29 августа 2018



Маленький праздник для хорошего настроения

№29 (522) от 29 августа 2018 г.

27 августа во дворе дома №27 по ул. Пожарной в Орле прошел детский праздник.

Организовала мероприятия опытнейший в городе  председатель домкома   Ариадна Алексеевна Лукьянчикова (в этом году ей исполняется 84 года).

На празднике была представлена выставка работ умельцев, проживающих в доме:  изделия из дерева, вышивка, рисунки, фотографии, мягкие игрушки.   Свои работы на выставку принесли и дети, и взрослые.

Дворовые артисты устроили спектакль, прочитали стихи.

От территориального управления по Советскому району,  от депутатов Игоря Рыбакова и Андрея  Верижникова участники выставки получили грамоты,  подарки и призы. Гости праздника разошлись по домам в прекрасном настроении.

 

 

 

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Опубликовано 29 Авг 2018 в 13:43. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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