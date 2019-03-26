Ленинская подтвердила неофициальный статус «улицы вечного ремонта»

Центральная улицы Ленина, глобально переделанная и отремонтированная менее трех назад, опять требует комплексного ремонта. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, фасады зданий на улице Ленина, в том числе жилых многоквартирых домов (МКД), капитальный ремонт которых проводился в 2016 году, в настоящий момент находятся в неудовлетворительном состоянии. В социальные сети главы администрации Орла Александр Муромского нередко поступают сообщения о падении штукатурки с карнизов.

Как рассказал первый замглавы горадминистрации Олег Минкин, дефектная ведомость по состоянию МКД составлена. На ее основании Фонд капитального ремонта будет приводить фасады в нормативное состояние. По остальным объектам, в том числе находящимся в муниципальной собственности, ведомости находятся в разработке.

Олег Минкин подчеркнул, что ремонт ул. Ленина будет производиться комплексно — речь идет не только о фасадах зданий, но и об облицовке клумб, их озеленении, прочистке люков и пр. В настоящий момент определяются источники финансирования этих видов работ.

Наше издание неоднократно писало, что облицовочна плитка на клумбах не предназначена для использования на улице. Поэтому каждый год она трескается, лопается и крошится. Каждый год деньги идут на покрытие чьего-то бездарного и совершенно непрофессионального решения при выборе облицовочного материала. Что касается прочистки ливневок — то люк на Ленинской продолжает изрыгать на поверхность потоки мутной воды, так как не подключен гастарбайтерами, которые прокладывали ливневки, к основной трубе. И прочистка никак не решит эту проблему. Жители и гости Орла будут и дальше наблюдать, как в центре «самой красивой улицы» после каждого дождя фонтанирует мутный гейзер.