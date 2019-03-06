6 марта 2019



Линейная полиция приглашает на службу молодых орловчан

ЛО МВД России на станции Орел приглашает на службу мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего.

Сотрудники ОВД обеспечиваются:

  • денежным довольствием (средняя заработная плата у сотрудников полиции от 20 000 тысяч рублей);
  • бесплатным медицинским обслуживанием;
  • возможностью бесплатного обучения с выплатой командировочный расходов в ВУЗах МВД России;
  • бесплатным форменным обмундированием;
  • государственным страхованием жизни и здоровья;
  • льготы для детей при зачислении в детское дошкольное учреждение.

Обращаться по тел. ЛО МВД России на станции Орел 8 (4862) 46-74-56, 8 (4862) 46-73-51.

 

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Опубликовано 06 Мар 2019 в 14:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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