15 августа 2019



Маленьким орловцам поставят диагнозы на площади Ленина в Орле

На площади Ленина в Орле развернется мобильный консультативный диагностический центр НМКЦ им. З.И. Круглой, сообщает администрация города Орла.

24 августа с 10.00 до 15.00 на площади Ленина в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет организована работа мобильного консультативного диагностического центра Научно-клинического многопрофильного центра им. З. И. Круглой.
В бригаду мобильного консультативного диагностического центра войдут педиатры (Афонина Ж.Н., Минаков П.Л.), детский хирург (Жиронкин Р.В.), ортопед-травматолог (Жиронкин Р.В.), детские эндокринологи (Симонова, И.С., Мажорова Ю.В.), невролог (Коростелев Г.В.), офтальмолог (Дружикин Л.В.), оториноларингологи (Дружикина Е.С., Минаков П.Л.), акушер-гинеколог (Балан М.П.), детский стоматолог (Гаджимурадов Г.М.), врач УЗИ, медсестра функциональной диагностики, лаборант.

 

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Опубликовано 15 Авг 2019 в 14:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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