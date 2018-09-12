Легенды орловского АПК

№31 (524) от 12 сентября 2018 г.

Завершается сельскохозяйственный год, совсем скоро чиновники в очередной раз бодро отчитаются о достижениях в сельском хозяйстве региона, традиционно – о трех миллионах тонн зерна и запланированных небывалых инвестициях; подпишут ряд фейковых соглашений на выставке «Золотая осень» и поделятся планами о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности.

В 2018 году излишки урожая яблок, овощей и картофеля сгниют в садах и подвалах, так как никакого развития нет и в помине. Даже небольшое количество производимой в регионе растениеводческой и животноводческой продукции орловская стагнирующая промышленность переработать не в состоянии. Что касается зерна, то рост объемов его производства только обостряет проблемы с переработкой и хранением, как следствие – с реализацией и сбытом. Влияние погодного фактора на успехи зерновой отрасли превышает 50 %.

Статистика и фейки

На днях проблемой отсутствия региональной перерабатывающей промышленности и рынка сбыта продукции орловских товаропроизводителей озаботились депутаты областного совета. 31 августа по инициативе комитета по аграрной политике прошло заседание тематического круглого стола. К отчету призвали зампреда по АПК Дмитрия Бутусова. И он, как всегда, не растерялся.

По информации Бутусова, потенциал местных переработчиков сельхозпродукции способен обеспечить потребность региона в основных продуктах питания. Пищевая и перерабатывающая промышленность имеет многоотраслевую структуру и представлена совокупностью многопрофильных производств, включающих в себя 304 организации. Область по производству основных продуктов сельского хозяйства на душу населения занимает лидирующие позиции в России; уровень самообеспеченности региона составляет: по мясу – 133%, молоку – 104%, картофелю – 125 %.

Такие показатели, мягко говоря, сомнительны и применимы только к производству свинины. Известно, что молока для удовлетворения потребностей населения производится недостаточно, картофель, как и овощи, сосредоточены в основном в личных подсобных хозяйствах и их производство ежегодно сокращается.

Между производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в регионе существует огромная пропасть, которая год от года только увеличивается. По данным областного департамента экономики, индекс промышленного производства пищевых продуктов в 2017 году составил

92,3 %, производства напитков – 21,4 % к уровню 2016 года. На протяжении всего периода управления АПК Дмитрием Бутусовым индекс промышленного производства пищевых продуктов снижается. Так, за последние три года, с 2015 по 2017, снижение к уровню 2014 года достигло 21,3 %. К «заслугам» управленческих решений Бутусова за этот период можно отнести уход из области, закрытие и разорение следующих пищевых и перерабатывающих производств: ООО МСВК «Орловская крепость», ОАО «Этанол», ЗАО «Орловский кристалл», ООО «Малоархангельский завод растительных масел», уход из региона крупнейших пищевых производств: филиала ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», филиала «Молочный комбинат «Орловский» компании «Данон».

Предбанкротная ситуация в «АФ «Ливенское мясо», овощеводческом предприятии ООО «Виннер»; в затруднительной финансовой ситуации находится ЗАО «Орловский мелькомбинат» – одно из крупнейших предприятий хлебопродуктового комплекса России, работающее с 1961 года. Сюда же можно добавить безуспешные попытки Бутусова реанимировать ливенский ООО «Птичий дворик».

И это не просто статистика, за ней – судьбы сотен людей, оставшихся без работы и средств к существованию, недополученные доходы регионального и федерального бюджетов, целый ряд неблагоприятных финансовых и социально-экономических последствий для региона.

Если пересчитать заявленные экс-губернатором Орловской области Вадимом Потомским, его единомышленниками Дмитрием Бутусовым и Сергеем Филатовым проекты по производству и переработке сельхозпродукции, такие как ООО «Торговый дом «Благодар инвест», заключившее на выставке «Золотая осень» соглашение о строительстве в 2016–2017 годах завода по глубокой переработке зерна за 8,5–10 млрд руб, ООО «Грейника», ООО «Русагрохолдинг»: строительство в Орловской области птицекомплекса по производству мяса индейки и субпродуктов, а также тепличного комплекса на 45 млрд рублей, то Орловская область уже должна была стать крупнейшим переработчиком сельхозпродукции в ЦФО. Как видим, этого не произошло. Питерский и сочинский форумы, традиционная выставка «Золотая осень» при Бутусове используются как площадки для подписания сомнительных, никого и ни к чему не обязывающих соглашений.

