Маршруты общественного транспорта продлили до нового Наугорского кладбища

По просьбам горожан отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла внес коррективы в график движения трех маршрутов:

№14 «Ул. Планерная — Наугорское кладбище», № 24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. 1-я Посадская), № 27 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной» (ч/з ул. Герцена).

По субботам и воскресеньям эти автобусы будут осуществлять движение до нового участка Наугорского кладбища.

Время прибытия автобусов на конечный остановочный пункт «Наугорское кладбище (новый участок)»: