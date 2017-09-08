«Латочки-заплаточки…»

№33 (481) от 4 октября 2017 г.

Жителям многоквартирного дома №93 по ул. Нормандия-Неман, и в частности восьмого подъезда образцового содержания, непонятно, на каком основании повышена квартплата, если они уже несколько лет не могут добиться качественного ремонта крыши. Наступающая осень готовит им очередной сюрприз: жители запасаются тазиками и ведрами – дожди выбора не оставят.

– Мы получили новые квитанции от ЖЭУ №1, так вот: квартплата повышена не на 15 процентов, как было сказано в решении горсовета, а на 25 процентов. Разве это нормально? – недоумевает председатель ТОС Валентина Скузоватова. – В последние годы течет крыша, и никому до этого дела нет. «Ямочный ремонт» кровли, который провели коммунальщики после обращений жителей в различные инстанции, в том числе и в жилинспекцию, оказался неэффективен. Все эти латочки-заплаточки… За что мы платим повышенную квартплату, за то, что нам на головы дождь льет? Нашему дому 35 лет, у нас ни разу не обрабатывался мусоропровод, а ведь санитарная обработка мусоропровода должна проводиться ежемесячно согласно технической документации. И плата за этот вид работ входит в строку «Содержание и текущий ремонт общедомового имущества».

– Наш подъезд – образцового содержания, мы поддерживаем в нем идеальный порядок, на всех этажах цветы, ступени перед подъездом жители за свои деньги отремонтировали, стены помогали красить, но что мы можем сделать с крышей и ливневкой? Из-за сырости появляется плесень, люди страдают, особенно аллергики, – рассказывает Наталья Соковикова. – В сильный дождь течет через трубу слива, которая выходит на крышу. Ремонт на кухне сделать невозможно, все отваливается, течет над входной дверью. На площадке льет так, будто крыши вовсе нет. Если жильцы верхнего этажа не будут подставлять тазики во время дождя, зальет и нижние этажи. В 2014 году над нашей квартирой положили кусок рубероида метр на метр. А ведь нужно было промазать и залить швы по шахте лифта на крыше, накрыть шахту либо рубероидом, либо железом. Также нужно было накрыть сверху ливневку, потому что течет именно там. Повторный ремонт кровли после обращения в жилинспекцию в 2015 году тоже результата не дал. Мы обращались к депутату Коровину, он пообещал: «Я вам помогу». И ничего. Результата никакого. Депутат Рыбаков нас всегда поддерживает: окна в подъездах установил, ЖЭУ ведь «хватило» только на первые этажи подъездов, нашему, образцовому, только «повезло» – досталось два окна. Детские площадки у нас во дворах – депутатская работа Рыбакова. Но мы же не можем по каждому поводу к нему обращаться! Почему люди, которые получают наши деньги, не занимаются своей работой?

С этим вопросом жители дома №93 по ул. Нормандии-Неман теперь намерены обратиться в прокуратуру.