Людмила Парицкая: «Ходят слухи по домам…»

№32 (525) от 19 сентября 2018 г.

Каждый раз, когда я выхожу из дома и упираюсь взглядом в полуразрушенный дом-памятник архитектуры, который на бумаге «строго охраняется законом», я вспоминаю Спасское-Лутовиново, и мне становится немного легче. Я регулярно посещаю это милое, уютное, сохранившее свою первозданную красоту, не тронутую варварской цивилизацией, место. Совсем недавно удалось отвлечься от агрессивной «комфортной» городской среды, погрузившись в созерцание тихого ухоженного парка, вдохнуть чистый душистый воздух, осмотреть окрестности, сидя в коляске, запряженной белой лошадью, покататься на лодке по зеркальному пруду, дав, наконец, отдых перегруженному всяким негативом мозгу, который ответил на такую заботу полным отсутствием хоть каких-нибудь мыслей в течение целых десяти минут.

Физическое, почти животное слияние с природой отодвинуло на задний план все суетные победы и поражения, немного приподняло над землёй и неожиданно дало такое духовное умиротворение и наслаждение, о котором можно было только мечтать. Настроение портили только изредка предательски всплывавшие воспоминания о неких некомпетентных людях, которые самозабвенно врут (прошу извинить за непарламентское выражение), что спасский дом разрушили, чуть ли не стёрли с лица земли, что там бардак с демонстрацией полного неуважения к великому писателю. Смею уверить всех, кто распускает подобные слухи, что с домом, как и с уважением, всё в порядке. Ремонтно- реставрационные работы идут полным ходом без каких-либо нарушений. Думаю, все интересующиеся должны знать, что ремонт дома был не чьей-то прихотью, а необходимым и самым разумным шагом по его спасению. Опасное разрушение окладного венца и частей фундамента вызывало перекос здания, который мог привести к разрушению его с причинением вреда ценной экспозиции и, не дай Бог, посетителям.

В результате изучения историко-архивных материалов было выявлено, что в процессе восстановления дома в 1960-70-е годы были нарушены высотные отметки цоколя деревянной части, а также обнаружено несоответствие исторической конфигурации крыши над деревянной частью здания. Был допущен и ряд технических ошибок, влияющих на эксплуатационные характеристики объекта. Это отсутствие вентиляции, недостаточное утепление цокольного и чердачного перекрытий, отсутствие должной гидроизоляции между каменными и деревянными конструкциями, приведшее к гниению последних. Всё это создавало недопустимые условия для хранения экспонатов и вызывало дополнительные затраты на создание и поддержание необходимого температурно-влажностного режима. То, что спасский дом относится к бревенчатым домам, сооруженным из венцов, позволило, не перестраивая его, приподнять особым способом стены в нужных местах, чтобы заменить утраченный венец и укрепить фундамент. Это и было сделано — с величайшей деликатностью и профессионализмом. Благодаря понижению уровня пола (без изменения общей высоты сооружения) удалось воссоздать историческую высоту потолков интерьеров. Были заменены надоконные венцы и установлены обжимные оконные коробки, которых раньше не было. При этом все строительные и исторические нормы неукоснительно соблюдаются. В одной из своих статей я писала о том, что при реставрации (как и просто при ремонте) могут выявляться непредвиденные дефекты, которые приводят к непредусмотренным сметой расходам и увеличению времени на их устранение. К тому же, в строительстве есть такие процессы, которые нельзя ускорить без ухудшения качества работ. В данном случае вполне очевидно, что у руководства заповедника, архитектора, прораба и рабочих одна цель – возродить дом в полном объёме, без ненужной (иногда становящейся преступной) спешки, без недоделок, которые неизбежны при стремлении любой ценой сдать объект к какой-либо знаменательной дате. От этой порочной практики уже давно пора отказываться. Это отголосок советского идолопоклонства. В Спасском есть что показать туристам, даже если дом не будет готов полностью. В этом месте сохранено главное – атмосфера усадьбы 19 века. Если бы хоть один памятник культуры в Орле хоть кто-нибудь отреставрировал бы с такой же бережностью и любовью я была бы счастлива, но, скорее всего в моей жизни этого уже не произойдёт.

