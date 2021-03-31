«Ледовое поколение» из Орла боролось за «Золотую шайбу» в Астрахани

Хоккейная команда «Ледовое поколение» из Орла заняла восьмое место на третьем финальном этапе всероссийского турнира «Золотая шайба» им. В. А. Тарасова. Турнир проходил в Астрахани.

Юниоры 2010 — 2011 годов рождения из шестнадцати регионов России боролись за путевки в суперфинал, который состоится в Пермском крае в конце мая- начале июня.

Орловские спортсмены играли в группе сильнейших и смогли выйти в 1/4 финала. В последних играх фортуна была не на стороне нашей команды. Впрочем, дело не только в спортивной удаче: не хватает вратарей, защитников. Скамейка запасных, мягко говоря, коротковата. Детей, желающих заниматься хоккеем, достаточно, но финансовое бремя, которое ложится на плечи родителей, вынести могут не все. Справедливости ради, стоит отметить, что это один из немногих турниров, который был оплачен из бюджета управления физической культуры и спорта Орловской области. В основном же родители сами платят за такие поездки. Недёшево обходится и аренда льда.

И дети, и родители одержимы хоккеем. Чего только стоит перетаскивание «баулов» с амуницией, которая весит более пятнадцати килограммов. Со стороны юные хоккеисты похожи на муравьев, которые тащат непосильную ношу.

Для всех родителей, болельщиков и, конечно, детей тренер высшей категории Валерий Михайлович Мартыненко — непререкаемый авторитет.

— Современный хоккей — это, прежде всего, скорость. Уже сейчас я ставлю перед мальчишками задачу совершать неожиданные маневры, чтобы обыгрывать противника, учу их умело владеть коньками и своим телом, — говорит Валерий Мартыненко.

Хоккей — непредсказуемый вид спорта. И прошедший турнир в очередной раз это подтвердил: когда на последних секундах в ворота залетает шайба, определяющая исход поединка. Ребята из Орла показали достойную игру, комментатор турнира назвал нашу команду самобытной.

У наших хоккеистов был шанс стать призерами турнира. Это подтверждает игра с командой «Пингвины», которая стала бронзовым призером. «Ледовое поколение» в первый день обыграло «Пингвинов» со счетом 6:2.

Светлана Бабарыкина, Астрахань