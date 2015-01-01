В Орле лжегазовики навязали инвалиду покупку бесполезного прибора

Житель г. Орла, имеющий инвалидность, обратился в прокуратуру Заводского района с заявлением. Потерпевший рассказал, что к нему обратились якобы представители ГК «Газ-Контроль-Орел», которые ввели его в заблуждение и продали ему за 4 тыс 900 руб. универсальный детектор загрязнения воздуха под видом прибора, определяющего утечку газа.

Как установлено прокуратурой Орловской области, покупку прибора гражданину навязали не сотрудники ГК «Газ-Контроль-Орел», а выдававшие себя за газовиков представители индивидуального предпринимателя.

Выяснилось, что гражданину сообщили ложную информацию об обязательности приобретения прибора в соответствии с установленными требованиями. Кроме того, детектор предназначен для обнаружения загрязнителей воздуха: паров бензина, алкоголя, органических растворителей и пр.

Гражданин потребовал от ИП возврата денежных средств, однако в этом ему было отказано.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с ИП денежных средств, уплаченных за прибор. По результатам рассмотрения дела деньги заявителю возвращены.

Кроме того, по данному факту организовано проведение процессуальной проверки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.