Линейная полиция — о работе с несовершеннолетними

31 мая 2018 года отмечается 83 годовщина со дня образования в структуре органов внутренних дел специализированной службы, основной задачей которой является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В настоящее время подразделения по делам несовершеннолетних функционируют во всех отделах и управлениях транспортной полиции. Свыше 800 сотрудников решают задачи по предупреждению детского транспортного травматизма, профилактике правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.

Штатная численность отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Орел четыре человека — женщины с высшим педагогическим и юридическим образованием.

Первостепенной задачей инспекторов по делам несовершеннолетних было и остается проведение профилактических мероприятий, направленных на недопущение детского травматизма на железной дороге и фактов несанкционированного вмешательства в безопасную работу железнодорожного транспорта на участке оперативного обслуживания ЛО МВД России на ст. Орел, протяженность которого составляет 635 км.

Сотрудники ОДН при выполнении своих служебных обязанностей взаимодействуют с территориальными ОП города Орла и области, с ЦВСНП при УМВД Орловской области (практикуются совместные рейдовые мероприятия с целью выявления и помещения в ЦВСНП несовершеннолетних правонарушителей, самовольно ушедших из дома и учебных учреждений подростков). В периоды проведения оперативно профилактических мероприятий налажено взаимодействие с представителями КДН и ЗП города Орла, работниками железнодорожного транспорта (совместно проводятся профилактические беседы в учебных заведениях и обследуются наиболее травмоопасные участки железной дороги).

По инициативе ЛО МВД России на станции Орел осуществляется шефство над Мценским детским домом.

Начальник ОДН

ЛО МВД России на станции Орел

майор полиции Л. Морозова