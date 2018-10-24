Людмила Парицкая: «По Орлу бьют без промаха»

№37 (530) от 24 октября 2018 г.

Жизнь где–то бьёт ключом, а мы живём как-то скучно. Никаких событий, поражающих новизной. Всё с утра до вечера фонтаны да фонтаны, сколько поставить и за сколько и сколько ещё памятников надо разрушить для окончательного «благоустройства среды». Одним словом, ударим комфортом по бездорожью! И, надо сказать, наши доблестные чиновники всех уровней бьют в цель без промаха. Ничем не провинившиеся памятники бесславно падают один за другим. Город трещит по швам и льёт слёзы из всех ливнёвок. Он не научился ещё кричать от боли, но, судя по всему, скоро научится. Наша несчастная «Дворянка», с которой обращаются как с кухаркой, понесла очередную утрату. Не знаю, какому гиганту мысли пришло в голову облицевать столбы балюстрады самой дешевой тротуарной плиткой, да ещё положенной «на ком». Такой безвкусицы я, за свою уже не короткую жизнь, ещё не видела.

Ему же, гиганту, удалось оголить склон берега, вырубив всю растительность и не укрепив его технически необходимым способом. Это деяние просто таит в себе опасность оползня. Надо бы вспомнить, что при царе строить в Орле дома выше четырёх этажей было запрещено потому, что наш город стоит на карстовых породах с разветвлённой сетью пещер и пустот. И ни революция, ни перестройка этой природной особенности не изменили. Мы же, как обычно, ждём, когда гром грянет. Весной всё надо будет начинать с начала. А деньги, ну, подумаешь, найдутся — с помощью добрейшего федерального центра. К сожалению, почему-то на разумное и полезное дело приспособления к хозяйственной деятельности уникальных памятников архитектуры 19 века по ул. Салтыкова-Щедрина всё в той же «Дворянке» этому центру доброты не хватает. Да и действительно, пусть себе разваливаются, горят, гниют, смердят, какое ему до этого дело! Тем более, что в Орле и вполне себе крепкие памятники разрушают во имя закладки капсулы, например. То, что товарищ Климова (начальник УКХ г. Орла. – прим. ред.) совершила, разрушив памятник комсомольцам, подпадает под статью 7.14 КоАП РФ «Организация или проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия (…) влечет наложение административного штрафа (…) на должностных лиц – от двадцати тысяч до трёхсот тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей». Надзорный орган вряд ли решился бы дать разрешение на полный демонтаж объекта культурного наследия (созданного архитектором К.Т. Топуридзе), т.к. не имел на это права, а на текущий ремонт, призванный поддерживать памятник в надлежащем состоянии, согласования не нужно. Выход из сложившейся ситуации только один – восстановить всё как было.

Памятник Героям-комсомольцам 5 августа 2018 г.

Памятник Героям-комсомольцам 28 сентября 2018 г.

Занятно также желание Климовой привести памятники к «единообразию», что всегда в искусстве и архитектуре было пороком. Все стремятся к разнообразию в рамках стиля. Ну да разве барское дело ещё и о стиле беспокоиться? Вот и возле здания Федеральной налоговой службы поставили жуткой красоты «канделябры», наверное, исключительно для того, чтобы люди знали, куда идут налоги.

На заре своего пребывания в Орле, ещё в статусе врио, товарищ Клычков на предложение убрать памятник Грозному, сказал очень достойную фразу: «Не я его ставил, не мне его сносить». Поэтому странно, что при сносе фонтана и стелы городского парка эта же мысль его не посетила. И, как оказалось, это теперь вовсе не «губернаторская программа «Наш дом – комфортная среда», а всего лишь заказ МАУП «Городской парк». Интересно бы узнать, откуда вдруг у нищего парка такие огромные деньги. Уничтожение объекта культурного наследия — не глупость, а преступление. В понятие культуры входит не только красота (или нравится-не нравится), но, в немалой степени, история, на теле которой больше рубцов и пятен, чем белоснежной кожи. Никто не имеет права делать пластические операции на этом теле. Историю нужно принимать такой, какая она есть, даже если это не доставляет удовольствия. Парк в том виде, в котором он был поставлен в 1993 году на охрану, создавали коммунисты в советское время. Сносом этих исторических знаков нынешние коммунисты дают понять молодёжи, что точкой отсчёта истории они всегда делают только то время, в котором живут сами. Всё, что было до них — безнадёжное старьё и ветошь. Если следовать этому принципу, то тот, кто считает Октябрьскую революцию ошибкой, может её из истории вычеркнуть. И, вообще, если каждый новый губернатор будет перекраивать наш город по своему вкусу, то Орёл окончательно превратится в безликий населённый пункт. Хочется вспомнить интервью нынешнего советника губернатора Лежнева «В Белгороде не нужны те, кто говорит правду», данное им Владимиру Корневу год назад. Там он с пафосом заявлял, открыто и смело, о своём желании сохранять отношения с людьми и сделать так, чтобы общество не боялось говорить, а СМИ — писать о реальных проблемах. Похоже, это желание, приехав в Орёл, товарищ Лежнев похоронил со всеми возможными почестями. Он, не церемонясь, раздаёт ярлыки — этот свой, а тот, кто пишет про гнилую трубу, что она гнилая — оппозиция — хотелось бы знать, чему. Невольно вспомнишь Оруэлла. Моё старорежимное воспитание не позволяет мне здесь даже просто воспроизвести тот словесный мусор, который товарищ Лежнев, с завидным постоянством, нисколько не задумываясь о последствиях, вбрасывает в информационное пространство. И, вообще, как может какой-то приезжий блогер с уровнем воспитания, манерами и лексикой портового грузчика исполнять обязанности советника губернатора? Замечу, я ничего не имею против грузчиков – просто каждый должен быть на своём месте. Но, в данном случае, боюсь, придётся вспомнить расхожую поговорку: «Скажи мне, кто твой друг …»

Ну, а что касается парков, то не следует все силы бросать на один. Гораздо эффективнее по всему городу развивать парки шаговой доступности с необходимой инфраструктурой, включая туалеты, которых в Орле просто нет. При этом установку биотуалетов не считаю разумным шагом, практика показала, что они очень быстро выходят из строя и начинают только засорять улицы, а избавиться от них ещё труднее, чем поставить. Очень хочется, чтобы Орёл остался уникальным городом с интересной историей, чтобы никто не посягал на его заслуженные признаки старины в виде памятников архитектуры и культуры, чтобы он был удобным и безопасным не на словах, а на деле. А может, стоит на самом видном месте города повесить плакат «В Орле нужны те, кто говорит правду»?

Людмила Парицкая

гражданка России.