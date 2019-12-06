6 декабря 2019



Малоархангельскую электричку продлили до Курска

С 8 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения поездов. Изменения коснутся нескольких пригородных поездов, курсирующих в Курской и Орловской областях. Например, пригородному поезду №6335/6336 Орёл – Малоархангельск продлен маршрут до Курска. Таким образом, улучшится транспортная связь между двумя областными центрами.

Объем движения поездов дальнего следования сохранится на уровне графика 2018-2019 года. Более подробно с изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»

 

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Опубликовано 06 Дек 2019 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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