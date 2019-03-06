Линейная полиция приглашает на службу молодых орловчан
ЛО МВД России на станции Орел приглашает на службу мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего.
Сотрудники ОВД обеспечиваются:
- денежным довольствием (средняя заработная плата у сотрудников полиции от 20 000 тысяч рублей);
- бесплатным медицинским обслуживанием;
- возможностью бесплатного обучения с выплатой командировочный расходов в ВУЗах МВД России;
- бесплатным форменным обмундированием;
- государственным страхованием жизни и здоровья;
- льготы для детей при зачислении в детское дошкольное учреждение.
Обращаться по тел. ЛО МВД России на станции Орел 8 (4862) 46-74-56, 8 (4862) 46-73-51.