«Литературная столица» без удобств

№3 (496) от 31 января 2018 г.

Перспективы развития областного центра были озвучены на встрече руководства города и области, архитекторов и врио губернатора. За «круглым столом» в областной администрации прозвучала такая масса предложений, что если хоть одна десятая их часть будет реализована на практике — орловцы увидят серьезные перемены к лучшему. Выступавшие говорили не только о внешнем облике столицы региона, но и о функционале тех или иных градостроительных решений. К тому же, как отметили участники встречи, впервые на региональном уровне заговорили о необходимости принимать решения комплексно, а не локально закрывать «дыры» и исправлять недочеты то там, то здесь.

Мост преткновения

Одним из самых неожиданных на встрече стало заявление о приостановке процедур по строительству Банного моста через Оку. Как пояснил врио главы региона, по его убеждению, вообще не стоит вопрос: строить или не строить это сооружение. Мост будет, но в первую очередь необходимо разработать единую концепцию развития общественных пространств Орла. Власти хотят понять, каким образом обустроить городской и детский парки, переходы на набережную, где будут проходить велодорожки. Поскольку на все денег не хватит — необходимо определиться с векторами развития, а также с тем, от чего придется вообще отказаться в плане загрузки инфраструктуры. Только когда станет понятно, как люди попадут на Банный мост и куда с него выйдут, и можно будет вести речь о возобновлении строительства,— сообщил Андрей Клычков.

Кстати, врио губернатора отметил, что в первоначальный проект были внесены изменения и поправки с учетом поступивших замечаний от экспертов и от общественности, но как теперь выглядит проект — так и осталось тайной. Более того, пару дней спустя в СМИ появилась информация, что фирма, которая занимается строительством моста, вообще не в курсе того, что работы по строительству моста приостановлены. Поэтому уже после описываемой встречи, на январской сессии горсовета, было принято решение провести публичные слушания и представить орловцам, как же теперь будет выглядеть Банный мост.

Развитие по генплану или по чьим-то «хотелкам»?

Что касается перспектив развития областного центра, то, как известно, в городе разработан и утвержден уже второй генплан. К сожалению, в Орле постоянно приходится наблюдать, как те или иные работы (особенно это касается точечной застройки) ведутся без привязки к основополагающему документу. Как напомнил первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, первым делом необходимо определиться с приоритетами развития города. Промышленным центром Орёл уже перестал быть, а до центра переработки сельхозпродукции так и не развился. Как вариант прозвучало предложение развивать Орел как литературную столицу.

Депутат также обратил внимание и на бедственное положение орловских парков. Так, Парк Победы вообще по факту скорее не парк, а лес. А те немногие, что еще могут называться парками, не имеют актуализированных проектов. Поэтому нужно начинать с разработки именно проектов. Интересное предложение прозвучало и по управлению орловскими парками. Вице-спикер предложил создать единую дирекцию парков, так как сейчас в городском парке — свое руководство, в Детском — свое. А Парк Победы, Дворянское гнездо, Ботаника и Разградский — вообще сироты. При этом необходимо тщательнее относится к проектированию предстоящих работ в общественных местах. В качестве неудачного примера ремонта общественной территории был приведен бульвар Победы. Эту территорию вроде бы и отремонтировали, но людей там больше не стало. Как уже неоднократно говорилось, комфортная среда — это не только тротуары и скамейки. Необходимо направлять средства на развитие, а не тупо «закатывать в асфальт».

Все начинается с проекта

Дизайнер Елена Шаренкова предложила больше внимания уделять составлению технических заданий. Именно от того, насколько внятно и четко поставлена задача, зависит составление качественного проекта. Еще одно предложение — сформировать профессиональную проектную команду, которая и будет заниматься разработкой концепции развития общественных пространств города Орла. В новую структуру Шаренкова предложила включить не только архитекторов и специалистов по урбанистке, но и экономистов, ведь необходимо четко представлять, как дальше будет развиваться та или иная территория.. «Самое главное – это качественное составление технического задания. Не видя задач, невозможно их реализовать. Нужно определить функциональные зоны развития парковых территорий города, без этого нельзя построить общую концепцию», — отметила Елена Шаренкова, добавив, что при проектировании городских территорий необходимо опираться на результаты социологических исследований, чтобы учесть мнение горожан. Отметим, что Елене Шаренковой сразу же предложили стать руководителем проектной команды по созданию концепции развития общественных пространств города Орла.

Кстати, врио губернатора поддержал мысль о важности проработки техзадания перед созданием проектов — ведь когда проект разработан и утвержден, после того как прошли конкурсные процедуры и определился исполнитель, ни город, ни область уже не могут повлиять на дальнейшую реализацию задания. Поэтому необходимо учитывать все нюансы, как говорится, «еще на берегу». Именно с этим пока в Орле беда — самый яркий (а вернее, самый тусклый) пример — энергосервисный контракт, после реализации которого областная столица погрузилась во мрак, а число сбитых пешеходов стало стремительно расти.

