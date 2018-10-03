3 октября 2018



 «Квадра» начала подачу тепла в жилые дома Орла

3 октября филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» приступил к подаче тепла для объектов жилого фонда и учреждений в зоне теплоснабжения Орловской ТЭЦ. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Орла, сообщает пресс-служба компании.
«Подключение потребителей будет производиться в течение нескольких дней  согласно заявкам управляющих компаний, ЖРЭУ и ТСЖ», — отметил управляющий директор филиала ПАО  «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Филатов.
Он также пояснил, что оперативность появления тепла в домах зависит от жилищных организаций, осуществляющих подключение и наладку внутридомовых коммуникаций.

 

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Опубликовано 03 Окт 2018 в 14:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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