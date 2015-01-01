«Локализация» вспышки птичьего гриппа вылилась в распространение эпидемии еще на три района

Областные власти 5 июля опубликовали официальный пресс-релиз о том, что вспышка птичьего гриппа в Ливенском районе локализована. В «Современной энциклопедии» слово «локализация» расшифровывается как «ограничение места действия, распространения какого-либо явления, процесса». Следовательно можно было бы предположить, что птичий грипп больше не будет распространяться по нашему региону. Однако уже на следующий день (6 июля) было подписано сразу три указа: http://orel-region.ru/sendfile.php?id=24367
http://orel-region.ru/sendfile.php?id=24368
http://orel-region.ru/sendfile.php?id=24369
о введении карантина в деревне Новопетровка в Свердловского района, деревне Апальково Мценского района и деревне Большой Синковец Верховского района. Во всех трех населенных пунктах зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Напомним, осенняя миграция пернатых, которые могли бы распространить опасное заболевание, еще не началась. Следовательно, виноват человеческий фактор. Теперь у местных жителей, которым региональные СМИ рассказали про «локализацию», управление ветеринарии проведет «отчуждение птицы» с ее последующим убоем.

 

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Опубликовано 10 Июл 2018 в 16:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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