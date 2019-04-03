Машины «Спецавтобазы» переоснащаются на летнюю уборку

С этой недели МУП «Спецавтобаза» перешло на летний режим работы. Полностью «переобулись» 6 поливомоечных машин, 2 «бродвея» и 1 подметально-уборочная машина (ПУМ). Ежедневно количество готовой к лету техники будет увеличиваться: так, накануне на улицы города выходили 3 поливомоечные машины, по одному «бродвею» и ПУМе. Пока техника «Спецавтобазы» выходит в рейд с 20.00, но сейчас для увеличения темпов работы разрабатывается график и дневной уборки.

В первую очередь техника выезжает на центральные улицы, мосты и путепроводы, затем очищает дублеры, после — окраинные улицы и улицы частного сектора. По сообщению пресс-службы горадминистрации, отдельное внимание уделяется ручному труду. В очистке скверов, тротуаров и частично прилотковой части задействованы 85 человек, в том числе нанятых благодаря плотному взаимодействию с региональными службами занятости.

Кроме того, «Спецавтобаза» стала победителем конкурса на летнее содержание Орла. Муниципальный контракт между предприятием и управлением коммунальным хозяйством планируется заключить в понедельник, 8 апреля. Его стоимость составляет 234 млн рублей, а срок действия — до 31 мая 2020 года. В рамках контракта «Спецавтобаза» будет вести покраску ограждений и мостов, побелку бордюрного камня, уборку улично-дорожной сети и пр. Частично работы начаты уже с 1 апреля.