Липецкий синдром

Почему орловский зампред по АПК впал в уныние

№24 (517) от 25 июля 2018 г.

Зампред по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов давно не радовал орловчан своими интервью Первому областному телеканалу. При прежнем главе региона он появлялся в телевизоре даже чаще, чем нужно было телезрителям. Сейчас мы можем предположить, что при нынешнем врио ему рекомендовано не «отсвечивать», но после недавнего визита орловской делегации в Липецкую область на Всероссийский день поля Бутусов не удержался.

Если прежде врио Клычкову достаточно было продемонстрировать орловские поля, чтобы он пребывал в уверенности, что АПК региона «успешно развивается», то теперь, после увиденного в меньшей по площади Липецкой области, врио впору впадать в уныние. К тому же подоспели свежие, естественно, неутешительные, данные от Росстата.

Уныния допустить нельзя, поэтому Бутусов как настоящий «эффективный менеджер», первым перешедший на проектное управление и освоивший «ключевые компетенции», выдвинул тяжелую артиллерию в виде пространного рассказа о планах, перспективах и инвестициях.

Однако, на наш взгляд, парадного интервью не получилось. Выглядел Дмитрий Владимирович удрученным, прежнего запала почти не осталось (уверены, это пройдет); было понятно, что прийти в себя после Липецка он не смог.

Что же так потрясло чиновника, который уже несколько лет рассказывает орловским телезрителям об успехах регионального АПК?

Даёшь тематический месячник!

Площадь Орловской области – 24700 кв. км; площадь Липецкой области, «собранной» в середине прошлого века по частям из районов Орловской, Рязанской, Курской и Воронежской областей — 24100 кв. км. Население Орловской области – 747,2 тысячи человек, из которых 248,3 тысячи (33,2 %) – сельское население. Население Липецкой области – 1150,0 тысячи человек, из них почти 410 тысяч (35,6 %) – сельское население. Плотность населения Орловской области — 30,31 чел./кв. км. Плотность населения Липецкой области — 47,83 чел./кв. км.

Липецкая область традиционно сохраняет положительную динамику в промышленном производстве. Индекс промышленного производства за январь-июнь 2018 г. составил 102,7% к январю-июню 2017 г.

Среднедушевые денежные доходы населения Липецкой области

в среднем за 2017 год ежемесячно составили 28865 рублей, жителей Орловской области – 24187 рублей.

О том, что в Липецкой области используют системный, методично отработанный подход, направленный на реальное развитие региона и улучшение жизни людей, а не занимаются примитивной показухой, свидетельствует тот факт, что все гости Всероссийского Дня поля в Липецкой области имели возможность посетить не только основное место проведения мероприятия в селе Бруслановка, но и еще 13 муниципалитетов, ознакомиться с благоустройством территорий, сельхозкооперацией и т.д.

На открытии Всероссийского Дня поля липецкий губернатор Олег Королев в своей речи обратил внимание не только на экономическую, но и на социальную роль агропромышленного комплекса.

— Сельское хозяйство — не просто сектор экономики, а целый мир с особым укладом и мировоззрением. Села и деревни занимают большую часть территории России, и от их развития зависит развитие страны. Преодолев тяжелые годы, Россия и липецкие аграрии показали пример успешного взлета и сделали отрасль одной из самых инновационных и наукоемких в мире, – сказал Королев.

По его мнению, этого удалось добиться благодаря поддержке, которую оказывает агропрому президент России Владимир Путин, а также умению тружеников села пользоваться открывающимися возможностями. Олег Королев отметил, что в Липецкой области село стараются развивать в том числе за счет строительства объектов спортивной, культурной и другой инфраструктуры, непосредственно влияющей на качество жизни людей.

Из всего происходящего наши управленцы сделали вывод, который и внесли в проект предвыборной программы врио: орловскому селу нужны исключительно стадионы и спортплощадки.

Вода, дороги, мосты, ФАПы, школы, Дома культуры, газификация — это слишком дорого, затратно по времени, об этом нужно договариваться с федеральным центром, предоставлять софинансирование из бюджета области, к тому же кропотливая работа не приносит быстрых политических дивидендов. Поэтому каждому сельскому поселению – исключительно по спортплощадке, всё остальное по остаточному принципу.

В сельском хозяйстве Липецкого региона занято 28,3 тысячи человек, в пищевой и перерабатывающей промышленности – 20 тысяч человек. Успешно работают и развиваются 424 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 186 сельскохозяйственных организаций, 1535 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 178,8 тысячи личных подсобных хозяйств. Впечатляет количество кооперативов – 900, из которых 513 – снабженческо-сбытовых, 60 – перерабатывающих.

