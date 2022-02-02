Луч света

№4 (673) от 2 февраля 2022 г.

Региональный Фонд развития промышленности (ФРП) поделился с депутатами областного совета итогами работы за прошедший год. В последнее время в публичное поле попадало так мало информации о жизни орловских заводов, что этот вопрос действительно стал лучом света в темном царстве. Конечно, сравнивать нашу и калужскую или тульскую промышленность просто смешно. Но, как оказалось, и на мелких орловских водах происходит какое-то движение. И особо приятно, что это движение в сторону улучшения производственных процессов.

Региональный центр компетенций

Орловской области не так сильно повезло, как другим регионам, — начала свой рассказ директор регионального центра компетенций, созданного при ФРП, Мария Григорьева. Соседние области вошли в нацпроект по поддержке промышленности еще в 2019 году. Наша область включилась в проект в 2020 году (как раз в разгар пандемии). И это создало определенные сложности. В рамках федерального проекта по увеличению производительности труда есть адресная поддержка, и есть системные меры. Адресная поддержка — это когда сертифицированные специалисты и эксперты выезжают на предприятие. Внимательно там все изучают и реально помогают улучшить производительность – причем не только ускорить многие процессы, но и снизить себестоимость продукции. Важная деталь: никто посторонний во внутренние технологии производства не вмешивается. Более того, подобное вмешательство прямо запрещено условиями проекта. Поэтому утечка какой-либо коммерческой информации исключена. Но эксперты умудряются увидеть потери, и если, к примеру, пять деталей раньше производилось за пять дней, а после включения в проект удалось наладить производство пяти деталей за три дня, то эффективность проекта очевидна. Согласно условиям проекта, эксперты работают на предприятии 6 месяцев и уходят лишь тогда, когда у них получается достичь стойкого и ощутимого эффекта.

Что касается системных мер поддержки, то это льготные займы под 1%. Это хорошие, длинные и самое главное – дешевые деньги для местной промышленности. Что в условиях пандемии просто невозможно недооценить. Для получения такого займа не нужна банковская гарантия, не нужен огромный пакет документов. В чем же подвох? – удивятся непосвященные. Подвох есть. Это – срок подготовки документов. В самом лучшем случае, как отметила Мария Григорьева, если руководитель предприятия «выдернет» у себя пару сотрудников и посадит их под замок, чтобы они занимались только документами, то на это понадобится минимум три месяца. А в среднем на подготовку документов уходит порядка шести месяцев. В случае, если проект получает поддержку в рамках нацпроекта, то предприятие получает чек-лист и льготную поддержку по фиксированному проценту. Государство тоже довольно придирчиво подходит к отбору претендентов на получение такой меры поддержки. Это не «купи-продай», где привезли условные китайские детали, перепаяли шильдик и продали как отечественную разработку. Помощь получат лишь действительно серьезные региональные проекты, которые производят полностью отечественную продукцию и обладают значительным потенциалом в плане дальнейшего развития и модернизации производства.

Ежегодный прирост по 5%

Что касается нашего региона, то, увы, всего лишь 34 местных предприятия до 2024 года смогут получить данную поддержку. По сравнению с другими регионами – это большая печаль. Что ждет государство от реализации своего проекта? Чтобы предприятие увеличило производительность, увеличило выработку продукции, увеличило прибыль и, следовательно, увеличились поступления налогов и взносов в различные фонды. Тем самым усиливается бюджет регионов и страны в целом. Опять же очень важное условие, за соблюдением которого строго следят: если предприятие попало в федеральный проект, то оно должно ежегодно показывать прирост производительности не менее 5% к базовому году. Не с нарастающим итогом! – это тоже важно. В Орловской области есть уникальные случаи, когда предприятия показали прирост 300% за год. Но в среднем предприятие увеличивает выработку на 46%, время протекания процессов сокращается на 34 дня, и снижается доля незавершенного производства. Для промышленности это также очень важно, поскольку это все неликвиды, складские запасы и прочие серьезно влияющие на процесс «замороженные деньги». Как это ни парадоксально, но самые впечатляющие показатели демонстрируют предприятия с большой долей использования ручного труда. В Орловской области есть такие, где до сих пор детали обрезают вручную ножницами и т.п.

Не мелкие мелочи

Программа, с которой знакомили депутатов облсовета, идет сразу по четырем направлениям в течение шести месяцев. Специалисты помогают руководству завода понять, кому и за что платят.

Весь завод и все производственные процессы разом перестроить невозможно, поэтому в проекте и не ставят цель объять необъятное. Выбирается один поток. Это либо какая-то часть детали или какой-то полный образец. И на этом образце в течение полугода оптимизируются всё, что только можно. Затем у предприятия есть возможность в течение 2,5 лет тиражировать полученные знания и умения в наладке процессов на другие детали или образцы. Параллельно на предприятие приезжают тренеры и в течение шести месяцев обучают рабочую группу и других специалистов предприятия (всё в рамках государственной поддержки, поэтому для предприятия – бесплатно). И основное – обучают рабочие группы, как внедрять полученные знания на предприятии, чтобы в дальнейшем завод, фабрика или общество могло само своими силами улучшать другие потоки производства.

