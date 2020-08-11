Льготникам нужно определиться с получением набора соцуслуг до 1 октября

Федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ), вправе выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.

Пресс-служба ПФР напоминает, что заявление о форме получения НСУ (натуральной или денежной) достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.

Если право на НСУ у льготника появилось впервые и он желает получать НСУ в денежном эквиваленте, а также если гражданин желает изменить свой выбор, то обратиться с соответствующим заявлением необходимо в срок до 1 октября 2020 года.

Для того, чтобы поменять порядок получения набора социальных услуг не обязательно лично приходить в ПФР. Можно воспользоваться соответствующим сервисом в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Он позволяет подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг, а также заявление о предоставлении или возобновлении предоставления набора социальных услуг или его части в электронном виде.

Если воспользоваться личным кабинетом нет возможности, то, как и прежде, по данному вопросу можно обратиться по предварительной записи непосредственно в Управление ПФР или многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг.

Напоминаем, что стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2020 года составляет 1155 рублей 06 копеек в месяц, в том числе:

— 889 руб. 66 коп. — на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами;

— 137 руб. 63 коп. — на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

— 127 руб. 77 коп. — на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.