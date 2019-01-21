21 января 2019



Маршруты движения автобусов в объезд моста Дружбы в Орле

Администрация города Орла внесла изменения в маршруты движения общественного транспорта в объезд моста Дружбы на время устранения нарушений подрядной организацией ООО «Региональные-газораспределительные сети».

Движение автобусов маршрутов №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и №25 «ул. Ливенская — школа №50» будет организовано по ул. 3-й Курской, Новосильскому пер., ул. Московской, Красному мосту, ул. Гостиной, ул. Комсомольской; маршрут №6 «ул. Алроса — ул. Силикатная» будет осуществлять движение по ул. Комсомольской, ул. Гостиной, Красному мосту, ул. Московской.

Напомним, движение по мосту ограничено с 21 января на основании предписания ГИБДД.

Ограничение введено на время устранения следующих нарушений: несоответствие дорожного покрытия нормативным требованиям, повреждение ограждающих элементов (бетонных блоков), загрязненность сигнальных столбиков, наличие снежно-ледяных отложений.

 

Флеш-моб «Человек читающий» пройдет в Орле в День города
В Орловской области оценили состояние объектов здравоохранения
Ограничение движения в Орле
Опубликовано 21 Янв 2019 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 97

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"