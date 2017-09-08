Лучше быть здоровым…

№31 (479) от 20 сентября 2017 г.

Доступность медицинских услуг для орловцев оставляет желать лучшего. Возле шикарного нового корпуса детской больницы с дорогущим оборудованием невозможно оставить машину – ее сразу увезут на штрафстоянку. Пациенты онкодиспансера сидят в жуткой тесноте и духоте, а в довершение всего там просто нет питьевой воды. На процедуры орловцы ходят со своими шприцами, хотя этого быть не должно. Предварительная запись в поликлиники через портал госуслуг не работает. А мегадорогая компьютерная система, купленная для орловской медицины, оказалась не функционирующей. Денег на лекарства льготникам катастрофически не хватает. Все это – лишь очень небольшой круг проблем, с которыми столкнулись представители «Общероссийского народного фронта» в ходе поездки по орловским лечебным учреждениям. Итоги увиденного озвучил московский гость – координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Климов в ходе заседания круглого стола, которое прошло в минувший вторник в региональном штабе ОНФ.

Дьявол кроется в деталях

Первое, что бросилось в глаза экс-депутату Госдумы – это огромные очереди у орловских поликлиник перед открытием. Пациенты жаловались, что, если подойти не в 6 утра, а чуть позже – талонов на прием к нужному врачу может просто не оказаться. То есть вроде как регистратуры работают, но без какого-нибудь уважения к больным людям (здоровые-то в поликлиники и не ходят). Нет уважения ко времени больных людей, ведь далеко не каждый может по несколько раз подряд отпрашиваться на работе, чтобы получить заветный талончик. Полтора часа ожидания до открытия поликлиники – это еще не самый худший вариант. В день визита погода была солнечной. А когда начнутся дожди или зимние морозы? Неудивительно, что все больше орловцев предпочитают коммерческие структуры, где не надо стоять 2 часа на улице, прежде чем выяснить, что необходимый тебе врач в отпуске и его некому замещать.

Показательная деталь: в холле одной из поликлиник поставили информационный стенд, который теоретически должен помочь пациенту записаться в электронную очередь на прием к врачу. По факту из трех попыток лишь одна увенчалась успехом.

Увиденное в онкоцентре просто повергло в шок – коридор, где сидят пациенты с жутким диагнозом, явно не рассчитан на такое количество людей. Люди сидят в живой очереди без какой-либо гарантии, что сегодня им вообще удастся попасть на прием к врачу. А дополняет картину отсутствие элементарного кулера с питьевой водой. При этом, как верно подметил Виктор Климов, в онкоцентре нет даже буфета, где можно было бы купить что-нибудь попить-поесть. Зато есть церковная лавка. То есть торговлю организовать, если очень захотеть, можно. Но не всем и не везде.

Хьюстон! Как слышно? У нас проблемы!

Не менее показательный момент – обратная связь с пациентами. Предполагалось, что в орловских поликлиниках пройдет анкетирование, по итогам которого главврачи смогут принимать кадровые или иные решения. Причем не вслепую, а с учетом мнения граждан. В ходе беседы с орловскими главврачами выяснилось, что никто не обратил внимания на заполненные анкеты — очередную кучку бумаг. Медики (как и учителя) завалены таким количеством отчетов-бланков-справок-анкет, что едва-едва остается время на основную работу – помощь людям. Поэтому добавление новых никак не способно улучшить ситуацию. Прежде чем запускать какие-либо анкеты (пусть даже мегаважные и сверхнужные), необходимо снизить бюрократическую нагрузку на медицину. Иначе обратная связь «пациенты – врачи» будет не просто как с другой планетой – ее вообще может не оказаться.

При этом выступающие на круглом столе обратили внимание и на работающий в нашем регионе общественный совет по медицине. Теоретически, по итогам обследования поликлиник, советом был подготовлен целый перечень предложений по улучшению работы медучреждений. Но по факту эти предложения носили такой обобщенный и абстрактный характер, что главврач каждой из поликлиник подумал, что к его конкретному учреждению эти рекомендации не относятся. На заседании круглого стола общественному совету было предложено давать максимально конкретные предложения, чтобы главврачи и чиновники в облздраве могли просчитать цену вопроса, спрогнозировать кадровые перестановки и проконтролировать исполнение предписаний. Известная кнопка «Сделать все хорошо!», увы, работает только в Интернете.

Бардак есть – ответственных нет

Руководитель областного департамента здравоохранения Александр Лялюхин рассказал о неработающей компьютерной системе. Программа информатизации реализовывалась с 2012 года в рамках программы модернизации здравоохранения. Региональные медучреждения оснастили компьютерной техникой, соединили компьютеры в локальные сети и свели все сети в единый комплекс, подключив сюда же облдепартамент и ТФОМС. Только по загадочной причине все пошло как всегда в Орловской области, то есть не так. Предварительная запись на прием к врачу не выходя из дома, ведение электронных медицинских карт и передача данных об орловских больных щелчком мыши в любой федеральный медцентр, автоматическое ведение данных об оказанной помощи для оплаты – ничего из перечисленного орловцы так и не увидели. Но за все это были заплачены деньги (и немалые). Что самое удивительное – в некоторых учреждениях то ли руки оказались чуть-чуть ровнее, то ли звезды сошлись благоприятно на небе, но компьютеры все же приносят хоть какую-то пользу. В львиной доле медучреждений по факту нет взаимосвязи между записью на прием к врачу через портал госуслуг, инфомат или вживую через регистратуру.

