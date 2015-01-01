В Орле лжеработницы газовой службы похитили у пенсионера 45 тысяч рублей

На днях в отделение полиции обратился 88-летний местный житель. Пенсионер заявил о том, что к нему домой приходили две неизвестные женщины, которые назвались сотрудницами газовой службы и сообщили, что проверят исправность газового оборудования. Одна из женщин прошла с мужчиной на кухню, а вторая осталась ждать возле входной двери, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

«Сотрудница» долго осматривала плиту, просила ее почистить, задавала хозяину различные вопросы. Когда она собралась уходить, мужчина попросил дать какой-либо документ для подтверждения исправности оборудования. Однако посетительница и ее «коллега» быстро покинули квартиру.

После ухода лжеработниц газовой службы пенсионер увидел, что в комнате часть вещей разбросана и открыт шкаф. Тогда же он обнаружил пропажу всех своих сбережений — 45 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как рассказал потерпевший, он слышал передаваемое сообщение по радио о подобных преступлениях, совершаемых в отношении пожилых орловцев, но пришедшие к нему женщины были очень убедительны.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленниц.

В преддверии новогодних праздников полицейские напоминают гражданам о бдительности и осторожности: ни в коем случае нельзя впускать незнакомцев в жилище, необходимо сразу проверять их документы и принадлежность к названной организации.