Маршруты №47 и №48 в Орле не отменят!

Маршруты №47 и №48, соединяющие остановки «Госуниверситет-УНПК» и «пер. Южный», но проходящие по разным частям города, будут сохранены в транспортной сети областного центра. Соответствующее постановление в настоящее время проходит правовую экспертизу, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Ткже организована «горячая линия» для горожан: позвонив по номерам 43-36-02 и 43-71-14, они могут задать вопросы по организации транспортного обслуживания, озвучить свои предложения. Звонки также принимаются по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы города 43-22-12. До конца декабря специалисты отдела организации транспортного обеспечения и связи проведут мониторинг работы пассажирского транспорта.

— Кроме анализа поступающих от жителей обращений и мониторинга за транспортом с помощью системы ГЛОНАСС, необходимо продолжить контроль с выездом на места для обследования маршрутов и выявления фактов некачественного обслуживания, — отметил сити-менеджер Александр Муромский.

До конца декабря также планируется заключить муниципальные контракты на транспортное обслуживание города в 2018 году. На автобусах, следующим по семи маршрутам, перевозчики организуют условия для передвижения маломобильных групп населения. По информации начальника отдела организации транспортного обслуживания населения и связи Игоря Шквыри, перевозчики об этом проинформированы, и до 1 января 2018 года весь транспорт будет готов к работе в новых условиях.