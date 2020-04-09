Маленькие секреты большой компании

№12 (591) от 9 апреля 2020 г.

6 апреля на заседании областного правительства под председательством губернатора Андрея Клычкова подвели итоги реализации региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Итак, на что могут рассчитывать жители аграрного региона в нынешних, не самых простых, условиях?

Где молоко, овощи и фрукты?

Как отмечается, ключевые показатели госпрограммы были достигнуты и даже превышены: по производству продукции растениеводства, животноводства и по индексу производства пищевых продуктов. Чуть ранее в связи с прогнозируемо ухудшающейся из-за коронавируса ситуацией в экономике региона правительство области сообщило, что в региональном АПК сохраняется стабильная ситуация.

В чем стабильность? Хозяйства проводят весеннюю посевную кампанию. Почти 1,8 млрд рублей в рамках господдержки орловские сельхозпроизводители получили в прошлом году, большая часть денег – свыше 1,6 млрд рублей − была выделена из федерального бюджета.

Нет сомнений, что ресурсы и запасы сельхозпредприятий, накопленные в последние годы за счет увеличившейся господдержки, доступных кредитов и благоприятной ценовой конъюнктуры, позволят начать новый сельскохозяйственный год с удовлетворительными показателями.

Однако анализ общей ситуации в экономике Орловской области и её основном драйвере – агропромышленном комплексе – не позволяет разделить оптимизм орловских чиновников по поводу выполнения ключевых показателей другого главного документа страны – Доктрины продовольственной безопасности страны, утвержденной Указом Президента Российской Федерации В. Путина 21 января 2020 года.

Объясним почему: выполнение как минимум трёх ключевых показателей прежней доктрины с меньшими пороговыми значениями с треском провалено. Объёмы производства молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), овощей и бахчевых, фруктов и ягод в Орловской области не соответствуют рациональным нормам потребления и не отвечают требованиям здорового питания. Но это «маленький секрет» большой компании чиновников из «серого дома», отвечающих за развитие экономики региона, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Сказки и реальность

За годы правления в области «красных» губернаторов не построено ни одной молочно-товарной фермы или современного молочного комплекса. Каких только сказок ни слышали жители области от властных структур: и об увеличении до 100 тысяч голов молочного стада до 2024 года путем собственного воспроизводства и закупки скота, и о планах

ООО «Орел» (ГК «Сыробогатов») переработки до 120 тыс. тонн молока в год… По факту же в области насчитывается около30 тысяч коров молочного направления продуктивности, а общий объём реализации молока сельхозорганизациями по всем каналам сбыта в 2019 году составил 76,168 тысячи тонн (82,3 % к 2018 году). Очереди из желающих сдавать молоко на завод ГК «Сыробогатов» не наблюдается. Более четверти племенного поголовья молочного стада закупается за рубежом.

К моменту прихода в область в качестве врио губернатора Клычкова в 2017 году производством молока в регионе занимались 65 сельскохозяйственных организаций и около 40 крупных крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих 10 и более коров, переработкой молока – 10 предприятий.

В 2019 году молочное скотоводство развивали всего 57 сельскохозяйственных организаций и 47 фермерских и личных подсобных хозяйств. Эффективные менеджеры команды Клычкова: бывший вице-губернатор по вопросам АПК Дмитрий Бутусов и руководитель департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков вместо реализации новых проектов по строительству молочных животноводческих комплексов допустили закрытие уже существующего крупнейшего животноводческого предприятия ООО «Юпитер» в Болховском районе.

ООО ПК «Молос», которое Клычков активно позиционировал как производителя высококачественной молочной продукции и продвигал

в январе 2018 года на площадке ФудСити в Москве, ныне – банкрот. Замечания к качеству молочной продукции этого предприятия никого не смущали. Однако уже в июле 2018 года специалистами Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области в продаже была выявлена сметана торговой марки «Каждый день» ООО ПК «Молос» с массовой долей жира от 15%, не прошедшая испытание на соответствие требованиям безопасности Техрегламента Таможенного Союза. В продукции обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы: тетрациклин, хинолоны (ципрофлоксацин). И это был не единичный случай несоблюдения молзаводом технологии производства.

