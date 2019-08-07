Любимый мой дворик…

№26 (563) от 7 августа 2019 г.

В Орле выбрали самые благоустроенные дома, подъезды, дворы и улицы

2 августа итоги городского конкурса «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица)» подвели в Советском и Заводском районах Орла. На торжественных церемониях награждения победителей побывал корреспондент «Орловской среды».

По словам главы Советского района Артема Левковского, награды можно было давать всем участникам конкурса, потому что каждый из них радеет за свои дворы, подъезды и улицы. Сами жильцы без привлечения бюджетных средств, порой вообще на чистом энтузиазме, делают городское пространство ярче и чище, подавая пример соседям.

Слова благодарности в адрес активных граждан в этот день звучали и от депутатов всех уровней. Депутаты областного совета Виталий Рыбаков и Игорь Рыбаков, депутат горсовета Игорь Коновалов по старой доброй традиции вручили лауреатам конкурса памятные подарки.

Праздничные мероприятия проходили как раз накануне годовщины освобождения Орла. Многие активисты – это уже люди в возрасте. И они внесли огромный вклад в развитие нашего города, в восстановление его после войны. Благодаря им Орел в свое время стал крупным промышленным центром. И даже уйдя на покой, многие продолжают активно работать, но уже в общественном территориальном самоуправлении.

Поздравляя победителей, депутаты также отметили, что награждение активистов ТОС совпало с Днем ВДВ. И применительно к ситуации в управлении домами все актуальнее становится девиз: «Никто, кроме нас».





Решением конкурсной комиссии победителями конкурса «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица)» в Заводском районе признаны:

Номинация «Лучший дом» (категория «Многоквартирный дом»)

1 место – дом №350 по ул. Комсомольской (председатель Галина Кадик);

2 место – дом №38 по ул. Автовокзальной (председатель Юрий Селезнев);

3 место – дом №18 по пер. Маслозаводскому (председатель Людмила Соловьева).

Номинация «Лучший подъезд» (категория «Подъезд многоэтажного дома»)

1 место – подъезд №8 дома №93 по ул. Нормандии-Неман (председатель Валентина Скузоватова);

2 место – подъезд №3 дома №3 по ул. Циолковского (председатель Валентина Соколова);

3 место – подъезд №1 дома №56а по Карачевскому шоссе (председатель Лариса Мельникова).

Номинация «Лучшая дворовая территория» (категория «Дворовая территория многоэтажного дома»)

1 место – дворовая территория дома №11а по ул. Орелстроевской (председатель Ирина Лежепекова);

2 место – дворовая территория дома №286 по ул. Комсомольской (председатель Елена Шведова).

Номинация «Лучшая улица» (категория «Улица частного сектора»)

1 место – ул. 1-я Пушкарная (председатель Раиса Непорезова);

2 место – ул. Челюскинцев (председатель Юрий Борискин).

Решением конкурсной комиссии победителями конкурса «Лучший дом (подъезд, дворовая территория, улица)» в Советском районе признаны:

Номинация «Лучший дом» (категория «Многоквартирный дом»)

1 место – дом №62 по ул. Октябрьской (председатель Сороковая Светлана Александровна);

2 место – дом №3а по ул. Ломоносова (председатель Сырцева Таисия Ивановна);

3 место – дом №32 по ул. Пожарной (председатель Щукина Ольга Михайловна).

Номинация «Лучший подъезд» (категория «Подъезд многоэтажного дома»)

1 место – подъезд №1 дома №19 по ул. Приборостроительной (председатель Мишина Лидия Николаевна);

2 место – подъезд №4 дома №43 по ул. Часовой (председатель Попова Тамара Сергеевна);

3 место – подъезд №3 дома №16 по ул. Гуртьева (председатель Коноркин Петр Михайлович).

Номинация «Лучшая дворовая территория» (категория «Дворовая территория многоэтажного дома»)

1 место – дворовая территория дома №2 по ул. Горького (председатель Балашова Нина Григорьевна);

2 место – дворовая территория дома №65 по ул. Левый берег реки Оки (председатель Вриони Оксана Николаевна);

3 место – дворовая территория дома №12 по ул. Веселой (председатель Сырцева Нина Михайловна).

Номинация «Лучшая улица» (категория «Улица частного сектора»)

1 место – ул. Академическая (председатель Кулаков Анатолий Федорович);

2 место – ул. Техническая (председатель Фомина Надежда Васильевна);

3 место – ул. Слободская (председатель Музалевская Людмила Николаевна).