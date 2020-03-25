Линейная полиция проводит акцию «Безопасность» на железной дороге в Орле

Оперативно-профилактическая акция, направленная на предупреждение и пресечение действий, угрожающих безопасности движения на объектах железнодорожного транспорта и предупреждение детского травматизма, проводится сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Орел.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Орел майор полиции Людмила Морозова и специалист по охране труда Орловской дистанции пути Ольга Земских провели промоакции в местах массовых несанкционированных проходов по железнодорожным путям – это железнодорожные перегоны «Цон – Кромская» и «Стальной Конь – Орел».

Сотрудники транспортной полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, а также раздали детям и взрослым тематические буклеты-памятки, информирует отделение по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Орел.