Маршруты общественного транспорта продлили до нового Наугорского кладбища
По просьбам горожан отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла внес коррективы в график движения трех маршрутов:
№14 «Ул. Планерная — Наугорское кладбище», № 24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. 1-я Посадская), № 27 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. Герцена).
По субботам и воскресеньям эти автобусы будут осуществлять движение до нового участка Наугорского кладбища.
Время прибытия автобусов на конечный остановочный пункт «Наугорское кладбище (новый участок)»:
- маршрут № 14 — 08.02, 10.04, 12.00;
- маршрут № 24 — 08.22, 10.26, 12.28;
- маршрут № 27 — 08.44, 10.29, 12.42.