«ЛИКВИДАЦИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ШАГ К СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В РОССИИ»

№7 (676) от 23 февраля 2022 г.

Под таким названием 17 февраля прошла Всероссийская пресс-конференция, которую организовала партия «Справедливая Россия – За правду». В пресс-конференции приняли участие и орловские справедливороссы.

Ни для кого не секрет, что сегодня в России (и Орловская область здесь не исключение) сложились такие условия жизни, при которых большинство граждан вынуждены брать быстрые займы «до получки». Проще всего это сделать в микрофинансовых организациях. Люди, ставшие жертвами кабальных кредитов, чаще всего не осознавали последствий своих действий из-за своей юридической неграмотности, а мошенники использовали это в своих интересах.

По мнению справедливороссов, институт микрофинансовых организаций является причиной усугубления социального неравенства и повышения закредитованности наименее обеспеченных групп граждан. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ считает, что МФО необходимо ликвидировать. Уже разработан законопроект, который фракция «Справедливая Россия» в Орловском облсовете внесет на рассмотрение депутатов.

Руслан ПЕРЕЛЫГИН, председатель совета реготделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Орловской области, руководитель фракции в Орловском областном совете:

— Тема МФО сейчас актуальна. Особенно сильно спрос на микрозаймы вырос в начале пандемии. Граждане, конечно, и до этого брали кредиты, но ситуацию ухудшил коронавирус, на фоне которого упали доходы россиян. Что, в свою очередь, заставило людей обратиться в микрофинансовые организации.

Если посмотреть статистику, то можно увидеть, что реальные располагаемые денежные доходы населения Российской Федерации за последние 8 лет не росли, в Орловской области в 2021 году по сравнению с 2014 годом они упали чуть больше, чем на 2 % (со 100,7 до 98,6). За чертой бедности живут почти 20 млн россиян, и ситуация с закредитованностью вызывает опасения.

Всего по состоянию на март 2021 года россияне должны микрофинансовым организациям почти 172 млрд рублей. При этом задолженность продолжает стремительно расти. По состоянию на 1 октября 2021 года она достигла 241 (двухсот сорока одного) миллиарда рублей.

Объем просроченных долгов МФО в январе 2021 года составил порядка 66 млрд руб. Количество долгов составило почти 5,5 млн ссуд (42% от общего портфеля микрозаймов). Это также является максимальным показателем за время наблюдений. В отдельные месяцы 2020 года доля просрочки достигала 40%.

При этом в начале 2021 года также выросло количество выданных займов: 1,9 млн займов (+12%) на 24,5 млрд руб. (+15%). Средний чек выдачи вырос с января прошлого года на 3%, до 13 096 руб.

Согласно данным Банка России, больше половины микрозаймов в России (53,7%) выдаются заемщикам, которые платят по кредитам свыше 50% своего ежемесячного дохода. А 36,9% небольших ссуд берут сверхзакредитованные клиенты – они тратят на обслуживание долгов более 80% своего ежемесячного дохода.

Касательно величины МРОТ. Согласно федеральному закону в 2022 году его размер составляет 13 890 руб. в месяц. Мы понимаем, что при нынешних зарплатах МФО просто пользуются людьми в безвыходной ситуации. К сожалению, от кредитов не убежать, но МФО выставляет просто людоедские условия: высокие проценты (максимально 1% в день, или 365% в год), жёсткие условия возврата или последствий за неисполнение условий договора. Очевидно, что институт МФО приводит к усугублению ситуации и бедные люди становятся еще беднее. Таким образом, МФО не решает поставленной задачи.

Несмотря на то, что микрофинансовые организации – общемировая практика, в настоящее время в России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере.

Илья ХОМКИН, руководитель Центра защиты прав граждан в Орловской области:

— Наша партия считает, что микрофинансовые организации необходимо ликвидировать. Именно на это и направлен законопроект, который предусматривает признание утратившим силу Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Позитивными последствиями отмены Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» станут:

1) исключение в практике работы кредитных организаций «ростовщичества»;

2) защита малообеспеченных слоев населения от «соблазнов», рекламируемых микрофинансовыми организациями;

3) косвенное влияние на уменьшение преступности.

При этом авторы законопроекта не исключают того, что при улучшении экономической ситуации в стране возникнет необходимость в разработке и принятии нового, более продуманного и соответствующего требованиям мировой финансовой системы закона о данном виде финансовой деятельности.

Мы понимаем, что отмена федерального закона может привести к тому, что деятельность по выдаче микрозаймов будет осуществляться вне правового поля, возрастет черный рынок, займы начнут выдавать частные лица и компании, не имеющие лицензии, под суровые условия либо под залог имущества. В связи с этим необходимо ужесточить уголовную и административную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности (в части незаконной выдачи микрозаймов). Такой федеральный закон был инициирован в том числе депутатами нашей фракции.