Что касается перспектив информатизации орловского здравоохранения, то принято решение купить другую систему. Но самое интересное в этой истории не будущее, а выводы, которые сделали из недавнего прошлого. Поскольку не названы имена виновных в приобретении некачественного продукта – нет совершенно никаких гарантий, что и новая система не повторит судьбу своей предшественницы. Не были озвучены и причины, по которым за бюджетные деньги купили неработающую систему. А раз так, то где гарантия, что в этот раз купят работающую? Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, это то, что бюджетные средства в очередной раз будут освоены успешно. Новую систему планируют приобрести уже до конца этого года. А вот будет ли она работать или в очередной раз подпишут акты о приемке неработающей системы, мы узнаем совсем скоро.

Лекарства не для всех?

Не будем еще раз останавливаться на проблеме обеспечения лекарствами – после того как наш регион «засветился» с этой проблемой в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным, только ленивый не написал о сложившейся ситуации. Важнее другое: казалось бы, всем понятно, что необходимо закладывать больше денег на лекарственное обеспечение льготников. Необходимо менять нормативы. Но по факту… все осталось на прежних позициях! По крайней мере, как пояснил господин Лялюхин, сейчас на одного человека в месяц выделяется 700 рублей. При этом на месячный курс для некоторых больных требуются десятки, а порой и сотни тысяч рублей. Поэтому федеральному центру предложили предусмотреть изменение финансового норматива. Но пока нет никаких данных, что это предложение услышано и нормативы на следующий год будут увеличены до необходимых величин.

Да что лекарства? Элементарные шприцы больные несут с собой на процедуры в поликлиники. Эта картина особо поразила гостей из столицы. Господин Лялюхин заявил, что такого быть не должно, а если вдруг случилось, то можно вернуть потраченные деньги. Достаточно собрать чеки, найти свою страховую компанию, приехать туда, оформить документы на возврат потраченных средств… Короче, система очень напоминает возврат денег за сорванную поездку в орловском троллейбусе, когда пассажиру необходимо потратить 32 рубля и доехать до головного офиса ТТП и обратно, чтобы вернуть свои 16 рублей. В теории всё красиво – на практике больные люди просто не будут заниматься такой сложной бюрократической процедурой ради возврата денег за шприц. Проще, конечно, навести порядок в этом вопросе самим чиновникам, но… орловские чиновники не любят простых и очевидных решений.

Привез больного ребенка? Получи штраф!

В который раз в ходе обсуждения затронули и проблему стоянки возле областной детской больницы. Больных сюда везут не только из Орла, но и из отдаленных уголков области. Некоторые – на личном автотранспорте. И родители очень удивляются, когда не обнаруживают своих машин по возвращении из приемного покоя – нарушителей увозят на штрафстоянки. Секрет в том, что, когда проектировали новый корпус, никто не подумал о том, что необходимо место для автостоянки. Областные власти «впихнули» здание в заповедную зону и… свалили все проблемы на плечи городских властей. Теперь уже городу приходится искать и место, и деньги на обустройство парковки.

Еще в 2016 году было заявлено, что решение проблемы найдено – парковку будут обустраивать на противоположной стороне от учреждения – по улице 7 Ноября. При этом «всего-то» нужно перенести проложенные там коммуникации. Как оказалось позднее, «всего-то» и не получилось! Коммуникации сдвинуть невозможно. В итоге уже прошло больше года, но реальных телодвижений по созданию парковки жители так и не дождались. Вот и за круглым столом представитель городской администрации заявила, что проблему можно решить за счет самой проезжей части. То есть парковку сделают, где и планировали. Но участок улицы 7 Ноября в этом месте предлагают сделать с односторонним движением. Сколько лет больным детям придется ждать, пока этот замысел воплотится в жизнь, выступающая, увы, не уточнила.

Забота о людях? Не-е, не слышали!

На заседании круглого стола говорили и о проблемах, которые можно решить вообще без материальных затрат или с минимальными расходами из бюджета. Например, очевидная вещь – стулья. Если есть очередь и не хватает стульев, то какие нужны федеральные программы? Главврач или его зам не знают об этом? Если время ожидания в очереди на прием растягивается на несколько часов, то почему не поставить кулер с водой? Некоторые поликлиники (например, стоматологическая на ул. Герцена) сами без всяких программ стали предлагать посетителям бесплатные бахилы – почему другие так не делают? Почему не раздать врачам бейджики с именем, чтобы пациенты видели, как обращаться к человеку? Почему не проверить навигацию по кабинетам, чтобы люди не сидели в ненужный им кабинет? Эти вопросы задавал Виктор Климов.

Господин Лялюхин пояснил, что первая детская поликлиника города Орла и поликлиника Мценской ЦРБ попали в пилотный проект по «бережливому» производству. В рамках проекта будут сберегать время и нервы посетителей. Впрочем, никто не мешает и вне рамок пилотного проекта обеспечить пациентов питьевой водой. «Первой ласточкой» чиновники от здравоохранения пообещали сделать онкодиспансер…

В ходе визита в конкретный регион представители ОНФ пытаются найти удачные решения, которые можно было бы применить и в других регионах. В Орловской области единственным таким решением стал увиденный в плещеевской больнице кабинет главврача, который расположен прямо напротив регистратуры. Там, если возникают какие-то проблемы с записью на прием, не надо долго бродить и искать старшего. Представители ОНФ надеются, что главврачи других поликлиник также станут немного ближе к посетителям и опустят свой кабинет на первый этаж. Ближе к людям.

Сергей Миляхин