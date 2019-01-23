Легенда о светлом будущем

№2 (539) от 23 января 2019 г.

Мне было чуть больше семи лет, когда умер Сталин. Наш небольшой двор оглашался почти звериным рёвом взрослых, в который вплетался визг насмерть перепуганных детей. Страна абсолютно не понимала, как жить дальше, и практически служила панихиду по себе. Вот тогда я впервые услышала словосочетание «светлое будущее», которого, как говорили плачущие люди, теперь уже никогда не будет.

Но, как ни странно, через некоторое время эти же люди, утерев слёзы, уже кричали: «Король умер, да здравствует король!», а разговоры о светлом будущем возобновились с утроенной силой. Обещания раздавались щедро на всех уровнях власти. Бедные учителя, пряча глаза, бодро внушали нам, что через двадцать лет мы будем жить при коммунизме, и надо было врать, что мы в это верим. Вместо очередного светлого будущего выросло количество поездок всей страны в Москву за продуктами первой необходимости. Двадцать лет пробежали быстро, но вместо коммунизма наступила стагнация, называемая развитым социализмом. То, что не было даже недоразвитого, никого не волновало. Несмотря на то, что мы «делали ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета…», плановая, в основном сидящая на нефтяной игле и продаже алкоголя и все силы тратящая на космос и вооружение, еле живая экономика плелась в мировом хвосте. Никто не знал, что с ней делать, но все хотели хорошо жить, поэтому воровали всё и на всех уровнях. Но сверху, по-прежнему, внушали, что это временные трудности, надо немного потерпеть, затянуть пояса, а там, глядишь, и светлое будущее подоспеет. Не случилось.

А неумолимое время шло, и до власти дорвались «молодые» силы и решительно, безоглядно, из самых высоких побуждений, выраженных в быстром приобретении «домика в Жаворонках», разрушили до основания «великий могучий Советский Союз» и даже ту экономику, что была, начав всё с чистого листа, оказавшегося на деле скорее грязным. Молодняк решил молниеносно перемахнуть из социализма в капитализм, не зная толком ни того, ни другого. Теперь светлое будущее должно было наступить через десять лет. В процессе ожидания страна мощно осваивала поверхностные признаки вожделенного капитализма, гласно разоблачая саму себя, переименовывая города, улицы и институты, строя казино, ночные клубы со стриптизом, переделывая заводы в торговые центры, убивая образование и уничтожая здравоохранение и сельское хозяйство, совершенно не думая о том, что всё это можно было модернизировать.

