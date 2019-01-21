Маршруты движения автобусов в объезд моста Дружбы в Орле

Администрация города Орла внесла изменения в маршруты движения общественного транспорта в объезд моста Дружбы на время устранения нарушений подрядной организацией ООО «Региональные-газораспределительные сети».

Движение автобусов маршрутов №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК» и №25 «ул. Ливенская — школа №50» будет организовано по ул. 3-й Курской, Новосильскому пер., ул. Московской, Красному мосту, ул. Гостиной, ул. Комсомольской; маршрут №6 «ул. Алроса — ул. Силикатная» будет осуществлять движение по ул. Комсомольской, ул. Гостиной, Красному мосту, ул. Московской.

Напомним, движение по мосту ограничено с 21 января на основании предписания ГИБДД.

Ограничение введено на время устранения следующих нарушений: несоответствие дорожного покрытия нормативным требованиям, повреждение ограждающих элементов (бетонных блоков), загрязненность сигнальных столбиков, наличие снежно-ледяных отложений.