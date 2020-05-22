Лечение орловских каштанов от минирующей моли продолжается

Со дня начала лечебной обработки сотрудники МУП «Зеленстрой» обработали инсектицидами уже 343 каштана. В частности, были обработаны деревья на бульваре Победы, в сквере Ермолова, на улицах Лескова и Комсомольской. На этой неделе планируется завершить первый этап обработки, во время которого инъекции введут в стволы более 400 деревьев. Второй этап начнется через месяц. Обработку планируется повторить трижды в этом году, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Всего в городе запланировано лечение каштанов на улицах Лескова (от стадиона им. Ленина до больницы им. Семашко), Октябрьской (от бульвара Победы до магазина «Орёл») и Комсомольской (от сквера Ермолова до автовокзала). Эти каштаны также обрабатывали в прошлом году.