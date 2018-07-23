23 июля 2018



Маршруты общественного транспорта продлили до нового Наугорского кладбища

По просьбам горожан отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла внес коррективы в график движения трех маршрутов:

№14 «Ул. Планерная — Наугорское кладбище», № 24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. 1-я Посадская), № 27 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. Герцена).

По субботам и воскресеньям эти автобусы будут осуществлять движение до нового участка Наугорского кладбища.

Время прибытия автобусов на конечный остановочный пункт «Наугорское кладбище (новый участок)»:

  • маршрут № 14 — 08.02, 10.04, 12.00;
  • маршрут № 24 — 08.22, 10.26, 12.28;
  • маршрут № 27 — 08.44, 10.29, 12.42.

 

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Опубликовано 23 Июл 2018 в 14:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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