А вообще, ходит слух, что мы не столько живём, сколько постоянно перед кем-то отчитываемся о том, что мы живём. Юбилеи превращаются в какое-то перманентное мучение и выбрасывание денег на ветер. Странно и то, что в связи с 200-летием И.С. Тургенева зачастую именно те, кто больше всех заботится о помпезности празднования, похоже, убеждены, что он написал только «Му-му» и «Дворянское гнездо». До трагических (в большинстве своём) «Стихотворений в прозе» редко кто добирается. Вся эта околоюбилейная возня кроме уныния ничего не вызывает. Почему-то срочно, именно сейчас, ремонтируются скверы — по единому образцу. Даже сквер, входящий в недавно узаконенный «Литературный квартал», умудрились превратить в «топиарную конюшню» имени Каховки. При этом пятьдесят процентов территории сквера занимает плиточное покрытие «дорожек», по которым вполне можно ездить на автомобилях. Белые «пушкинские» лавки смотрятся в созданной среде просто чудовищно своей неуместностью. Никакого творческого подхода, ничего, что было бы характерно только для Орла. Главенствует принцип — лишь бы сделать хоть что-нибудь. Чётко просматривается только одна задача — как можно быстрее освоить средства. Поражает странное согласие со всем этим безобразием руководства тургеневского музея. Ходит слух, что именно к юбилею И.С. Тургенева спешно преображают и бульвар Победы. Тот, кто проектировал невероятно агрессивную графику укладки дорожной плитки, наверное, понятия не имел, какая рядом архитектура. Этот псевдоавангард ну никак не вяжется с разностильными, разновысокими строениями и двумя памятничками уважаемым людям, больше напоминающими надгробья.

Пора уже усвоить, что памятник должен быть образным, выразительным и талантливым, иначе в нём нет никакого смысла. Сейчас активно ведутся поиски места для памятника «детям войны», но неужели никто не видит, что он по своим «художественным» качествам не дотягивает даже до уровня курсовой работы второкурсника. Зачем превращать Орёл в свалку надгробий и пушек? Тщетно ждать, что это будет способствовать воспитанию патриотизма. Вынуждена напомнить, что патриотизм — это любовь к родине, а любовь, как известно, воспитать нельзя – её можно только заслужить. Если уж ставить кому-то памятник, так это легендарному врачу Владимиру Ивановичу Турбину. Вот, кем город Орёл может и должен гордится!

А ещё прошел слух, что я не люблю фонтаны. Люблю, но когда они не являются типовыми и устанавливаются не для создания толпы, а для организации места отдыха с соответствующей инфраструктурой. Скверу «Юность», который представляет собой каменный мешок между двумя перегруженными улицами, вполне хватило бы простого одноструйного фонтана — для обозначения доминанты. Нашему крошечному городскому парку тоже достаточно простого ремонта уже существующего. Сложные мультимедийные фонтаны являются шоуобразующими объектами. Им нужны просторные парковые зоны с газонами, кафе, галереями, вертикальным озеленением и т.д. Даже в нерабочем состоянии они должны быть интересными арт-объектами, потому как большую часть года они «молчат».

Как, например, фонтан в польском Вроцлаве. Являясь одной из ярчайших достопримечательностей города, он несопоставимо дешевле нашего, больше похожего на бетонный дзот.

А Тургеневский мост, увешанный «пленительными» канделябрами с венками из… снежинок (наверное, чтобы не тратиться на новогоднее убранство), при том, что вся Васильевская погружена во мрак! Обидно, но по слухам, из нашего города, кажется, понятия стиля и вкуса ушли безвозвратно. Какой уж там ОРЁЛ – на воробья не тянет. Прошу прощения за не очень лестное сравнение, но Орёл сейчас становится похож на мужика, пришедшего на торжественный вечер во фраке, но в семейных трусах, на ногах у него рваные кроссовки пафосного бренда, а на голове пилотка (без звезды!). Бесполезно задаваться вопросом, почему в Польше, одной из самых небогатых стран Евросоюза больше заботятся о своих гражданах, чем у нас, почему в их городах добрую половину площади занимают огромные и разнообразные, совершенно бесплатные парки, а жилые дома не строят выше храмов, при том, что земли у них несравнимо меньше? Почему они, как зеницу ока, берегут своё историческое наследие и, более того, умудряются зарабатывать на нём очень приличные деньги? Почему? Чем мы хуже? Что в нас не так? В нашем городе достаточно талантливых, неравнодушных людей, которые в состоянии вместе найти оптимальное решение для реального развития среды. Хватит уже поспешных, незрелых анонимных «проектов», спущенных сверху. Недопустимо кулуарное принятие их с нарушением процедуры, без всенародного обсуждения. В конце концов, неужели любить свой город и желать видеть его красивым и удобным для жизни всех его жителей есть недостижимая мечта?

Интересно, как бы отметил свой день рождения Иван Сергеевич? По слухам — взял бы ружьё и ушёл бы в лес.

Людмила Парицкая, советник президента Союза дизайнеров России по региональному развитию и сохранению культурного наследия в городской среде