Вспомним лето 2016 года: в рамках Петербургского международного экономического форума орловские власти подписали соглашение о сотрудничестве со столичным ООО «Русагрохолдинг» по строительству тепличного проекта и птицекомплекса. До 2019 года инвестор пообещал вложить в предприятия 45 млрд рублей. Годовая мощность по производству индейки, по планам, могла составить 70 тыс. тонн. Под овощи инвестор намеревался взять 100 га земли.

До сих пор неясно, для каких целей с использованием административного ресурса выделялись земли питерской, с иностранными корнями, компании ООО «Терра Нова Центр» (гендиректор – ближайший соратник Дмитрия Бутусова Николай Фучеджи), которое по легенде должно было к 2018 году построить и ввести в эксплуатацию молочную ферму численностью 2400 голов КРС. Результат – нулевой.

Что осень нам готовит золотая?

Имеющиеся производственные мощности предприятий по всем основным отраслям пищевой промышленности загружены частично. Производство молока в области продолжает сокращаться, с 2014 по 2017 год оно снизилось на 21,6 тысячи тонн, с 191,6 тысячи тонн в 2014 году до 170,0 тысяч тонн в 2017 году. Парадоксальная ситуация: производство молока в области ежегодно сокращается, а немногочисленные сельские жители, которые еще находят в себе силы держать коров, не могут реализовать излишки молока.

Советник нового губернатора Сергей Лежнев заявляет о создании высокотехнологичной производственной площадки ООО «Первая линия» (группа компаний «Сыробогатов»). В планах – создание цехов по производству полутвердых и рассольных сыров, нарезке и упаковке сыров, а также цеха сгущения и сушки сыворотки, творожного цеха. В марте 2019 года будут открыты мощности по переработке 350 тонн молока в сутки. Предполагается обеспечить занятость 150-200 человек. До 2020 года мощности по переработке возрастут до 500 тонн молока в сутки. Количество сотрудников – до трехсот.

Известно ли господину Лежневу, что в подобные сказки жители Орловской области давно не верят? Задавался ли он вопросом, какие в Орловской области имеются предпосылки для увеличения производства молока с сыропригодными свойствами? Где те самые молочные комплексы, на которых должно производиться высококачественное молоко?

Лежнев поясняет: современная молочно-товарная ферма на 1200 фуражных голов КРС будет построена в Знаменском районе Орловской области на базе ООО АПК «Русь». В 2018-2019 годах в проект планируется вложить около 1 млрд рублей. Проект предусматривает интеграцию доильного зала, современного кормового центра, организацию высокоэффективной внутренней селекции. При выходе на проектную мощность на комплексе будут содержаться 2,5 тыс. голов КРС с учетом молодняка. Цифры впечатляющие, вот только поверить, что к 2019 году там будут стоять 1200 дойных коров, сложно, хотя бы потому, что потенциальный инвестор, оперируя цифрами, срезается на пустяке, показывая свою некомпетентность: он утверждает, что на комплексе будет производиться молоко «исключительно первого сорта». То есть не высшего, а… первого. Означает ли это, что производство высококачественного сыропригодного молока изначально не предполагается?

Для справки: сортность – это градация качества, существовавшая со времен СССР и вплоть до начала 2016 года, когда молоко в России делилось на сорта – высший, первый и второй (в порядке убывания качества). Остальное молоко –несортовое.

Вместо технического регламента России с 1 января 2016 года в нашей стране стал действовать технический регламент Таможенного союза. В нем было решено отказаться от сортности. Федеральные законы «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» больше не работают.

Но кого это смущает? Впереди очередная сельскохозяйственная выставка «Золотая осень», думаем, нам стоит ожидать осеннего дождя подписанных соглашений по фейковым проектам. У топ-менеджеров Потомского, сохранивших свои позиции при Клычкове, в этом хороший опыт. Не сомневаемся, что новому губернатору он тоже пригодится.

Наталья Зарубина