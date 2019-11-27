Ловкость рук – и минус еще одно муниципальное предприятие?

№40 (577) от 27 ноября 2019 г.

Орловская Спецавтобаза снова рискует прекратить свое существование. Поводом стал давний конфликт из-за договора сублизинга с областной Дорожной службой. Самое примечательное в этой истории, что ее вообще могло бы и не быть. Еще в конце зимы совместными усилиями город и область нашли простой и эффективный, а главное, мирный способ выхода из тупика. Однако чиновники из областной администрации не дали ход одной-единственной бумажке. Вовремя положенная в долгий ящик и пролежавшая там не один месяц в ноябре 2019-го эта бумага обернулась многомиллионными исками к муниципальному предприятию. Мы подробно знакомили с деталями лизинговой эпопеи еще в начале года, когда, собственно, всё должно было закончиться. Но сотрудники «серого дома» с блеском доказали, что не зря получают свои шестизначные зарплаты.

История с продолжением

Начало затяжного кризиса мы подробно разбирали в статье «Спецавтобаза»: спасти нельзя обанкротить» в №37 (530) от 24 октября 2018 г. Напомним в двух словах: Дорожная служба приобрела в лизинг несколько единиц техники и передала их Спецавтобазе по договору сублизинга. По итогам проверки аудиторами КСП (отчет опубликован на официальном сайте http://ksporel.ru/pages/deyatelnost-palaty/kontrolnye-meropriyatiya/m2017?nid=2659) была установлена масса нарушений. В частности, аудиторы городской контрольно-счетной палаты установили следующее.

«МУП «Спецавтобаза» без предварительного согласования собственника имущества в январе 2015 года заключило 12 договоров сублизинга с единственным поставщиком ГУП ОО «Дорожная служба» на приобретение 17 единиц дорожной техники. Договоры были подписаны без проведения конкурентных процедур на заведомо невыгодных для предприятия условиях. Ежемесячный платеж по договорам сублизинга составляет от 5 миллионов до 5,7 миллиона рублей. Предприятие не воспользовалось правом провести конкурентные способы закупок на 6 единиц техники, в связи с чем неправомерные расходы предприятия на оплату лизинговых платежей по указанной технике составили 43,7 миллиона рублей. Три единицы приобретенной техники после двух месяцев работы вышли из строя, однако лизинговые платежи за них продолжают регулярно уплачиваться. По расчётам предприятия, упущенная выгода МУП «Спецавтобаза» за 2016-2017 г.г. от простоя трех единиц спецтехники с мая 2016 года по ноябрь 2017 года составляет 56,9 миллиона рублей», – говорится в заключении КСП.

Сделаем еще один небольшой экскурс в историю. Упомянутые выше факты были далеко не первым примером «ловкого» сотрудничества двух структур – городской и областной. В том же отчете КСП рассказывается, чем закончился предыдущий контракт на уборку города. Напомним, Спецавтобаза из-за арестованных счетов года три или четыре назад не смогла участвовать в аукционе. Поэтому Дорожная служба выступила в роли посредника и стала победителем аукциона. И тут же наняла Спецавтобазу фактически выполнять всю работу за городские же деньги. То есть очистку Орла от мусора и снега делала не Дорожная служба, а техника и сотрудники Спецавтобазы.

КСП в своем отчете пишет: «Несмотря на то обстоятельство, что работы по содержанию улично-дорожной сети города Орла до подписания договоров субподряда выполнялись МУП «Спецавтобаза» самостоятельно на протяжении ряда лет, а значит, технология выполнения и регламент работы хорошо известны предприятию, стоимость услуг генподрядчика установлена в договорах субподряда на необоснованно высоком уровне (от 7% до 5%). Потери МУП «Спецавтобаза» на оплату услуг генподряда ГУП ОО «Дорожная служба» в завышенном размере составили 12,5 миллиона рублей».

Буквально на днях, на очередном заседании комитета горсовета, депутаты попытались напомнить руководителю Дорожной службы про эти заключения КСП. На что Александр Бойко ответил кратко и емко: у вас своя КСП, у нас – своя!

