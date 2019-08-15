Маленьким орловцам поставят диагнозы на площади Ленина в Орле

На площади Ленина в Орле развернется мобильный консультативный диагностический центр НМКЦ им. З.И. Круглой, сообщает администрация города Орла.

24 августа с 10.00 до 15.00 на площади Ленина в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет организована работа мобильного консультативного диагностического центра Научно-клинического многопрофильного центра им. З. И. Круглой.

В бригаду мобильного консультативного диагностического центра войдут педиатры (Афонина Ж.Н., Минаков П.Л.), детский хирург (Жиронкин Р.В.), ортопед-травматолог (Жиронкин Р.В.), детские эндокринологи (Симонова, И.С., Мажорова Ю.В.), невролог (Коростелев Г.В.), офтальмолог (Дружикин Л.В.), оториноларингологи (Дружикина Е.С., Минаков П.Л.), акушер-гинеколог (Балан М.П.), детский стоматолог (Гаджимурадов Г.М.), врач УЗИ, медсестра функциональной диагностики, лаборант.