Пока наши аграрные топ-менеджеры рассказывали «сказки» и занимались поиском новых тёплых мест для себя любимых, животноводство никого не волновало. Более того, до сих пор под вопросом соблюдение биобезопасности на животноводческих предприятиях области. ООО «Юпитер» лишилось поголовья КРС из-за туберкулеза, успев «поделиться» заболевшими коровами с молпредприятием в соседнем районе. Последствия туберкулеза еще не ликвидированы, а на сайте правительства области уже появляется приказ управления ветеринарии Орловской области от 1 апреля 2020 года № 49 об установлении ограничительных мероприятий по туберкулезу крупного рогатого скота на территории молочно-товарной фермы № 4 СПК «Заря Мира» Должанского района.

Для некогда успешного хозяйства, известного своей социальной направленностью, вновь возникшая неблагоприятная эпизоотическая ситуация по туберкулезу КРС станет огромной проблемой. Потребуется проведение длительных затратных мероприятий по оздоровлению стада и недопущению дальнейшего распространения опасного заболевания. Если наши чиновники и в этой ситуации самоустранятся, решением всех проблем может также стать тотальная ликвидация крупного рогатого скота. А ведь это хозяйство является единственной сельхозорганизацией в Должанском районе, имеющей молочное поголовье КРС.

В тройке антирейтинга

Статистика по падежу КРС в 2019 году только в крупных сельскохозяйственных организациях Орловской области – 6,4 тысячи голов (рост на 65,8 % к 2018 году), мягко говоря, неутешительная. По этому показателю Орловская область находится в тройке «лидеров» антирейтинга субъектов ЦФО. Мы можем только надеяться, что увеличение производства говяжьей тушенки не имеет отношения к данной статистике. К слову, цифры по падежу птицы в регионе – 790,8 тысячи голов (201,9 % к 2018 году) тоже не радуют.

По итогам 2019 года Орловская область оказалась одним из трёх регионов ЦФО, не выполнивших показатель Минсельхоза «Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. голов», и теперь заплатит штраф. Этот показатель выполнен на 93,48 %. Между тем в положениях Стратегии нацбезопасности РФ к национальным интересам государства в сфере продовольственной безопасности на долгосрочный период, в том числе, относится развитие отечественного племенного животноводства. Однако лучшие животноводческие хозяйства области предпочитают закупать высокопродуктивный скот за рубежом.

«Виннера» больше нет. Орловскую область штрафуют

Еще хуже ситуация в Орловской области с производством овощей, показатель самообеспеченности которыми в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности должен составлять не менее 90%. Как сообщает пресс-служба губернатора, в 2019 году Орловская область обеспечила производство 4,41 тыс. тонн овощей в трёх открывшихся тепличных комплексах площадью 21 гектар. Получается, средняя урожайность овощей в трёх дорогостоящих комплексах, построенных на кредитные средства с господдержкой, составила всего 21 килограмм с квадратного метра? И это показатель, которым можно гордиться? Для сведения нашего губернатора, мало знакомого с сельским хозяйством: в современных теплицах средняя урожайность огурцов составляет 36-40 кг с одного квадратного метра, томатов – 55-60 кг.

Показатель «Объем произведенных овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, тонн» по соглашению с Минсельхозом РФ в 2019 году и вовсе выполнен только на 14,73 % (!). Вместо заявленных 13,7 тысячи тонн овощей произведено всего 2,018 тысячи тонн. За невыполнение этого показателя Орловская область должна будет заплатить существенный штраф – 4 030 192,18 рубля. С какой статьи расходов нищего областного бюджета будет выплачена эта сумма, неизвестно. Известно, что не из карманов «эффективных» топ-менеджеров АПК Дмитрия Бутусова и Сергея Борзенкова. Первый окончательно «привел к успеху» молочную отрасль, овощеводство и садоводство в Орловской области и, видимо, за эти «заслуги» пошел на повышение – переместился в Минсельхоз, заняв кресло директора департамента животноводства и племенного дела. Второй пересел в освободившееся кресло Бутусова. Но это еще не все бонусы: по итогам 2019 года чиновники регионального правительства получили солидную премию за эффективное управление регионом.

