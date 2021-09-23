Леденец из черной редьки стал «Гастрономическим брендом Орловской области»

Итоги конкурса подвели 20 сентября в рамках литературно-гастрономического фестиваля «Тургеневский бережок». Фестиваль посетили более 250 участников, в числе которых были гости-эксперты из Москвы и Европы, информирует официальный Портал Орловской области.

Гран-при фестиваля — приз зрительских симпатий, по итогам голосования был отдан кафедре технологии производства продукции и организация общественного питания ОГУ имени И.С. Тургенева за оригинальный рецепт леденцов с чёрной редькой, который был найден в книгах орловских писателей.

Как рассказала президент Ассоциации «Орловское Качество» Татьяна Куницына, леденцы с соком черной редьки – не просто вкусное и необычное лакомство, но еще и полезное. Редька обладает антибактериальными свойствами.

Орловская Торгово-промышленная палата и Ассоциация «Орловское качество» прорабатывают возможности организации производства леденцов с черной редькой на орловских предприятиях.

Всего в финал вышло более 20 участников. Жюри приняло решение, что каждый номинант войдёт в бренд-бук гастрономического бренда Орловской области и будет занесён в гастрономическую карту нашего региона.

Организаторы фестиваля направили рекомендации местным кафе и ресторанам включить в меню блюда финалистов конкурса «Гастрономический бренд Орловской области».

Участники конкурса должны были разработать одно или несколько блюд (изделий) в рамках номинаций: «Первое блюдо», «Второе блюдо», «Холодное блюдо или закуска», «Десерт, кондитерское или мучное изделие», «Гастрономическое изделие», «Хлебобулочное изделие», «Напиток». Некоторые конкурсанты участвовали в нескольких номинациях одновременно.

По условиям конкурса, блюдо могло быть разработано по новой рецептуре или представлено как возрождение регионального старинного рецепта. Рецептура блюда должна содержать в качестве одного из ингредиентов доступное региональное сырье.

В заключительной части фестиваля каждый желающий мог попробовать блюдо, приготовленное бренд-шефом Райнером Шобином, который в рамках фестиваля провёл мастер-класс по поварскому искусству.

Конкурс проводился при поддержке регионального правительства. Его организаторами являются департамент промышленности и торговли Орловской области, Орловская Торгово-промышленная палата, Ассоциация «Орловское качество», Центр кластерного развития Орловской области, ООО «РиМ», НП «Орловская гильдия пекарей и кондитеров».

Победители конкурса «Гастрономический бренд Орловской области»:

Гран-при — ОГУ им. И.С. Тургенева, кафедра технологии продуктов питания и организации ресторанного дела – «Орловский леденец из черной редьки»;

Орловский техникум сферы услуг (второе блюдо, холодное блюдо или закуска, хлебобулочное изделие, напиток) – «Картофельный колобок с тыквой, горчицей из эстрагона, копченой сметаной и рябиновым соусом»;

Калякина Анна Евгеньевна, физическое лицо (десерт, кондитерское или мучное изделие, напиток) — смузи «Орловская витаминка»;

Орловский реставрационно-строительный техникум (хлебобулочное изделие, холодное блюдо или закуска, десерт, кондитерское или мучное изделие) – «Тыквенный десерт»;

Болховский педагогический колледж (второе блюдо, холодное блюдо или закуска) – «Гречка с овощами»;

Орловский технологический техникум (второе блюдо) – «За оригинальное оформление и подачу»;

Орловский техникум агробизнеса и сервиса, г. Мценск (хлебобулочное изделие) — «Хлебная корзинка»;

ООО «Сдобный двор» (хлебобулочное изделие) — «Медовый гостинец»;

ООО «Лента» (второе блюдо, гастрономическое изделие) — «Пирог двуслойный с куриными сердечками и капустой»;

ООО «Колпнянский хлебозавод» (хлебобулочное изделие) — «Хлеб заварной «Колпнянский Яровой»;

Решедько Анастасия Александровна, Кромской район (десерт, кондитерское или мучное изделие) — «Кромской сливовый медовик»;

ПО «Свердловский общепит» пгт. Змиевка (второе блюдо) — «Утка с языком по-змиевски»;

Малахова Анастасия Николаевна, г. Болхов (хлебобулочное изделие) — «Болховская котёлка»;

Орловский техникум агротехнологий и транспорта (второе блюдо, холодное блюдо или закуска, десерт, кондитерское или мучное изделие, хлебобулочное изделие, напиток) – «Калач Ореховый спас»;

ИП Ададурова Е.Г. -«Анжелато» (десерт, кондитерское или мучное изделие) – мороженое «Фиалковое» и «Карамельное с бисквитом и грецким орехом»;

ООО «Дмитровские продукты» (гастрономический продукт) – «Дмитровский фермерский рулет»;

Нечаева Татьяна Александровна (первое блюдо, холодное блюдо или закуска, десерт, кондитерское или мучное изделие, напиток) – «Уха из жареного карпа по-орловски»;

Яшин Даниил Сергеевич (первое блюдо, холодное блюдо или закуска) — «Картофельный крем-суп с белыми грибами»;

ООО «Корпорация «Аника» — «Сбитень медовый».