Квест «По задворкам улицы Ленина»

№43 (667) от 15 декабря 2021 г.

Журналисты «Орловской среды» в очередной раз совершили прогулку по улице Ленина – но не по «парадной» её части, там, где всегда много людей, а по задворкам, где гулять опасно. Поводом стало обращение жителей домов на центральной улице города; они и провели для нас эту экскурсию.

Если не брать во внимание разваливающиеся «гробницы» и местами осыпающиеся балконы и фасады зданий, контраст между внешней и внутренней сторонами улицы Ленина можно назвать разительным.

Ни для кого не секрет, чем завершился бутафорский ремонт центральной улицы города, которым еженедельно любовались экс-губернатор Потомский со свитой. Но известно также, что «ленинские» дворы оставались в прежнем состоянии даже в период проведения юбилея города. К настоящему времени они пришли в такой упадок, что зайти сюда просто стыдно. Дошло до того, что жителям домов по улице Ленина, а в основном это пожилые люди, приходится ходить с фонариками и шарахаться от каждого проезжающего автомобиля. И даже это небезопасно: в любой момент можно угодить в яму в асфальте, которые здесь имеются в изобилии.

И это не просто ямы – это настоящие дыры, которые стали визитной карточкой местных дворов. Одна дыра неизвестной глубины прикрыта досками, наверное, до той поры, пока она окончательно заполнится мусором, и подождать-то осталось всего несколько лет. Другая служит «природным» тоннелем – для того, чтобы талые и дождевые воды могли беспрепятственно течь под фундамент дома и размывать его; третью недавно заделали асфальтной крошкой.

Даже в фасадной части одного из домов образовался провал: пасторальную картину из прошлого, написанную с целью пробуждения в гражданах чувства глубокой привязанности к родной земле, тоже «украшает» огромная дыра, символизирующая состояние бюджета орденоносного города Орла.

Ко всем «удобствам» здешних дворов можно добавить минимальное освещение либо его отсутствие и «инсталляцию» в виде разрисованного забора, состоящего из кусков железа, пластика, фанеры и гнилых досок – во дворе детской библиотеки.

Депутат Орловского горсовета Виктор Панухник

в своих обращениях к ответственным лицам указал конкретные проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время: восстановить освещение на муниципальной территории в районе технического здания и домов №10 и 16/20 по ул. Ленина; заменить пришедший в негодность старый металлический забор — ограждение территории муниципальной детской библиотеки, привести муниципальную территорию в надлежащее санитарное состояние; установить поручни при спуске от дома №8 по переулку Почтовому; ликвидировать опасную яму, образовавшуюся в результате провала грунта при выходе из арочного прохода. Однако вот уже в течение нескольких месяцев в ответ на обращения депутата приходят отписки.

Жительница дома №32/34 Лидия Васильевна уже отчаялась добиться от управляющей компании и администрации города ликвидации одной-единственной ямы, через которую под фундамент дома льётся талая и дождевая вода. Никто не желает взять на себя ответственность за эту дыру в асфальте.

– В 2017 году жилинспекция написала ответ на наше обращение: мы среагировали, направили в управляющую компанию – УК Советского района, — рассказывает пенсионерка. — Поручили заделать эту яму. Тогда она еще была поменьше. УК ничего не сделала. Яма на месте. Потом через год нам пишут, что управляющая компания заделывать такие ямы не должна. Зимой здесь лёд, люди падают. Льют дожди – здесь сначала лужи, а потом всё уходит вниз, под фундамент дома. А ведь этот дом – памятник культурного наследия. В нашем подъезде живут старики – 84 года, 86 лет, пенсионерка, еще пенсионерка – да все пожилые люди. Что мы можем сделать? Получаем только отписки – от Минкина, от всех. Капитальный ремонт дома обещают только в 2032 году. Доживёт ли он до этого времени? Дом 1860 года, девятнадцатого века. К юбилею города здесь плитку перекладывали: плитка отваливается, когда дождь, у нас вся стена мокрая в подъезде. Подъезд за свои деньги наш сосед ремонтировал. А сток сделан так, что вода течёт по стенам.

– Я живу на третьем этаже, вся вода выливается прямо в моё окно, – пожаловалась другая жительница дома Галина.

– Мы многого не просим: засыпьте яму. А нам пишут: собирайте собрание и пишите на вхождение в программу по благоустройству дворовых территорий. У нас и двора-то нет как такового.

– Мы вечером на улицу не можем выйти, у нас тут темень, — поделилась жительница дома 8 на Почтовом переулке Екатерина Васильевна. — Любой тебя встретит, и бомжи, и кто угодно и что захочет сделает. Света здесь нет. Неужели нельзя фонарь хотя бы один установить?

– А это территория библиотеки вот таким жутким забором огорожена. Тут уже бомжи начали воровать металл. За забором – пустырь, и кого только там нет. На десятом доме свет иногда зажигается, если они включат, на крыльце. Но разве этого достаточно? Этот межквартальный проезд, получается, ни к чему не относится, так говорят. Но это муниципальная территория, на самом деле. И муниципалитет должен её содержать. Ни дорожки, ни тротуара, машина едет – это опасно для пешеходов. Сделать бы дорожку и освещение здесь, чтобы людям не спотыкаться. Сейчас стемнеет, вообще ничего не будет видно.

На противоположной стороне, в районе БТИ, ситуация не лучше: ямы в асфальте и облезлые фасады домов.

Экскурсию по задворкам главной улицы города правильнее назвать квестом. Наверное, скоро «отцы города» организуют здесь игру по преодолению препятствий для туристов. Это даже удобно: центр города, рядом гостиница и необычное модное развлечение. Чем не повод заработать немного денег на дырах в асфальте?

Наталья Зарубина