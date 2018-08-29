Маленький праздник для хорошего настроения

№29 (522) от 29 августа 2018 г.

27 августа во дворе дома №27 по ул. Пожарной в Орле прошел детский праздник.

Организовала мероприятия опытнейший в городе председатель домкома Ариадна Алексеевна Лукьянчикова (в этом году ей исполняется 84 года).

На празднике была представлена выставка работ умельцев, проживающих в доме: изделия из дерева, вышивка, рисунки, фотографии, мягкие игрушки. Свои работы на выставку принесли и дети, и взрослые.

Дворовые артисты устроили спектакль, прочитали стихи.

От территориального управления по Советскому району, от депутатов Игоря Рыбакова и Андрея Верижникова участники выставки получили грамоты, подарки и призы. Гости праздника разошлись по домам в прекрасном настроении.