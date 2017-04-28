Ликвидированный интернет-магазин передает третьим лицам персональные данные орловцев

Интернет-магазин автозапчастей Exist.ru и его сооснователь, запустивший конкурирующий проект IsNext.ru, спорят по поводу того, кто будет обслуживать клиентскую базу «старого» сайта. Между тем, клиенты Exist жалуются в Роспотребнадзор на незаконное использование персональных данных. В частности, жалобы поступили по Пскову и Орлу — сообщает сайт «Роем!».

В конце января сооснователь Exist.ru Владислав Доморацкий продал своему бывшему партнеру Юрию Буковникову долю в «А+А Эксист-Инфо», которая владела сайтом Exist.ru, однако остался совладельцем «Эксист-М», которая обслуживала более 90% заказов и клиентов интернет-магазина. Затем 70% «А+А Эксист-Инфо» приобрела совладелица транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгения Назарова. После разрыва отношений компании начали активную борьбу за клиентов, причем многие покупатели Exist.ru, чьи персональные данные обрабатывались «А+А Эксист Инфо», уже подали заявления в Роспотребнадзор о том, что без их ведома персональные данные попадают в непонятные руки — к третьим лицам, которые пытаются вступать с ними в коммерческие отношения.

Также поступают жалобы, что их заказы переведены на офис неудобного партнёра, зачастую ИП или недавно зарегистрированного юрлица с признаками «однодневки». То есть, на лицо вопиющий случай недобросовестной конкуренции, нарушение российского законодательства, — рассказали «Роем!» представители «Эксист-М».

 

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Опубликовано 17 мая 2017 в 15:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 50

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