Мастер-класс по переобуванию в воздухе

Массу интересных предложений озвучил краевед Виктор Ливцов — начиная от необходимости обустроить парковками, разворотными кольцами и указателями все места, посещаемые туристами в городе, заканчивая проблемой отсутствия в областном центре общественных туалетов (их осталось всего два-три). Причем один из недавно существовавших – за Торговыми рядами – закрыли и переделали в… шашлычную!

Но, пожалуй, самым ярким моментом в выступлении известного краеведа стало предложение обустроить парк на слиянии Оки и Орлика. При этом Виктор Ливцов очень эмоционально отметил, что в этом месте нельзя ничего делать без предварительного проведения археологических раскопок — уж очень много ценного для историков скрывается в глубине. При этом, напомним, именно господин Ливцов был одним из самых яростных сторонников идеи установки памятника Ивану Грозному. Но почему-то всего полтора года назад перед установкой памятника как раз в уникальном месте — на стрелке Оки и Орлика — господин Ливцов не предлагал проводить никаких раскопок.

Более того, в своем ярком выступлении господин Ливцов отметил и тот факт, что необходимо охранять от различных посягательств старейший городской парк. В частности, известный краевед упомянул, что совсем недавно орловцы выступили против строительства в городском парке кафедрального собора и тем самым отстояли этот зеленый уголок. Вероятно, господин Ливцов забыл (но архивы орловских СМИ помнят!), как на пресс-конференции в 2011 году, будучи советником мэра, этот же господин Ливцов обосновывал возможность строительства того самого кафедрального собора именно в городском парке и утверждал, что выбранное место позволит сделать Петропавловский собор «архитектурным сердцем» города. (см. http://orelgrad.ru/blog/2011/05/16/kafedralnyj-sobor-orla-resheno-stroit-v-gorodskom-parke/) Полагаем, что мастер-класс по переобуванию в воздухе произвел неизгладимое впечатление на орловских журналистов, которые давно с интересом следят за деятельностью господина Ливцова.

Вода-вода

В выступлениях сразу нескольких приглашенных прозвучал тезис о том, что необходимо более грамотно использовать имеющееся в Орле водное пространство.

К сожалению, на сегодняшний день по санитарным причинам закрыт некогда существовавший пляж в парке Дворянское гнездо, и никто не пытается выяснить, почему много лет там можно было купаться, а теперь запрещено. Прекрасная новая набережная обрывается в районе городского пляжа и буквально несколько десятков метров не доходит до Октябрьского (в обиходе – Герценского) моста. В этом месте взору жителей и гостей города предстает бурелом, по которому петляет крошечная тропика. Переход по цивилизованной набережной вдоль Орлика до Дворянского гнезда также отсутствует. В этом месте уже второй год дорожку для пешеходов делают общественники, хотя при грамотном составлении юбилейного проекта можно было сделать набережную симметрично — вниз по Оке до моста – и продлить вверх по Орлику до Дворянки. А проблему нехватки пляжей ежегодно поднимают не только журналисты, но и сотрудники МЧС — ведь чем больше будет оборудованных мест для отдыха у воды — тем меньше произойдет несчастных случаев вдали от внимания спасателей.

Неудобный вопрос

По завершении «круглого стола» врио губернатора ответил на вопросы орловских журналистов. Сразу три вопроса касались Банного моста, поэтому корреспондент «Орловской среды» немного сместил вектор беседы и задал вопрос, волнующий многих жителей не меньше, чем переправа через Оку — когда в Орле появится программа по строительству общественных туалетов? Дело в том, что на этот вопрос уже неоднократно отвечали городские чиновники. Помимо стандартного «нет денег», звучали варианты ответов, что необходимо поручение общественности разработать такую программу, а последний раз вообще предложили вначале написать обоснование, для чего орловцам нужны туалеты. К счастью, врио губернатора не пришлось обосновывать, что жители «литературной столицы» питаются не только духовной пищей.

— Если мы сегодня планируем концепцию общественных пространств, то этот элемент обязательно должен присутствовать. Другой вопрос, что я не сторонник тех практик, которые есть в некоторых регионах, когда бездумно ставят огромные полукосмические объекты с входом только по кредитной карточке. Подобный бизнес я не буду поддерживать. Система общественных удобств должна быть в городе, но с пониманием деталей — если мы создаем места общественного скопления людей, это непременно должно быть обустроено туалетами. Вот на площади сделали каток и поставили туалеты. Мы убедили городскую администрацию, что без них нельзя. И я думаю, что при планировании парков нужно проектировать такие удобства. Но при этом нельзя подходить к делу спустя рукава, чтобы «синие кабинки» не стали символом наших парковых территорий. Это должны быть нормальные сооружения, корректно вписанные в окружающую обстановку, — ответил врио губернатора.

Будем надеяться, что итоги встречи с архитекторами не заставят себя долго ждать и, повторимся, пусть хоть одна десятая из озвученного все же перейдет из стадии обсуждения в стадию практической реализации.

Сергей Миляхин