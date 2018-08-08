Марина Прокофьева: «У меня своя правда, у чиновников – совершенно другая»

№26 (519) от 8 августа 2018 г.

3 августа жительница Орла Марина Прокофьева провела одиночный пикет у здания областной администрации. Как пояснила гражданская активистка, её целью было обратить внимание участников совещания по актуальным вопросам национальной безопасности с участием секретаря Совета безопасности РФ и глав регионов ЦФО на безальтернативные, по ее мнению, выборы губернатора Орловской области, а также на проблемы жителей Орловского региона, которые не решаются местной властью.

Напомним, ранее Марина Прокофьева провела серию одиночных пикетов не только в Орле, но и Москве. Жительница Орла обращалась в администрацию президента, Госдуму, генпрокуратуру, Центральную избирательную комиссию. О своей позиции по ряду вопросов, волнующих жителей Орловской области, гражданская активистка рассказала «Орловской среде»:

– Поясню, почему я выхожу с пикетами. Я считаю, что есть некая точка невозврата, и она нашей областной и городской властью пройдена. В течение нескольких последних лет в городе и области накопилось огромное количество проблем, которые властью намеренно не решаются. Все это началось с губернаторов-варягов и продолжается по сей день. Одна болтовня и самопиар. Я считаю, что задача орловских чиновников – не решать проблемы граждан, а пиариться и вводить в заблуждение наше население.

– Я была на приеме у Андрея Клычкова, где присутствовали все его заместители и помощники по разным вопросам. Эта встреча длилась несколько часов: я пришла с проблемами, которые на сегодняшний день больше всего волнуют граждан. Сразу скажу, что встреча закончилась ничем. Мы разговаривали по поводу строительства в черте города завода ПВХ-покрытий. Это производство определенного класса опасности, о чем свидетельствует заключение Роспотребнадзора. Клычков попросил меня доказать, что это производство опасно для здоровья граждан. Я сказала, что ведь Собянин не просто так выводит промпроизводства за черту города. Мне показалось, что эта моя реплика врио разозлила. Клычков меня все время пытался осадить, как юрист он делает это мастерски.

Еще один вопрос, который я подняла по просьбе жителей, – это детское питание в школах и детсадах. Я бабушка, у меня три внука, и я ни разу не видела, чтобы дети приходили сытыми после школы. Выделяются деньги, но какое качество этого питания? Более того, с поставщиками продуктов, как выяснилось, не рассчитываются. Миллионы задолжали поставщикам, и при этом детей плохо кормят. Я получила ответ, что питание организовано, сколько-то рублей на человека. Усиков сказал, что все вопросы у нас решены. Они разрешили городу взять кредит, чтобы рассчитаться! При этом городские налоги уходят в областной бюджет. Не от этого ли такие проблемы?

Еще один вопрос. Школу №11, где учился председатель облсовета Музалевский, поставили на капремонт. Почему именно 11-я школа, а не другие, которые не меньше нуждаются в нем? При этом с родителей брали по 400 рублей на капремонт. Они же еще и принимают участие в этом ремонте. Зачем тогда выделяют деньги? Ответа от чиновников никакого, все в тумане, все идет по плану.

Почему молодые специалисты-медики не получили подъемного миллиона? Обратились в суд, и даже по суду они не могут эти деньги получить. Ответ: нет средств, вопросы решаются, все под контролем. Я спросила у Клычкова: если такие проблемы с бюджетом, на каком основании вы покупаете себе мебель за бюджетные средства, еще не став губернатором? Около миллиона вы потратили. Но у нашего врио, как я заметила, есть привычка не слышать вопроса. Даже если его повторяешь, он копается в бумагах, смотрит в телефон…

Далее кадровый вопрос. Я спросила: почему вы не сокращаете чиновников, у нас их гораздо больше, чем требуется. Кстати, эти нормы они сами себе устанавливают и сами за себя голосуют. Клычков ответил, что это дело времени, но при этом создал новый департамент, куда пригласил своих друзей. Мне же он дал понять, что пока не вступил в должность, у него есть некие ограничительные рамки. За что эти люди получают громадные зарплаты? Где результаты их работы?

Судмедэкспертиза – нормально работающее предприятие, авторитетное, там есть проблемы с зарплатой, с нагрузкой на людей. Зарплата снижается, нагрузка увеличивается. Предприятие на грани краха. Начались увольнения. Работники просили меня рассказать об их проблеме в Москве, потому что здесь никто не хочет о них подумать. Клычков этот вопрос никак не прокомментировал.

У нас везде сокращение штата, но только не чиновников. Дошло до того, что решили экономить на преподавателях сферы дополнительного образования. Объединяют детские учреждения, увеличивая нагрузку на преподавателей. Но у Клычкова все хорошо.

По поводу сокращения мест в пришкольных лагерях. Родителям говорят: в том году было 25 человек, в этом можем взять только 15. Родители возмущались, кое-как этот вопрос разрешили. Я спросила Усикова: «Родители работают, детей девать некуда, каким образом вы собираетесь заботиться о детях, если во время каникул их выгоняют на улицу?» При этом, как мне известно, финансирование детского отдыха не сокращается. Сидел Усиков, отчитывался, что по школьным лагерям финансирование увеличилось. То есть финансирование увеличили, а количество мест для детей сократили? Разговор был очень жесткий, это было неприкрытое противостояние. Получалось так: у меня своя правда, у чиновников – совершенно другая.