Впечатляет и масштаб реализуемых инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области: здесь работают крупнейший в Европе комплекс для хранения и переработки зерновых и масличных культур, завод по переработке и консервированию картофеля, завод по производству премиксов, селекционно-семеноводческий центр, завод по производству дрожжей. Эти инновационные проекты были реализованы в регионе в течение последних трёх лет.

В Липецкой области создан кластер по производству овощей в закрытом грунте. В его составе ООО «Тепличный комбинат Липецк-Агро», ООО «Тепличный комбинат «Овощи Черноземья», ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи», ООО «АгроАльянсЛипецк». С 2013 по 2017 год в Липецкой области введено в эксплуатацию 85 гектаров (!!!) теплиц. В Орловской области – ноль гектаров.

Липецкая область производит в 1,5 раза больше молока, чем Орловская. Только по отношению к 2017 году соседний регион прибавил в производстве молока 11,4 %.

Реализуются новые проекты в свиноводстве: ООО «Черкизово Свиноводство» (с объёмом инвестиций 4,5 млрд. рублей), селекционно-генетический центр ООО «Отрада Фариз» (2,8 млрд рублей инвестиций), птицеводческие — ОАО «Куриное царство» с объёмом инвестиций 22,5 млрд рублей и ООО «ПХ Рудничное» (1,2 млрд рублей).

О том, что конкретно за этот же период реализовано в Орловской области в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности в своём интервью Дмитрий Бутусов сказать затруднился. Вероятно, по той причине, что говорить не о чем: закрылся малоархангельский завод растительных масел, из Орловской в Липецкую область ушла компания «Данон». В животноводстве продолжает методичную реализацию проекта лишь ООО «Знаменский СГЦ»; тем временем, оставшись без молочного поголовья КРС, опустели животноводческие фермы в Залегощенском, Новодеревеньковском, Кромском, Шаблыкинском, Глазуновском и ряде других районов области. Многострадальный «Птичий дворик» лишь недавно обрёл нового хозяина.

Тепличные комплексы региона уже три года кормят нас не свежими огурцами и помидорами, а обещаниями. Бутусов в своем интервью признает: со строительством теплиц Орловская область опоздала, а это значит, что орловский тепличный «кластер», даже начав производство, может не выдержать конкуренции и в конце концов уйти с рынка тепличных овощей. Он занят уже на 90%.

Липецкая, Курская, Белгородская, Тамбовская и другие области полностью накормили страну свининой. При этом Бутусов по сути отрицает экономическую целесообразность реализации птицеводческих проектов (по производству мяса и яйца куриного) и продолжает доказывать необходимость масштабного строительства свиноводческих комплексов в Орловской области, где их и так хватает.

Похоже, топ-менеджер АПК Орловской области не расслышал посыл президента: в стране не хватает натурального молока, говядины, есть большой запрос на органическую сельхозпродукцию, традиционные овощи, картофель, плоды, ягоды, соответственно, и продукты переработки, получаемые из них, растительный белок. Всё это может расти, производиться и перерабатываться в Орловской области. Здесь мы ещё не последние, шанс занять достойное место в этой нише есть.

…В Липецке Всероссийский День поля провели всего за три дня, в мероприятии участвовали более 6,5 тысячи человек из 67 регионов страны. Нашим чиновникам, кажется, не хватило и восьмидневной Аграрной недели, чтобы понять, в каком направлении следует двигаться орловскому АПК. Поэтому в следующем году ожидаем проведения тематического месячника.

О словоблудии и реальности

Пока наши вечные командировочные рисуют виртуальные проекты и занимаются словоблудием, праздно разъезжая по мероприятиям и отыскивая любой мало-мальский повод пропиариться, у соседей делаются реальные дела. Почему так происходит?

На этот вопрос в какой-то мере ответил липецкий губернатор Олег Королев: он сам, а также председатель Липецкого облсовета Павел Путилин и вице-губернатор Николай Тагинцев, курирующий в региональной администрации агропромышленный комплекс, – уроженцы Липецкой области, проработавшие в регионе не один десяток лет и начинавшие с самых низших ступеней управления сельхозпредприятиями. Менеджеры, прибывающие в Орел, имеют весьма смутное представление о важнейшей для Орловского региона отрасли. И изучать вопрос, как мы поняли, они не намерены. Поэтому мы имеем то, что имеем.

