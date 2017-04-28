Май уже на треть перевыполнил месячную норму осадков

По данным портала «Погода и климат»,  в мае в Орле выпало 133% от месячной нормы осадков или 56 мм. На момент написания заметки дождь за окном продолжается, то есть к 1 июня «перевыполнение» будет еще более существенным. Между тем, такая «щедрость» не помогла многим садоводам и дачникам. Напомним, вторая половина апреля выдалась засушливой и начало мая тоже не радовало дождями. Зато с 9 мая в небесной канцелярии решили срочно выровнять баланс и в итоге даже немного перестарались.

При этом май 2017 года останется в истории наблюдения за погодой еще по одному критерию — в календаре минимумов отмечается самая низкая температура, которая была в каждый конкретный день месяца. Май 2017-го оказался на 1,7 градуса холоднее нормы. И при этом сразу 4 дня с 10 по 13 мая включительно столбики термометров показывали аномально низкие значения.

 

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Опубликовано 31 мая 2017 в 16:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

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