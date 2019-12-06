Малоархангельскую электричку продлили до Курска

С 8 декабря на Московской железной дороге начнет действовать новый график движения поездов. Изменения коснутся нескольких пригородных поездов, курсирующих в Курской и Орловской областях. Например, пригородному поезду №6335/6336 Орёл – Малоархангельск продлен маршрут до Курска. Таким образом, улучшится транспортная связь между двумя областными центрами.

Объем движения поездов дальнего следования сохранится на уровне графика 2018-2019 года. Более подробно с изменениями в расписании поездов можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»