, с непонятной символикой, дилетантскую так называемую роспись, к тому же очень неумело имитирующую молодёжное граффити. Сначала от этой визуальной тарабарщины я потеряла дар речи, а потом меня разобрал дикий смех. Так глупо и кощунственно этот опус выглядел в окружающей его среде. А под Герценским мостом меня насмешила ещё одна неумелая и циничная подделка под граффити «спасибоврачам» Уверена, что врачи этой дежурной, настенной благодарности предпочли бы тихую, но реальную помощь!

Но как же мне стало плохо, когда я узнала, что эти работы принадлежат кисти орловских профессиональных художников и учителей художественного, а не какого-нибудь ремесленного, училища О. Сорокиной, М. Васильевой и О. Легостаева. Проработав в этом училище двадцать пять лет, с самого первого дня его возрождения в Орле, я не могу припомнить такого публичного позора и такого унизительного пренебрежения к профессии художника и педагога. Неужели приказ какого-то малограмотного чиновника мог заставить художников так низко пасть? В связи с этим на ум приходит Микеланджело и его роспись Сикстинской капеллы, которую он создавал по заказу Папы Римского. Хочу напомнить, что художник регулярно нарушал сроки, делал те композиционные изменения, какие считал нужным, посылая Папу на все буквы латинского алфавита, и Папа (не чета нашим чиновникам) это терпел, потому, что он был не только умным, но и мудрым, с высоким культурным уровнем, человеком, которому нужен был качественный продукт, а не бездарная однодневка. Скажут, но Микеланджело же гений! Да, но если бы он позволял себе быть лакеем, будучи ещё малоизвестным художником, то гениальную и уникальную роспись мы бы вряд ли увидели! Его биографы шутили, что, когда ангелы раздавали хороший характер и коммуникативные навыки, Микеланджело ещё раз встал за талантом.

Художественное училище должно быть камертоном художественного вкуса, не позволяющего опускаться на низкопробный уровень. Так же, как и у врачей, главный принцип художника и педагога – «не навреди». О каком развитии художественного вкуса, позволяющего обрести уверенность в себе, свободу от страха, зависти, злобы, можно всерьёз рассуждать со студентами, без стеснения демонстрируя антихудожественную и просто бездарную дилетантскую роспись с пафосным названием «вехи истории»?! Как можно сеять «разумное, доброе, вечное», соглашаясь выполнять такие сомнительные спецзадания чиновников, и, более того, с гордостью получать за это благодарности от них?! Загадка для меня неразрешимая!

Вообще, развитие хорошего вкуса во многом зависит от среды, которая окружает людей на улице, в парке, музее. Природа не создаёт уродства, важно, чтобы человек не уродовал природу! А вот с этим у нас плохо. Сумели же люди вместо архитектуры, которую называли застывшей музыкой, создать застывший мат. Так называемых преобразователей полно. Вот и фонтан в сквере Ермолова опять на слуху. Ну никак не угомонятся настойчивые благотворители! Уже и телеартиллерию подключили. Торопятся! «Истоки» исправно доложили нам всю историю вопроса, заодно слегка слукавив, выдав толпу зрителей на открытии фонтана в сквере «Юность» за постоянную повседневность и проинформировав всех о том, что десятого августа «ИП Шарёнкова» представит очередную концепцию «благоустройства». Уверена, что ещё не обновлённый депутатский корпус в который раз под аплодисменты проголосует ЗА, и восхищённые примкнувшие найдутся, но хочу предупредить и депутатов, и представителей банка, что вы своим ЗА будете продвигать нецелесообразное, ничем, кроме получения денег, не оправданное, а и во многом вредительское разрушение созданного неравнодушными людьми прекрасного кусочка природы. С чем я вас и поздравлю абсолютно искренне. Должна признаться, что ни один фонтан в городе не собирает прогнозируемые толпы жаждущих ими любоваться. Не надо выдавать желаемое за действительное. Кроме того, способность создавать толпу не самая пользующаяся спросом, особенно в окружении жилых домов. Смею уверить, что по- настоящему талантливый, творческий и порядочный человек не будет настаивать на устройстве фонтана в сквере Ермолова, представляющего из себя классическую проходную зону кратковременного отдыха пешеходов. Фонтан здесь только создаст лишние неудобства. При той уже разросшейся зелени скверу только необходим должный уход за газонами, по которым разрешено ходить, сидеть, лежать в ТИШИНЕ, являющейся главной, неотъемлемой составляющей комфортной среды обитания. Во всех европейских городах, на которые так любит ссылаться наш губернатор, зоны развлечений с поющими фонтанами выносят за пределы города, а не размещают их в пятидесяти метрах от жилых домов, да ещё и в историческом центре. Впрочем, Бог вам судья!

Но, как оказалось, разрушительное «благоустройство» радует не только город Орёл, который, правда, уже некоторые предлагают переименовать в Перекоп, но и Спасское-Лутовиново. По слухам, путём невероятного мозгового штурма «ИП Шарёнкова» разработала доселе невиданную, эксклюзивную парковую мебель, которая сумела опустить дворянскую усадьбу на уровень придорожной забегаловки.

Так и просится поставить мангальчик для шашлычков, небольшую карусельку, а там, глядишь, не грех и в стаканчики налить что-нибудь отличное от воды! Что может быть лучше отдыха на природе?! Ну, а перед отъездом побаловать себя приобретением сувениров. Здесь уже упомянутое ИП потрудилось на славу! Так и хочется спросить, где находят таких «талантливых» творцов низкопробных тарелочек, расписанных левой ногой, с жутким шрифтом, который так и норовит выскочить за пределы формата? А восхитительные значки в стиле сельского клуба времён застоя! Это же надо не суметь закомпоновать портрет со шрифтом в круг!

Предложенные сувениры не только старомодны, но и явно отдают дурновкусием. Особенно восхищают розовые с алым перья с автографом Тургенева. Если ещё к нему приложить заячьи ушки и хвостик, то потянет на «Плейбой». Иван Сергеевич был бы счастлив!

С удовольствием буду ждать новых побед на пути увеличения туристического потока в природный заповедник и в город Орёл!

С глубочайшим уважением ко всем ветвям власти,

гражданка России Людмила Парицкая