Экономика Орловской области продолжает стагнировать, свидетельством тому является снижение общих объёмов производства в регионе, в первую очередь в промышленном секторе. По данным Росстата, индекс промышленного производства в Орловской области в январе-июне 2018 г. в % к январю-июню 2017 г. составил 98,5 %.

Напротив, индекс потребительских цен за первое полугодие в июне 2018 года к декабрю 2017 года вырос и составил 101,9%.

Загадочным образом индекс производства продукции сельского хозяйства за 1 полугодие вырос на 3,6 % к соответствующему уровню 2017 года.

А теперь обратим внимание на другие цифры: по оценке Росстата, хозяйствами всех категорий Орловской области в первом полугодии реализовано 66,2 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе) (99,5% к аналогичному периоду прошлого года), 67,1 тыс. тонн молока и молочных продуктов (96,0%) и 2,9 млн. штук яиц (73,4%). По всем направлениям – сплошные минусы.

Поголовье коров в области продолжает сокращаться по полторы – две тысячи в год со скоростью, уже не оправдываемой ни лейкозом скота, ни убылью сельского населения, ни какими-либо другими причинами и обстоятельствами. Невнятное заявление Бутусова о мифическом проекте на 2400 дойных коров, договоренность с неведомым инвестором не убеждает орловчан во мнении, что данному направлению правительство области уделяет хотя бы какое-то внимание.

Зампред по АПК заявляет, что снижение молочного поголовья оправдано экономически, и не задумывается о том, что им же по факту не выполняется Указ Президента о «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

В соответствии с этим указом, стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов.

Указ чётко обязывает органы государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться положениями Доктрины продовольственной безопасности в практической деятельности и при разработке нормативных правовых актов, касающихся обеспечения продовольственной безопасности страны.

Статистика по производству молока показательна: за первое полугодие хозяйствами всех категорий Орловской области произведено 86,3 тыс. тонн молока (96,1 % к соответствующему периоду прошлого года), падение производства отмечено как в сельхозорганизациях, так и в личных подсобных хозяйствах граждан.

Как объясняет Бутусов, такое падение якобы связано с сокращением малопродуктивного поголовья. О том, с какими проблемами сталкиваются и частники, и коллективные хозяйства при сбыте молока уже который год, а в текущем году особенно, куратор регионального АПК предпочитает не распространяться.

Парадокс: стране нужно молоко, но орловские животноводы не знают, куда пристроить по более-менее выгодной цене этот скоропортящийся натуральный продукт. Действующие молокозаводы не нуждаются в дополнительном сырье, объясняя это трудностями с реализацией готовой продукции, а конечный орловский потребитель не может найти на прилавках распиаренной Бутусовым «Пятерочки» натурального орловского молока, масла, сыров.

В то же время в своём интервью Дмитрий Бутусов говорит о «стратегическом» инвесторе, который должен прийти вместо ушедшего в Липецкую область «Данона». Тогда, по его мнению, орловское молоко и пригодится — для выпуска высококлассных сыров. Но что-то заставляет нас в этом сомневаться. Если производство сыров — супервыгодный бизнес, то почему старейший в области ливенский сыродельный завод терпит издержки при производстве сыров, испытывая трудности с их реализацией?

И второй вопрос: предполагается ли делать на модернизированном заводе натуральные сыры, или же это будет очередной эрзац-продукт? Где планирует инвестор брать необходимые объёмы цельного молока необходимой жирности и высокого гигиенического качества для выработки сыра, если его производство в Орловской области сокращается уже несколько лет подряд и к концу 2018 года уменьшится ещё почти на 10 %?

На наш взгляд, руководству области, находящемуся в постоянных праздных разъездах и перманентных праздниках, следует обратить внимание на то, как работают соседние регионы и на данные по надоям в стране за первое полугодие: плюс 1,6 % к 2017 году, среднее значение по регионам ЦФО — плюс 4,0 % к 2017 году; по Орловской области — минус 3,9 %.

Открытки, плакаты и салюты в полях — это, конечно, красиво и зрелищно. Рассказы о светлом будущем по телевизору — тоже неплохо. Вот только по телевизору ведь и другое показывают. И это другое уже заставляет наших «эффективных менеджеров» нервничать. Увы, стрессы от того, как живут селяне в соседних регионах, не заставят их переключиться с «проектного управления» на реальные дела. Для управления в реальном секторе экономики требуются опыт работы в нем и, как ни странно, совесть. Ни того, ни другого у наших менеджеров нет.

Наталья Зарубина

Фото пресс-службы губернатора