Единственным специализированным предприятием, производящим овощи открытого грунта в Орловской области, до недавнего времени было ООО «Виннер». С приходом Андрея Клычкова, успевшего пофотографироваться перед выборами губернатора в этом хозяйстве, оно прекратило свое существование. Более 200 человек, занимавшихся производством и переработкой овощей, лишились работы. Их просьб о поддержке никто не услышал.

С тех пор планы по возрождению и развитию овощеводства в открытом грунте ни в одном из программных докладов Клычкова не озвучивались. На прошедшем в Минсельхозе РФ 2 апреля 2020 года совещании, посвященном развитию овощеводства и картофелеводства в регионах России, повышению обеспеченности и использованию производственных запасов, были рассмотрены вопросы перспектив развития овоще- и картофелеводческого подкомплекса. Руководителям регионов, которые сами не замечают проблем в части обеспечения населения овощами и картофелем, Минсельхоз РФ поручил до 2025 года ускорить разработку проектов региональной концепции развития овощеводства и картофелеводства совместно с отраслевыми союзами, ассоциациями и научными учреждениями.

Пока же Орловская область демонстрирует спад производства не только овощей, но и картофеля – некогда популярной культуры. В 2019 году в хозяйствах всех категорий было произведено всего 240,6 тысячи тонн картофеля, при этом сельхозорганизации региона реализовали всего 9,4 тыс. тонн «второго хлеба». Ниже эти показатели были только в 2010 году, в период засухи.

Продовольственная безопасность орловчан по фруктам также под угрозой. Ни пиар-акции, связанные с посещением нашими «первыми лицами» плодоводческого научного учреждения – ВНИИ СПК, ни «хайп» с корзинками яблок для федеральных чиновников результатов не принесли. Результаты есть там, где региональные АПК действительно работают.

Для сравнения: в прошлом году в Орловской области было произведено 14,58 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, в Тамбовской – 26,55 тыс. тонн, Белгородской – 37,87 тыс. тонн, в Тульской – 48,98 тыс. тонн, в Липецкой – 73,7 тыс. тонн, Воронежской – 111,97 тыс. тонн.

Оказалось, орловские чиновники не только не могут организовать производство сельхозпродукции, но и обеспечить её хранение. В ноябре 2018 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту хищения в особо крупных размерах: в неизвестном направлении исчезло зерно федерального интервенционного фонда в беспрецедентном объеме – 19 035 тонн стоимостью 202,284 млн рублей. Факт недостачи был выявлен 15 ноября 2018 года на территории АО «Орловская хлебная база №36». Зерно до сих пор не найдено.

Как стало известно «Ъ-Черноземье» (Коммерсантъ (Воронеж) №60 от 03.04.2020), Россельхозбанк начал исковую кампанию и инициировал уголовные разбирательства после невыплаты Орловской хлебной базой №36 и рядом ее поручителей 371 млн руб. кредитов. Следствие с подачи Россельхозбанка обнаружило, что «неустановленные лица» из руководства хлебной базы похитили 7,6 тыс. т зерна – залогового имущества двух юрлиц, выступавших с хлебной базой взаимными поручителями по кредитам Россельхозбанка на 465 млн руб. Большую часть долга банк взыскивает в рамках банкротных дел, а часть – пока безуспешно – пытается отсудить у «РСХБ-Страхования», застраховавшего зерно.

В середине марта этого года Арбитражный суд Орловской области признал АО «Орловская хлебная база № 36» банкротом. Суд на полгода ввел в отношении должника процедуру конкурсного производства. Общая сумма претензий кредиторов к АО оценивается в 325,4 млн рублей.

Известно, что с иском о признании Орловской хлебной базы №36 банкротом в конце 2018 года в суд обратилось АО «Щелково Агрохим». Полагаем, нынешний руководитель департамента сельского хозяйства области Сергей Борзенков, ранее имевший непосредственное отношение к «Щелково» и до событий 2018 года не скрывавший дружеских связей с «хозяйкой базы» Ириной Васильковой и бывшим гендиректором предприятия Павлом Удодовым, знает о банкротстве хранителя стратегических запасов госфонда лучше других.