Без бумажки ты букашка

Впрочем, скоропостижная смена губернатора Потомского, при котором планировалась и реализовывалась эта замечательная история, привела к тому, что город все же попытался выйти из ситуации с минимальными потерями. А именно – расторгнуть мутный договор сублизинга по завышенным ценам и вернуть Дорожной службе неработающие автомобили. Как рассказал первый замглавы городской администрации Олег Минкин, по этой теме неоднократно собирались совещания на уровне правительства Орловской области. Тогда в качестве выхода и разработали такой механизм: всю технику передать обратно Дорожной службе. Та, в свою очередь, должна передать эту же приобретенную у банка по договору лизинга технику в казну Орловской области. И, наконец, в соответствии с изменившимся федеральным законодательством уже из казны технику «подарят» Спецавтобазе. Такой механизм был предложен, одобрен и даже зафиксирован в рамках совещания у первого замгубернатора.

Но это потребовало принятия соответствующего решения учредителя Дорожной службы, а именно профильного облдепартамента, который возглавляет Денис Блохин. В департамент было отправлено соответствующее письмо, которое потом несколько раз дублировали. В начале года проблему рассматривали на заседании комитета облсовета, и тогда было отмечено, что федеральный закон изменился, и проблему взаимоотношений двух организаций можно решить вообще без суда. Однако в профильном департаменте посчитали иначе. Предложению городской администрации решить дело миром хода не дали, а Дорожная служба тем временем усиленно просуживала остатки лизинговых платежей. Теперь Спецавтобаза должна 11 миллионов рублей по майским решениям суда. И если еще весной можно было разойтись миром, то теперь на руках у Дорожной службы есть и решения судов, и исполнительные листы. То есть, если город хочет спасти свое предприятие, придется срочно искать 11 миллионов. А это на минуточку, только часть долга. Как пояснил руководитель Дорожной службы Александр Бойко, в судах еще рассматриваются дела на 40 миллионов! Если кто забыл: финансовая ситуация в городе Орле настолько плачевная, что арестованы счета нескольких школ. Город не может расплатиться даже с поставщиками продуктов в школьные столовые. Поэтому вариант, что городские власти, как кролика из шляпы, достанут из бюджета 11 миллионов и приготовят еще 40, кажется просто фантастическим.

Тот, чье имя нельзя называть

Вишенка на торте: депутаты приняли решение не просто разобраться в истории, но и наказать (как минимум уволить) тех людей, которые были причастны к заключению мутного контракта по сублизингу техники. Ответ – кто и как наказан – должен был прозвучать на заседании комитета горсовета. Но представители горадминистрации так и не сказали, кто же понес наказание (и вообще понес ли) за его разработку и участие в таких сомнительных сделках. Более того, даже бумаги к заседанию вовремя подготовлены не были. Из-за чего вопрос по Спецавтобазе пришлось перенести в раздел «разное», где, как известно, решения по итогам обсуждения не принимают. Напомним, городу грозит убыток в 50 миллионов рублей. У этой ошибки есть вполне конкретная фамилия (или несколько). Но ее упорно никто не хочет называть. Помнится, в одном романе был такой персонаж «Тот, чье имя нельзя называть». Правда, в орловском варианте может оказаться, что причастные к афере до сих пор занимают очень высокие посты и ни у кого просто не хватает смелости, чтобы привлечь их к ответу. Равно, как вряд ли кто осмелится напрямую спросить в областном департаменте, кто конкретно положил под сукно письма из города по итогам совещания у первого замгубернатора? Как фамилия человека, причастного к тому, что городу не удалось мирно и без многомиллионных потерь выйти из сложившейся ситуации? Или этот человек тоже из категории «тех, чье имя нельзя называть»?

Кстати, как мы уже писали, часть техники из-за неплатежей по этому мутному договору Дорожная служба забрала у Спецавтобазы в прошлом году. Как раз накануне сильных снегопадов, что и привело к ужасной уборке города. Сейчас предприятие осталось и без техники, и с огромными долгами, которые ставят под вопрос само существование Спецавтобазы. И что характерно, все это опять происходит с подачи области и опять накануне снегопадов.

Сергей Миляхин