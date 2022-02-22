22 февраля 2022



Льготникам на Орловщине помогут с газификацией

Орловские льготники получат денежную компенсацию из областного бюджета на оплату расходов на газификацию домовладений в размере фактически понесенных затрат, но не более 50 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава региона. Эта мера распространяется на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, супругов погибших участников ВОВ и боевых действий, на детей войны, инвалидов I группы и одиноко проживающих инвалидов II и III групп, на малоимущие семьи и малоимущих одиноких граждан, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, на бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.

Программа догазификации населенных пунктов реализуется по поручению президента РФ. Подводка газа осуществляется бесплатно до границ земельного участка. Программа направлена на повышение комфортности и качества проживания в сельской местности. «Тем не менее, подводка газовых коммуникаций от границ участка к домовладению и непосредственно газовое оборудование – остаются достаточно обременительными расходами для семей и граждан с невысоким достатком. Считаю необходимым облегчить бремя таких затрат отдельным категориям граждан за счёт областного бюджета и предоставить им социальную поддержку в виде компенсации расходов на газификацию», — подчеркнул глава региона.

Мера социальной поддержки при проведении газификации будет действовать пока на протяжении 2022 года, но глава региона допустил пролонгацию проекта и дальше.
Сегодня губернатор области выступил с законодательной инициативой о закреплении на постоянной основе дополнительной меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Орловской области. Глава региона внёс этот законопроект на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов.

См. также: Орловцев поддержат при проведении газа к участкам

 

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Опубликовано 22 Фев 2022 в 16:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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