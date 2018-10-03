«Квадра» начала подачу тепла в жилые дома Орла

3 октября филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» приступил к подаче тепла для объектов жилого фонда и учреждений в зоне теплоснабжения Орловской ТЭЦ. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Орла, сообщает пресс-служба компании.

«Подключение потребителей будет производиться в течение нескольких дней согласно заявкам управляющих компаний, ЖРЭУ и ТСЖ», — отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов.

Он также пояснил, что оперативность появления тепла в домах зависит от жилищных организаций, осуществляющих подключение и наладку внутридомовых коммуникаций.