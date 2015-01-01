Ливенские астматики жалуются на весенние палы травы

В Ливенском районе за двое суток пожарные 20 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. Сотрудники государственного пожарного надзора обеспокоены такой статистикой. Выезды увеличились более чем в три раза, — сообщает издание «Уездный город».

— Жители города и района просто не понимают что делают. Они поджигают мусор, сухую траву. Дым стоит столбом, людям больным астмой и сердечными заболеваниями тяжело дышать, они страдают. Кроме этого, горящая трава подвергает опасности дома и другие строение к которым по сухой траве подходит огонь, — рассказал заместитель начальника ОНД по городу Ливны и Ливенскому району Павел Лукин.

По его словам, складывается впечатление, что ливенцы устраивают костры из сухостоя специально. Сами поджигают, сами вызывают спасателей, а потом не признаются, кто поджог траву. С начала весеннего периода к административной ответственности за поджог сухой травы уже было привлечено около 13 ливенцев. Но, судя по поведению жителей города и района, это число возрастёт ещё.