И еще одна интересная деталь: на производстве определяется работа, которая не составляет добавленной ценности продукта, и налаживаются все прочие процессы. Как бы это странно ни звучало, но чрезвычайно много времени занимают такие процессы, как перекладывание, пересортировка, инвентаризация – все то, что удорожает продукт, но клиенту совершенно не важно.

Изнанка процесса

Итак, как выглядит схема изнутри? Специалисты три месяца работают с потоковым образцом. Внимательно изучают, что не так, считают, картируют, проводят хронометраж каждой операции. А через три месяца руководству предприятия предоставляется подробнейший отчет – что и как можно улучшить, упростить, ускорить. Создается поток, на котором применяются все полученные рекомендации. И уже в дальнейшем этот образец (как найти то, на чем можно сэкономить время, деньги и труд рабочих) транслируется и распространяется на прочие процессы. Более того, только на этом этапе (распространения полученных навыков) можно будет получить тот самый льготный займ под 1% годовых, о котором говорилось ранее. Как вы помните, для его получения не нужно собирать огромный пакет документов. Что же нужно? А нужен чек-лист, подписанный руководителем центра компетенций, где указаны необходимые пункты для выполнения. Если предприятие за шесть месяцев набирает по чек-листу 21 балл и более, то может претендовать на льготный займ.

Кстати, претендовать на финансовую помощь могут лишь пять базовых несырьевых отраслей. В нашем регионе лишь одно предприятие смогло попасть в расширенную программу поддержки. То есть на этом заводе не полгода, а целый год будут работать специалисты. Но при этом они будут анализировать не только производство, но и логистику и даже маркетинг. На самом деле, как отметила Мария Григорьева, для многих орловских производителей – это серьезная проблема. Например, не все справляются с задачей, как наиболее эффективно распределить транспортные маршруты по развозу продукции. Есть примеры, когда благодаря участию в федеральном проекте завод смог убрать из этой цепочки сразу четыре машины. А это минус расходы на бензин, минус ремонты, минус четыре водителя, минус покупка новых машин взамен изношенных.

Мечты и реальность

Вернемся к ситуации в регионе. Во всей области под условия программы дополнительно к уже участвующим до 2024 года попадают всего шесть предприятий. Между тем желающих гораздо больше. Например, за поддержкой обращалось такое известное производство, как «Альфа Пластик», но, увы, они не попадают под жесткие требования к участникам проекта: а это 0,4 миллиарда выручки, доля иностранного капитала не более 50%, и к тому же предприятие должно попадать в перечень из пяти базовых несырьевых отраслей. В фонде провели предварительный анализ и отсортировали вообще все имеющиеся орловские производства независимо от их желания участвовать в проекте. Под необходимые критерии попало 116 предприятий. Что характерно, в списке оказались сельхозпредприятия, где можно, например, улучшить процессы производства мяса или молока. Вошли в список и торговые предприятия. Но это не торговые бизнес-центры на базе развалившихся заводов-гигантов, а логистические центры, которые могут улучшить систему адресного хранения и массу других инструментов. В качестве примера разницы в организации логистики депутатам рассказали, что, если РЖД берет на транспортировку семь дней, то «Пятерочка» — два дня. Хотя дорога занимает 22 часа от момента загрузки до момента выгрузки. Получается, что в «Ритейл Групп» умудрились оставить на погрузку-разгрузку и сортировку всего по одному часу. Волшебство? Нет! Просто разница в организации адресного хранения, — рассказала Мария Григорьева.

Интересный вопрос задали депутаты. Если центру удастся взять на обучение все 116 орловских предприятий, то сколько времени займет их обучение новым процессам организации производства? Выяснилось, что, увы, более 34 предприятий взять не получится – ресурсы центра не бесконечны. Сама программа поддержки действует шесть месяцев. Подготовка тренера, чтобы он мог дополнить существующий штат, занимает девять месяцев. Сейчас в региональном центре могут вести 12 предприятий. Можно обучить и больше, но не все зависит от региона. Решающее слово – за федералами – дадут ли они согласие расширить штат, увеличить финансирование. В качестве примера была названа Ростовская область, которая запустила свою региональную программу. И когда промышленные предприятия поняли, что поддержка работает (хотя бы в виде дешевого кредита под 1%), многие включились в проект, и регион начал развивать это направление усиленными темпами. Сейчас в Ростове уже более 20 экспертов, которые помогают предприятиям улучшать производственные процессы. Практически все эксперты имеют опыт работы на заводах или фабриках. Они перешли на работу в экспертные центры с действующих хозсубъектов, то есть это не чистые «теоретики», а люди, знающие изнанку бизнеса и не допускающие грубых проколов. Запустят ли в нашем регионе аналогичный ростовскому проект, покажет время. Центр компетенций очень надеется на такой шаг и готовится к подобному повороту событий. Тем более что при запуске своего проекта регион сможет вовлечь в него как раз те производства, которые сейчас по формальным признакам не могут рассчитывать на данную форму поддержки (тот же «Альфа Пластик»).

Сергей Миляхин