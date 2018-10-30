«Лиза-Алерт» просит орловцев подумать о безопасности своих детей

Этот текст с рекомендациями «Как обезопасить наших детей от «нехороших» взрослых» был написан в мае 2018 года после трагедии в Костроме. К сожалению, он актуален и сейчас, после трагедии в Железногорске.

16 мая 2018 года. Кострома. Утро. Восьмилетняя Лиза шла в гости к бабушке. По пути встретила взрослого соседа. До бабушки девочка так и не дошла.

31 августа 2015 года. Горячий Ключ. Вечер. Двенадцатилетнюю Свету подвозит домой инспектор по делам несовершеннолетних, занимавшийся ее семьей. Домой девочка не добралась.

14 июня 2017 года. Касли. День. Одиннадцатилетний Ваня утром отправился в школу. По пути встретил хорошо знакомого соседа. В школу мальчик так и не пришел.

16 июля 2016 года. Киров. Шестилетняя Вика отдыхала с родителями и компанией знакомых родителей. Один из знакомых предложил пойти купаться. Больше ее живой не видели.

Что объединяет все эти истории? Разные города, разный возраст… Тем, что они закончились одинаково: всех этих детей нашли погибшими. Все они доверились взрослым, наивно полагая, что люди, которых они знают, не смогут причинить им вреда. Как же обезопасить своего ребенка? Невозможно не выпускать его из дома и не давать ни с кем общаться. Но на самом деле, достаточно научить ребенка нескольким простым вещам.

1.«Свой-чужой».

«Не ходи никуда с незнакомыми людьми!» Именно эту фразу мы говорим своим детям, надеясь оградить их от возможных педофилов и похитителей. И дети запоминают, что с незнакомыми людьми ходить никуда нельзя. А со знакомыми – можно. И уходят…

Ребенок в силу своего жизненного опыта и юного возраста неспособен в полной мере оценить опасность, которая может ему грозить, и полностью полагается на взрослых. Разве мог предположить одиннадцатилетний Салмон, что муж его родной старшей сестры убьет его? Разве подозревала двенадцатилетняя Арина, что ее дядя лишит ее жизни в угоду своим патологическим желаниям? Поэтому особенно важно разграничить для ребенка понятия, кто свой, а кто чужой. Поставьте четкие рамки того, кто является «своим», с кем можно смело идти, а кто не входит в круг доверия. Пусть в этот круг входят самые близкие для ребенка люди, те, с кем он живет или постоянно общается: мама, папа, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры. Пусть это будет очень узкий круг, но в нем будут люди, которым вы смело можете доверить жизнь своего ребенка.

И каким бы милым и добрым ни казался человек, подошедший к вашему ребенку, даже если он знает, как зовут маму и папу, самого ребенка, даже если он работает вместе с кем-то из родителей или одет в форму сотрудника полиции, например, все равно этот человек чужой, а значит, никуда с ним уходить нельзя. А садиться в машину друзей родителей и неблизких родственников или идти с ними куда-то можно только в том случае, если ребенок позвонил родителям и они дали н это свое разрешение.

2. Научите говорить «нет».

Как часто мы учим детей: «Ребенок должен слушаться взрослых». И дети слушаются и покорно делают все, что им скажет взрослый. Радуясь полученному результату, мы не всегда задумываемся, что теперь любой взрослый человек является для ребенка тем, кого надо слушаться. Очень важно, чтобы он понимал, что никто из круга доверия не имеет права заставлять его делать то, что он не хочет, идти с тем, с кем он не хочет. Его тело неприкосновенно, и его действиями могут руководить только близкие люди, которые несут за него ответственность. И даже если взрослый человек требовательно и сурово просит пройти с ним, ребенок должен уметь сказать «нет», а не послушно идти за чужим человеком в угоду его желаниям. Как, например, десятилетний Руслан, познакомившийся на железнодорожной станции со взрослым мужчиной. Если бы не мальчишеская доверчивость и неумение сказать «нет» постороннему взрослому, история их встречи закончилась бы совсем иначе.

3. Просить помощи не стыдно.

Причины, почему дети не могут попросить помощи, абсолютно разные: кому-то стыдно, неловко, кто-то боится — но результат всегда один. Попавший в беду и не попросивший помощи ребенок самостоятельно решить проблему не сможет, а значит, и шансов выжить у него не останется. Объясните своему ребенку, что взрослые всегда придут на помощь ребенку, особенно если ему грозит опасность. Ведь попроси восьмилетняя Василиса помощи у тракториста, вытаскивавшего застрявшую машину ее похитителя в Набережных Челнах в феврале 2013 года, она наверняка до сих пор была бы жива.

4. Кричать нужно уметь.

«Тише, ты в общественном месте! Что ты кричишь, как дикарь? Ты что, в лесу родился?» — наверняка многие помнят эти фразы из своего детства, а кто-то уже неоднократно говорил их своим детям. И это нормально, что мы прививаем своим детям культуру поведения в обществе, вот только есть и побочный эффект: дети перестают кричать вообще. И в тот момент, когда вашему ребенку понадобится помощь – а ее так легко попросить, достаточно просто крикнуть погромче, – ребенка может парализовать наказ родителей не кричать в общественном месте.

Объясните ребенку, что кричать ради спасения своей жизни можно и нужно. Что никто не осудит и не шикнет на него, а наоборот, помогут и поддержат. Выезжайте вместе на природу и кричите. Помогите своему ребенку научиться кричать!

5.Безопасность – значит жизнь.

Приучите своего малыша ходить по одной и той же улице, переходить дорогу в правильном месте. Исключите из его маршрута безлюдные и неосвещенные улицы, парковые зоны, заброшенные здания, гаражи, стройки. Путь ребенка должен быть освещен, улицы должны быть проходимыми. Ребенка, находящегося на виду, похитить намного сложнее, а значит, малыш будет в безопасности. Пройдите с ним вместе эту дорогу, когда он начинает ходить один, и обратите его внимание на потенциально опасные места, куда ходить нельзя.

Конечно, все эти советы не могут защитить от опасностей того мира, где мы живем, на сто процентов, они могут только снизить риск до минимума.

Начинайте искать сразу!

Все похищения можно условно разделить на два типа: «добрые» — если целью похищения не является насилие, и «злые», при которых цель – физическое или сексуальное насилие. Если похищение «злое», то в 75% случаев есть всего три часа, чтобы найти ребенка живым. Именно поэтому очень важно сразу начинать искать. Кроме того, чем быстрее начнется поиск, тем скорее ребенок вернется домой! Ведь если прошло немного времени, значит, еще свидетели не успели далеко уйти, записи на камерах свежие, и даже собака может взять след.

Как только ребенок не вернулся вовремя домой, обзвоните знакомых и родных, сообщите всем о случившемся, узнайте, не у них ли он. Позвоните одноклассникам, учителям, друзьям, бывшим мужьям и женам, бабушкам и дедушкам. Пройдите обычным маршрутом ребенка, проверьте его любимые места и сразу же подавайте заявление в полицию. Если в полиции вам предлагают подождать, говорят «погуляет и вернется» — не соглашайтесь, настаивайте на том, чтобы у вас приняли заявление или звоните в 112 и сообщайте о том, что в таком-то отделении у вас его не принимают. Не бойтесь подключать добровольческие движения. Не страшно просить помощи, попав в беду, страшно опоздать!