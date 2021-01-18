Маршруты движения общественного транспорта на период перекрытия Красного моста

С 1 февраля 2021 года движение транспорта по Красному мосту будет приостановлено. Это внесёт коррективы в схему муниципальной маршрутной сети.

Как сообщает администрация г. Орла, общественный транспорт будет курсировать по ул. Фомина, ул. 3-й Курской, по мосту Дружбы, ул. Гагарина и ул. Розы Люксембург.

В частности, изменения коснутся 13-ти автобусных маршрутов:

№2 «ул. Планерная — ул. Гайдара»,

№5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково»,

№11 «Спецавтобаза — Весёлая Слобода»,

№15 «Спецавтобаза — з-д Живмаш»,

№16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз»,

№20 «Микрорайон Зареченский — ул. Космонавтов»,

№21 «Микрорайон Ботаника — ул. Рощинская»,

№23 «Санаторий «Лесной» — Мегакомплекс ГРИНН»,

№24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной»,

№26 «ул. Часовая — санаторий «Лесной»,

№34 «ОАО «Северсталь-метиз» — Мегакомплекс ГРИНН»,

№35 «909 квартал — ул. Цветаева»,

№48 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК».

Трамваи с 1 февраля 2021 года продолжат ходить только по Заводскому району, в Железнодорожном районе их заменят автобусы.

Так, трамвай №1 «Железнодорожный вокзал — кольцо ТМК ГРИНН» будет курсировать от ТМК ГРИНН до трамвайного депо на ул. Карачевской. Затем пассажиры будут пересаживаться на автобус, который проследует до железнодорожного вокзала по маршруту трамвая.

Администрация г. Орла обращает внимание граждан: пересадка будет бесплатной при наличии билета!

Трамвай №3 «ул. Пушкина — завод «Химмаш» по Заводскому району будет осуществлять движение от завода «Химмаш» также до трамвайного депо на ул. Карачевской. В Железнодорожном районе его заменят автобусы.

Трамвай №4 «Железнодорожный вокзал — школа №35» заменят автобусы, которые будут двигаться от завода Медведева до школы №35.

Маршруты троллейбусов №1 «Автовокзал — санаторий «Лесной» и №8 «пер. Южный — Наугорское шоссе» после перекрытия Красного моста отменят.