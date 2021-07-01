«ЛизаАлерт» сворачивает штаб на месте поисков пропавшей Вики Гнедовой и меняет формат работы

«Штаб на месте поисков Вики Гнедовой свернут – мы увеличиваем площадь поиска и меняем формат работы, сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области. — Мы продолжим искать Вику, пропавшую 18 июня в с. Казарь (Залегощенский район Орловская_область) в режиме автономных задач и информационного мониторинга, распространяя вводные о ней по всей стране, собирая сведения и отрабатывая каждое свидетельство, которое поможет вернуть девочку домой. Правоохранительные органы и службы Орловской области также продолжают работу по поиску.

За 12 дней все алгоритмы на месте поисково-спасательных работ были отработаны тщательно и многократно. Привлечены все возможные ресурсы и силы. С первого дня в работу включились спецслужбы – МЧС, ОМОН, полиция, Следственный комитет, прокуратура, Росгвардия, УВО, УФССП. На помощь орловским поисковикам ЛизаАлерт приехали соотрядники из других областей – Московской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Тульской, Курской, Калужской. Присоединились отряды «Путеводная звезда» и «Сальвар». Активно помогали местные жители и добровольцы со всех уголков Орловской области.

В общей сложности в поисках приняли участие почти 1900 человек. Выезжали на задачи, приносили продукты и воду, обеспечивали отряд необходимым оборудованием и бензином. Круглосуточно сменяли друг друга, преодолевали сотни километров в поисках пропавшей Вики.

Днём и ночью три инфорга были на постоянной связи с поисковиками и теми, кто был готов помочь отряду или сообщить информацию о девочке. Запускала поиск координатор «ЛизаАлерт» Орловской области Ольга Мотина. Три опытных координатора отряда — Сергей Клёцин, Олег Леонов, Виктор Дулин вели поиск все эти дни.

425 пеших групп в общей сложности прошли около 12 400 км, круглосуточно прочесывая территорию и постепенно расширяя радиус поиска. При помощи БПЛА сделано 13 648 снимков.

ВПСО «Ангел» с помощью вертолётов осмотрел сверху 466 км. Подключались кинологи из местного отделения МЧС и кинологический расчёт «ЛизаАлерт» из Москвы. На открытой местности работали конные расчёты от конного двора «Вязки». Акваторию реки вдоль села несколько раз исследовала водолазная группа «ДобротворецЪ»: дно и каждый сантиметр побережья по обеим сторонам.

Мы благодарны всем откликнувшимся на призыв о помощи в поисках маленькой девочки: присутствовавшим на месте поиска и помогавшим удаленно. Мы знаем, что вы продолжаете беспокоиться о Вике. Мы – тоже. Поэтому – не остановимся.

Сейчас вы можете помочь репостами. Может быть, кто-то увидит в сети ориентировку на пропавшую Вику, узнает её и у нас появится новая информация. Посмотрите внимательно на фотографию – возможно, вы видели девочку в день пропажи или после.

Просьба всем, у кого есть какая-либо информация, позвонить по номеру 112 или на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52».