Не решен вопрос о так называемых «прирезках»: это палисадники, территории, которые гражданами не оформлены. Люди возмущены: теперь они обязаны выкупать эти участки по баснословным ценам, исходя из кадастровой стоимости. Горсовет уже несколько лет не может с этим разобраться. Клычков обещал оказать содействие, но, как вы догадываетесь, ничего не меняется. Мэр Орла каждый раз смотрит на меня, как будто видит впервые.

Ни на один из вопросов во время этой встречи я не получила внятного ответа.

Когда все это накопилось, мы поняли, что ничего не решается и решаться не будет. Потом мы узнали, что единственный реальный конкурент врио Клычкова на выборах Виталий Рыбаков не смог преодолеть муниципальный фильтр. Это вполне объяснимо: Рыбаков всегда выступал на стороне граждан, против драконовских законов, указывал на все эти проблемы. Мы были вынуждены поехать в Москву с пикетами, выступать против фальшивого муниципального фильтра.

26 июля в ЦИКе не было приема, но у нас был полный автобус людей, и нас приняли. Вызвали юристов, всех ответственных лиц, обсудили все вопросы, связанные с муниципальным фильтром, против которого выступают многие регионы. Мы требовали включить Рыбакова в списки для голосования, потому что муниципальный фильтр в Орловской области – фальшивый. 24 тысячи подписи было собрано. В ЦИКе просили передать Рыбакову, чтобы он подал жалобу на нарушения, и наше заявление было направлено в орловский избирком. В Орле я получила ответ, что закона по отмене фильтра нет. Получается, что на выборы идет Клычков и его тень? Мы заранее знаем, что губернатором будет Клычков.

По поводу пикета во время визита секретаря Совбеза. Я вышла с плакатом: «Фальшивые выборы, фальшивая власть, фальшивые законы». Мне хотелось спросить у Собянина: что такого сделал Клычков для граждан в Москве, что ему доверили руководить Орловским регионом? Мы были на его экс-избирательных участках, разговаривали с людьми, и нам говорили, что этот молодой человек очень хорошо и красиво говорит, но как к хозяйственнику к нему большие вопросы.

На пикеты в Орле я выходила больше пяти раз, и Клычков ни разу со мной не общался. Речь шла и о закрытии предприятий, из районов люди обращаются ко мне в надежде, что я выйду на пикет и донесу до власти их позицию и проблемы. В Москве я была раз шесть по всем вопросам, которые назревают у жителей и на которые нет реакции местной власти. Элементарные вопросы не решаются на местах! Когда я встречалась с Клычковым, я задала ему вопрос: «Почему вы ни разу ко мне не вышли?». Он ответил, что в моих пикетах не было вопросов! Да, но ведь были проблемы озвучены. Извините, а проблемы эти чьи? Мне было сказано: идите в горадминистрацию. Но вы забираете наши налоги, за счет которых эти проблемы и могут быть решены. Поэтому мы и обращаемся к вам!

Извините, что говорю о такой элементарной вещи, как проблема с засором канализации. Нас затопило, и я не могла ни от кого добиться, чтобы канализационные воды откачали. Ни горадминистрация, ни Водоканал, никто помочь не смог, оказывается, нет спецтехники, которая могла бы ликвидировать засор! Нам с детьми пришлось самим справляться. Я пошла с пикетом с утра, думала, выйдет Клычков, но вышел его советник Лежнев. Выходит Лежнев и обвиняет меня в том, что я неправильно обратилась к ним СЕГОДНЯ. Но это вчера было, в два часа дня, и до восьми мы «плавали»! Понимаете, насколько беспомощна власть и специализированные муниципальные предприятия?

3 августа, когда я вышла с пикетом к областной администрации, меня сразу же обступили полицейские. Меня «отодвинули» за постамент Ленина, депутат Вдовин меня загораживал всем телом. Он за мной просто ходил. В итоге Клычков ко мне не подошел, зато подошли губернаторы Ярославской, Тверской, Московской и Брянской областей. У них интерес был очень большой. Губернаторов интересовало, что означает мой пикет. Я объяснила, что с выборов снят единственный реальный кандидат, ему не позволили пройти муниципальный фильтр. Нам не оставили выбора. Я спросила: кто-нибудь из вас выходит к людям? Вы общаетесь с жителями, вы помогаете им решать какие-то вопросы? Они ответили, что это их работа. И ярославский губернатор пригласил меня в Ярославскую область жить и работать.

Самое больное на сегодняшний день – это завод ПВХ и пенсионный возраст. По последнему вопросу врио губернатора отмалчивается. Но как он собирается защищать наши интересы, когда станет губернатором? По поводу запрета завода ПВХ – тоже молчание. Что ж, поедем в Москву. Мы думаем, что у нас получится собрать достаточное количество подписей.

Ольга Рождествина