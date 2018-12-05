Марина Прокофьева: «Не спите на ходу!»

№41 (534) от 5 декабря 2018 г.

В Орле наступила настоящая зима. 1 декабря, как положено, закружило- замело. Но на дороги города не вышла уборочная спецтехника. Весь выходной день, когда дороги были свободны от ежедневных потоков транспорта, никто не приступил к расчистке города от снега. Соответственно, в понедельник последовала реакция: 3 декабря глава администрации Орла Александр Муромский подписал заявление об увольнении по собственному желанию руководителя УКХ Светланы Климовой.

Как сообщили СМИ, Светлана Климова приняла решение об увольнении сама. Дотянула до годовщины, чтобы еще получить премии, доплаты, материальную помощь?

У жителей актуальный вопрос к руководству города: почему она уволена по собственному желанию, а не по статье? С претензиями к работе госпожи Климовой публично выступили представители общественности и депутаты, и, конечно, ее работой недовольны жители города.

Город в понедельник как будто замер. Перейти трамвайный перекресток, утонувший в месиве уже грязного снега, пожилым людям невозможно, не упав на рельсы. Проходы шириной один метр у светофоров стали чистить только в 11 часов. Посадка в трамвай превратилась в героическое преодоление потока машин и снежных завалов.

На остановке «Сквер Танкистов» из-за снежных заносов машины парковались как могли. Трамваи стояли по 40 минут. Но реакции руководства ТТП не было. Почему, несмотря на ежедневный коллапс, на данном участке никогда нет представителей ГИББД, дежурного эвакуатора? Почему начальник ТТП не принимает меры для обслуживания своих транспортных сетей и своевременного выполнения условий перевозки пассажиров?

Почему у нас в городе никто ни за что не несет ответственности?

Наша жизнь в сравнении с соседями все хуже, и показатели на всех уровнях – ниже некуда.

Жители Орловской области не понимают такого отношения к ним руководства региона. Почему правительство Орловской области отказалось перераспределить НДФЛ, собираемый с жителей Орла, отдав городу положенные 15 % вместо 5 %, которые сегодня оставляют областному центру? Это 700 миллионов рублей в год, которые недополучает город Орел. Если бы эти средства поступали в городскую казну, мог бы жить без кредитов, долгов, бесплатно кормить школьников, выполнять социальные программы и решать проблемы горожан.

Постоянно ухудшающееся благосостояние орловчан, высокие налоги заставили активных жителей города обратиться в разные структуры федеральной власти.

28 ноября нас приняли в Администрации президента,Правительстве РФ, Министерстве культуры РФ, Генеральной прокуратуре РФ.

Мы просили помощи — прежде всего, финансовой, а также помощи в ремонте улицы Пушкина и исторического дома Лобановых, который местные власти так и не отремонтировали к 200-летию И.С. Тургенева.

Неужели жители должны выпрашивать деньги на достойную жизнь у федеральной власти? Считаю, руководство города и депутаты горсовета должны отстаивать наши интересы и требовать, чтобы областное правительство вернуло 15% наших налогов в городской бюджет. Как сказал наш президент, хватит спать на ходу!

Марина Прокофьева, жительница города Орла