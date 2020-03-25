25 марта 2020



Линейная полиция проводит акцию «Безопасность» на железной дороге в Орле

Оперативно-профилактическая акция, направленная на предупреждение и пресечение действий, угрожающих безопасности движения на объектах железнодорожного транспорта и предупреждение детского травматизма, проводится сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Орел.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Орел майор полиции Людмила Морозова и специалист по охране труда Орловской дистанции пути Ольга Земских провели промоакции в местах массовых несанкционированных проходов  по железнодорожным путям – это железнодорожные перегоны «Цон – Кромская» и «Стальной Конь – Орел».

Сотрудники транспортной полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также раздали детям и взрослым тематические буклеты-памятки, информирует отделение по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Орел.

 

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Опубликовано 25 Мар 2020 в 11:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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