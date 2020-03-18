18 марта 2020



Лжесотрудники ПФР опять взялись за стариков

Пожилая женщина сообщила, что неизвестные, представившись представителями Пенсионного фонда, посулили ей сухой паек и 950 рублей.

— Я живу в доме №4 по улице Горького, – рассказала пенсионерка. – Мне по телефону позвонила женщина, назвала свое имя-отчество и сказала, что она из Пенсионного фонда. Она стала говорить о том, что сейчас проходит деноминация рубля и что сотрудники ПФР помогают пенсионерам поменять деньги. Потом она сказала, что мне еще положен сухой паек и есть возможность получить прибавку к пенсии в размере 950 рублей. «Сейчас в Вашем доме работает наша сотрудница, – сказала звонившая. – Она придет и возьмет с Вас необходимые заявления. Ждите ее. И пожалуйста, никуда не звоните, не занимайте телефон, так как возможно мне еще придется Вам позвонить».

Однако пенсионерка проявила бдительность и позвонила в Пенсионный фонд, чтобы уточнить, ходят ли сотрудники ПФР по домам и действительно ли пенсионерам положены обещанные блага. Разумеется, в управлении ПФР женщине объяснили, что ее собеседница – очередная мошенница, и что ни в коем случае не стоит подписывать никаких заявлений и уж тем более менять деньги у визитеров.

Отделение ПФР по Орловской области уверяет граждан, что никаких поквартирных и подомовых обходов сотрудники ПФР не проводят. Также они не приносят прибавку к пенсии или продуктовые пайки на дом, не собирают по квартирам никаких заявлений и не меняют деньги. Вся работа с гражданами осуществляется только в клиентских службах управлений ПФР. Отделение ПФР по Орловской области в очередной раз просит граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Телефон «Горячей линии» Отделения ПФР по Орловской области – 72-92-36.
Телефон приемной Отделения ПФР по Орловской области – 72-92-00

 

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Опубликовано 18 Мар 2020 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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