Маленький праздник для хорошего настроения
№29 (522) от 29 августа 2018 г.
27 августа во дворе дома №27 по ул. Пожарной в Орле прошел детский праздник.
Организовала мероприятия опытнейший в городе председатель домкома Ариадна Алексеевна Лукьянчикова (в этом году ей исполняется 84 года).
На празднике была представлена выставка работ умельцев, проживающих в доме: изделия из дерева, вышивка, рисунки, фотографии, мягкие игрушки. Свои работы на выставку принесли и дети, и взрослые.
Дворовые артисты устроили спектакль, прочитали стихи.
От территориального управления по Советскому району, от депутатов Игоря Рыбакова и Андрея Верижникова участники выставки получили грамоты, подарки и призы. Гости праздника разошлись по домам в прекрасном настроении.