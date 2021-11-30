30 ноября 2021



Ливнёвки Орла решили почистить

Объявлен поиск подрядчика, который займётся содержанием сетей ливневой канализации. Электронный аукцион стартовал на платформе «Госзакупки» и продлится до середины декабря. Заказчиком выступает МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Цена контракта — 20 млн рублей. Общая протяженность городских ливневых сетей составляет более 86 км. Будущему подрядчику необходимо комплексно обслуживать за обозначенную в контракте сумму все сети в течение всего года.

«После заключения контракта подрядчик сможет приступить к плановым работам по графику. В первую очередь — это промывка ливнёвок. За зиму предстоит промыть 800 коллекторов в районе Наугорского шоссе и ул. Михалицина, а весной работы перейдут в Зареченский микрорайон и на 909-й квартал. Также предстоит осуществить подготовку выпусков сетей в паводковый период 2022 года», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме этого, в случае необходимости подрядчику необходимо выполнять замену люков и кирпичных горловин колодцев и камер, монтировать новые крышки люков и чугунных решёток, восстанавливать дождеприемники с заменой кирпичной кладки, ремонтировать смотровые колодцы с заменой стеновых колец или кирпичной кладки, заменять участки трубопровода и т.д.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2021 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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