Мы будем внимательно анализировать правоприменительную практику и при необходимости вносить изменения в законодательство, направленные на ужесточение ответственности за указанные деяния.

Виктор КОРОТЧИКОВ, заместитель председателя совета реготделения партии «Справедливая Россия – За правду» в Орловской области, депутат Мценского городского совета народных депутатов:

— Мы понимаем, что некоторым граждан могут понадобиться быстрые займы в силу жизненных обстоятельств. Гражданам будет предложено обращаться в кредитные организации (банки), имеющие в настоящий момент колоссальный объем избыточной ликвидности (1691,1 миллиарда рублей на 1 января 2022 года). При корректировке кредитных предложений и формировании кредитных ставок вблизи ключевой ставки кредитные организации без каких-либо потерь сумеют заполнить образовавшуюся в результате ликвидации МФО нишу спроса на кредитные продукты для населения.

Кредитным организациям будет предложено сформировать новые кредитные предложения с учетом небольших размеров кредита и сроков выдачи кредита населению в рамках соответствующего положения, утвержденного Банком России, или иного нормативного акта Банка России.

Кроме того, увеличится спрос на кредитные банковские карты, по ним выше одобряемость. Многие кредитные карты сейчас оформляются с льготным беспроцентным периодом пользования денежными средствами.

Создание условий для перехода кредитных организаций в сегмент, занятый сегодня МФО, – задача ЦБ РФ.

На сегодняшний день ЦБ РФ предоставляет два вида лицензий и регулирования для федеральных банков и для региональных банков. Требования к получению лицензии также отличаются. Это было сделано для того, чтобы региональные банки могли занимать свою нишу на финансовом рынке. Аналогичное специальное регулирование ЦБ РФ должен предусмотреть в отношении тех операций кредитных организаций, которые будут реализовываться на освободившемся после ухода МФО рынке. Доходность кредитных организаций, их капитализация и имеющая место диверсификация сфер деятельности (создание экосистем и инвестиции в непрофильные активы) однозначно свидетельствуют о возможности занятия такой ниши.

Кроме того, мы убеждены, что необходимо запретить передачу долгов по потребительским кредитам коллекторам, сохранив такую возможность уступки прав требования исключительно между кредитными организациями. На сегодняшний день в Российской Федерации 376 кредитных организаций. После «зачистки» банковского сектора со стороны ЦБ РФ, начавшегося в 2014 году, число банков сократилось более чем в 3 раза. Сегодня все действующие кредитные организации благодаря современным технологиям и их относительно небольшому количеству находятся под пристальным надзором ЦБ РФ, что позволит последнему не допустить злоупотреблений со стороны кредитных организаций при взыскании ими задолженностей физических лиц. Действующее правовое регулирование коллекторской деятельности за прошедшие годы показало свою неэффективность, было и продолжает быть сопряжено с многочисленными случаями угрозы жизни и здоровья граждан.

Елена КРАЧНАКОВА, член Центрального Совета партии «Справедливая Россия – За правду», член совета реготделения партии в Орловской области:

В результате сложившихся жизненных обстоятельств, вызванных принятыми на себя непосильными для граждан финансовыми обязательствами, социально незащищенные слои населения оказываются еще в более тяжелых условиях, что может подталкивать их на совершение правонарушений с целью погашения задолженности. Особенно остро подобные негативные социальные последствия проявляются в периоды экономических кризисов, характеризующихся снижением уровня доходов населения, замедлением темпов экономического роста и снижением экономической активности бизнеса.

В качестве альтернативного варианта МФО с целью исключения развития риска теневого кредитования (в случае отмены федерального закона об МФО) можно, например, организовать в банках обособленный отдел по кредитованию в сумме до 50 000 руб. (микрозаймы) по двум документам. При этом процентная ставка может быть назначена с учетом средней статистики невозврата займов МФО и оценки иных рисков. В данном случае ЦБ РФ как мегарегулятор финансового рынка должен определить приемлемые в первую очередь для граждан условия кредитования, которые одновременно будут устраивать и кредитные организации.

Мы понимаем, что к услугам МФО, в частности к государственным, обращаются люди для открытия малого бизнеса и стартапов. Начиная с 2019 года на развитие микрофинансирования в рамках нацпроекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» за пять лет власти планируют направить 25,9 млрд рублей. Ликвидировав МФО, начинающие бизнесмены лишатся финансовой поддержки. В этом случае в целях реализации программ льготного предпринимательского финансирования предлагается задействовать банки с государственным участием. Процентная ставка может быть существенно снижена за счет субсидирования таких программ из федерального и региональных бюджетов. Также в рамках льготных программ предлагается установить минимальные требования к заемщику, как это предусмотрено в государственных МФО. Кроме того, как было сказано выше, в отношении кредитных организаций, реализующих услуги по предоставлению микрокредитов, будет реализовано специальное регулирование их деятельности со стороны ЦБ РФ.