Разгул бандитизма был таким же, как после победы Октябрьской революции. Сверху донизу жили не по закону, а по понятиям. Национальной идеей стали деньги, и все, кто мог прикарманить то, что плохо лежало, делали это без всякого стеснения, называя это бесстыдство рыночной экономикой. Тезис «рынок всё разрулит» стал ключевым. Наши лидеры по какой-то причине не знали, что рынком всегда рулят — и далеко не ангелы. Западный развитой капитализм устроил нам чудную ловушку, прикармливая материальными подачками, и мы эту наживку с удовольствием заглотили. В результате произошло расслоение общества на очень богатых и относительно бедных, средний класс как-то в эту передовую схему не вписался. Проще говоря, страна сделала «шаг вперёд, пять шагов назад», вернувшись в эпоху феодализма, теперь элегантно именуемую олигархической республикой. Правда красиво? Через десять лет светлое будущее предстало в виде мирового экономического кризиса. Поступило предложение снова затянуть пояса тем, кто когда-то назывался народом, а теперь гордо именуется электоратом, и о светлом будущем забыли. Сейчас говорят только об экономике и так, как будто она спускается нам кем-то из космоса. Все почему-то забыли, что экономика — всего лишь домашнее хозяйство и является результатом деятельности человека, определённого образовательного и культурного уровня. Никто не вспоминает, что главное на земле – человек и всё, что происходит, делается человеком и во имя жизни человека. Если он исчезнет, то исчезнет технический прогресс, радикальная медицина, освоение космоса, создание комфортной среды, дома моделей и фабрики по огранке бриллиантов, престижные курорты и выгодные браки, правила дорожного движения, «гайдаровские» экономические форумы, да и сама цивилизация как таковая. Но мы только и делаем, что равняемся на европейский цивилизованный мир, считая его более прогрессивным, от которого мы безнадёжно отстали. А между тем русский философ Н. А. Бердяев считал цивилизацию всего лишь промежуточным состоянием общества между природой (варварством) и свободой, которую он отождествлял с культурой и образованием. Он утверждал, что путь культуры – сверху вниз, аристократический, неповторимый, индивидуальный. Это путь духа. А путь цивилизации – снизу вверх, буржуазно-демократический, мещанский, однотипный для всех. Это путь материи. Культура, по его мнению, всегда гордится древностью своего происхождения, неразрывной связью с великим прошлым, а цивилизация гордится изобретением сегодняшнего, где даже само мышление становится техническим и где её плодами может воспользоваться даже дикарь. «Цивилизация очень приятно и весело устраивается на кладбищах, забыв о покойниках». Наверное, именно поэтому наша, по сути ещё ясельная, демократия так пренебрежительно и варварски относится к историческому наследию. Ещё в 20-х годах прошлого века Бердяев писал, что «европейская культура становится всё более варварской, всё более грубой. Она теряет свою изысканность, превращаясь постепенно в масскульт, способствующий пробуждению низменных инстинктов и желаний». Через 100 лет смело можно сказать то же самое о нас. В этом вопросе европейскую цивилизацию нам удалось даже перегнать. Но вот причинно-следственные связи мы никак не научимся улавливать и потому всегда боремся со следствием. Ну, такой примитивный пример: Управляющие компании по всей стране безуспешно борются с сосульками, причиной возникновения которых является снег на крышах. Если бы УК вовремя его счищали, то сосулек бы не было и люди остались бы живы. А вот посложнее: мы создали разодранное в клочья по уровню образования, культуры и воспитания, конфликтное, завистливое и злопамятное общество. Решать в нём какие-либо общие задачи невозможно, потому что каждый хочет устранять свои проблемы за счёт создания проблем другим. Наши чиновники постепенно стали вести себя как наместники Бога на земле, обращаться с народом, как помещики с крепостными. То там, то тут кто-нибудь из них утверждает, что они, государство, народные депутаты ничего народу (слугами которого они являются) не должны. Так, может, сразу везде повесить плакаты «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» и всех отменить? Да нет. Проще и эффективнее было бы отобрать у чиновников разрешительные функции, чётко определить круг их обязанностей и ответственность за их неисполнение. 90 процентов коррупционных схем исчезнет, а заодно и 50 процентов всех чиновников – профессия станет непрестижной. В 21 веке так называемые разрешительные функции вполне может осуществлять интерактивная платформа, где после соответствующего статистического мониторинга будет размещена информация, изучив которую, человек выбирает необходимую и просто нажимает кнопку согласия. Любимая соловьиная трель депутатов о борьбе с коррупцией наконец перестала бы звучать.

Кстати, о депутатах. По Конституции в России три ветви власти независимы друг от друга. На деле – позвольте усомниться. Депутат, получающий зарплату (и немалую) от исполнительной власти, абсолютно зависим от неё и не может полноценно защищать интересы народа, это просто неприлично. Почему бы не вспомнить положительный опыт Советского Союза, ведь не всё там было плохо. Депутаты всех уровней жили и зарабатывали в том месте, где они избирались. Депутатам ГД достаточно было бы выезжать на сессии четыре раза в год. При соответствующей подготовке все необходимые вопросы за это время можно было бы решить, а заодно сэкономить уйму бюджетных средств.

Наши государственные мужи на всех уровнях внушают нам, что в экономике должно быть как можно меньше государства, бизнес должен решать всё. А вот господин Чубайс, который, к слову сказать, всегда выступал против этого, договорился до того, что бизнес станет социально ответственным только в том случае, если цены за электричество будут подняты до общеевропейских. О как! Установив норму потребления электроэнергии в 300 кВт в месяц на точку и увеличивая оплату за каждый перерасходованный киловатт, он превратит почти всех россиян в богатых, потому что уложиться в эту норму очень затруднительно, и все будут вынуждены переплачивать. В очередной раз Анатолий Борисович продемонстрировал простой и эффективный способ борьбы с бедностью в нашем удивительно богатом государстве. Известно, что внутри каждой цивилизации заложен механизм самоуничтожения. Он не сработает только в случае её движения в сторону свободы, то есть в сторону создания однородного в образовательном и культурном уровне общества, которое научится все государственные, экономические, политические и прочие вопросы решать без унижения и «мордобоя». Возможно, именно это когда-нибудь назовут светлым будущим.

Людмила Парицкая,

гражданка России.