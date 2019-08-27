27 августа 2019



«Лиза Алерт» расскажет о правилах безопасности орловским мальчишкам и девчонкам (6+)

30 августа 2019 года в Международный день жертв насильственных исчезновений на площадке напротив МФЦ пройдет необычная акция. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» расскажут о том, чем занимается отряд и как он образовался, познакомят с направлениями работы и поделятся с вами и вашими детьми правилами безопасности.

С 15:00 до 20:00 инструкторы #ШколаЛизаАлерт ожидают ваших детей на лекцию #Безвредныесоветы, а взрослых на #Родительскоесобрание, чтобы рассказать, как вести себя, если ребенок потерялся, и как не допустить трагедии. А опытные члены отряда с удовольствием ответят на любые интересующие вас вопросы об отряде.

С 20:00 до 22:00 вы сможете увидеть световую инсталляцию, посвященную всем пропавшим и не найденным на данный момент детям.

 

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Опубликовано 27 Авг 2019 в 15:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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