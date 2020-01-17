17 января 2020



Льготный проездной снова может стать безлимитным

В облсовет обратились жители Орловщины по вопросу отмены фиксированного количества поездок в едином социальном проездном билете (ЕСПБ). Жители требуют отменить постановление № 559 от 28.12.2018 года и постановление № 218 от 18.04.2019 года, оставив без изменения постановление № 365 от 18.10.2010 года.

В пресс-службе облсовета напомнили хронологию событий. В 2010 году был принят документ, который регулирует порядок обеспечения жителей ЕСПБ. Стоимость единого социального проездного билета, начиная с 6 мая 2015 года, составляла 350 рублей в месяц при неограниченном лимите поездок. В конце 2018-го за подписью Клычкова было принято постановление об увеличении стоимости ЕСПБ до 450 рублей и введении ограничения лимита 60-ю поездками. После ряда пикетов и начавшейся волны протестных акций, был повышен лимит поездок с 1 мая 2019-го по 30 сентября – 90 поездок; с 1 октября по 30 апреля – 70 поездок при стоимости ЕСПБ 450 рублей в месяц.

В ходе обсуждения вопроса вице-спикер Михаил Вдовин отметил, что все социальные гарантии, льготы и иные дополнительные выплаты из областного бюджета, невзирая на кризис, должны быть сохранены. С вопросом сохранения льготных проездных согласны и другие депутаты. По итогам комитета подготовлено письмо в адрес регионального правительства в тексте которого говорится: «По результатам обсуждения прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующие нормативные и законодательные акты Орловской области в части отмены ограничения количества поездок по единому проездному билету в целях обеспечения стабильности предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан Орловской области. Депутаты орловского областного совета народных депутатов заинтересованы в скорейшем и полноценном решении поставленных вопросов и готовы принять деятельное участие в работе по этому направлению».

 

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Опубликовано 17 Янв 2020 в 11:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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